BoÅŸanmak isteyen eÅŸini baÅŸÄ±ndan vurarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±

NevÅŸehir'de Ä°brahim Ulu adÄ±ndaki bir erkek, kendisinden boÅŸanmak isteyen Seda Ulu'yu baÅŸÄ±ndan tabancayla vurarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±.

NevÅŸehir'de Ä°brahim Ulu adÄ±ndaki bir erkek, kendisinden boÅŸanmak isteyen Seda Ulu'yu baÅŸÄ±ndan tabancayla vurarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre, kadÄ±na yönelik saldÄ±rÄ± NevÅŸehir’de 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Ä°brahim Ulu, kendisinden boÅŸanmak isteyen Seda Ulu’yu tabancayla baÅŸÄ±ndan vurdu ve aÄŸÄ±r yaraladÄ±. Ä°brahim Ulu, ardÄ±ndan aynÄ± silahÄ± kullanarak intihar etti. Ä°hbar üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Çilingirin açtÄ±ÄŸÄ± kapÄ±dan eve giren ekipler, Ä°brahim Ulu'nun cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken Seda Ulu'nun da aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸunu belirledi. SaÄŸlÄ±k görevlileri, Seda Ulu'yu ambulansla NevÅŸehir Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. NevÅŸehir Devlet Hastanesi'nin dahiliye polikliniÄŸinde sekreter olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen Seda Ulu'nun ameliyat edildiÄŸi, ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±m servisinde tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve hayati tehlikesinin olduÄŸu belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net