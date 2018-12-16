Musa Ã–zuÄŸurlu, Suriye'ye olasÄ± operasyonu deÄŸerlendirdi

Gazeteci Musa Ã–zuÄŸurlu, Kuzey Suriyeâ€™ye olasÄ± operasyonu deÄŸerlendirdi: ErdoÄŸanâ€™a iÃ§eride gÃ¼Ã§ kazandÄ±rÄ±r pratikte bir deÄŸiÅŸiklik yaÅŸanmaz.

Yasin KOBULAN

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n, Kuzey ve DoÄŸu Suriye’ye yönelik askeri bir operasyonu yerel seçimler öncesi gündeme getirmesinin politik bir amaç taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gazeteci-Yazar Musa ÖzuÄŸurlu, “EÄŸer ABD sÄ±nÄ±rlÄ± ve oradaki YPG varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nitelik olarak deÄŸiÅŸtirmeyecek bir operasyona izin verirse o zaman sorun çÄ±kmaz. Bu görünürde sadece ErdoÄŸan’a içerde güç kazandÄ±rÄ±r, pratikte herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmez, aynÄ± durum devam eder” dedi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerin (TSK), Mahmur KampÄ± ve Åžengal’e yönelik giriÅŸtiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±, bölgeyi ve bölgeye dair hesaplarÄ± olan siyasi aktörleri hareketlendirdi. Bölgeyi yakÄ±ndan takip eden isimlerden biri olan gazeteci-yazar Musa ÖzuÄŸurlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, Kuzey ve DoÄŸu Suriye’ye yönelik operasyon açÄ±klamalarÄ±nÄ± ve olasÄ± bir operasyonun tetikleyeceÄŸi geliÅŸmeleri yorumladÄ±.

‘Ä°ÇERDE GETÄ°RÄ°SÄ° HESAPLANMIÅžTIR’

ErdoÄŸan’Ä±n, Kuzey ve DoÄŸu Suriye’ye yönelik operasyonu 31 Mart yerel seçimleri öncesi gündeme getirmesi üzerinde duran ÖzuÄŸurlu, buna dair “Politika, dediÄŸimiz ÅŸey bir taÅŸla çok kuÅŸ vurma sanatÄ±dÄ±r. Böyle bir hamleyi yaparken elbette ErdoÄŸan bunu düÅŸünmüÅŸtür. ErdoÄŸan, ABD’nin, Rusya’nÄ±n, Suriye’nin tepkilerini, Kürtlerden gelecek tepkileri, aynÄ± ÅŸekilde içerden gelecek itirazlarÄ± da düÅŸünmüÅŸtür veya bunun içeride nasÄ±l getirisi olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸtür” deÄŸerlendirmesinde bulundu. ÖzuÄŸurlu, yine ErdoÄŸan’Ä±n tarih vererek bir açÄ±klama yapmasÄ±nÄ±n bölgeye yönelik bir operasyonun olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± güçlendirdiÄŸini de belirtti.

‘ÖSO KULLANILACAK’

Mevcut durumda “Bundan sonra ne olacak?” sorusunun önemli olduÄŸunu vurgulayan ÖzuÄŸurlu, ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Bu sorunun cevabÄ±nÄ± verebilmek için birtakÄ±m verileri deÄŸerlendirmek lazÄ±m. Bir saldÄ±rÄ± olursa hangi unsurlarla yapÄ±lacak, ne kadar derinlikte ve geniÅŸlikte olacak, hangi merkezler hedef alÄ±nacak? BunlarÄ±n cevabÄ±, aynÄ± zamanda ABD’nin Türkiye’ye yönelik tepkisini de belki belirleyecek olan bir durum. Daha sonrasÄ±na bakmak gerekiyor bence. EÄŸer yerleÅŸim yerlerinin direk hedef alÄ±nmasÄ± söz konusu deÄŸilse, bir görüntü vermek için yapÄ±lacaksa bu operasyon, ABD sesini çÄ±karmayabilir. Bir süre daha herhangi bir karÅŸÄ±laÅŸma olmamasÄ± için kenarda durabilir. Ama bugüne kadar ABD’nin çok büyük yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ä±srarla ‘kabul edilemez’le açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± bir ortamda operasyonun yapÄ±lmasÄ±, ABD’nin buna karÅŸÄ±lÄ±k vermesi demektir. Bunu doÄŸrudan ABD unsurlarÄ±nÄ±n cevap vereceÄŸi anlamÄ±nda söylemiyorum. Bugüne kadar ABD zaten oradaki askeri stratejisini iki ayaklÄ± kurdu. Birincisi; orada kendisi üstleri ve varlÄ±ÄŸÄ± ile beraber. Ä°kincisi de iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± YPG veya daha genel tanÄ±mÄ± ile SDG ile karÅŸÄ±lÄ±k verebilir.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k Türkiye’nin de aynÄ± ÅŸeyi kullanabileceÄŸini görüyoruz. DoÄŸrudan TSK unsurlarÄ±nÄ±n oraya sokulmasÄ± yerine -geniÅŸ anlamda söylüyorum, yoksa yönlendirecekler olacaktÄ±r- askeri güç olarak ÖSO çeteleri kullanÄ±lacak. Öyle bir ÅŸey olursa Türkiye bu operasyonu doÄŸrudan yapmÄ±ÅŸ olmayacak aslÄ±nda. Bütün bunlar soru iÅŸareti olarak önümüzde duruyor. BunlarÄ±n ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±nÄ± kimse bilmiyor.”

ÖzuÄŸurlu ÅŸunlarÄ± belirtti: “Türkiye’nin oradaki nihai hedefi, Kürtlerin hiçbir ÅŸekilde bir kazanÄ±m elde etmemeleri. Türkiye bunu kendisine bir tehdit olarak görüyor. Ama Rusya’nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ± kültürel ya da baÅŸka bir seviyede Suriye’nin yeni oluÅŸumunda Kürtlerin yer almasÄ±. Åžu sÄ±ralarda böyle bir konjonktür olduÄŸu için Rusya ile Türkiye, Kürtler konusunda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiyor. Ä°lerde bu problemin çözüldüÄŸünü ve ABD’nin aradan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünelim. O zaman Rusya ile Türkiye karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelir. Åžimdiki konjonktür Rusya’nÄ±n Türkiye ile birlikte hareket etmesini saÄŸlÄ±yor. Rusya o açÄ±dan sesini çÄ±karmÄ±yor. Rusya’nÄ±n asÄ±l hedefi, ABD’yi oradan çÄ±karmak. DolayÄ±sÄ±yla Türkiye’nin ABD’nin varlÄ±ÄŸÄ±na yönelik herhangi bir hamlesine destek verir” dedi.

‘BÜYÜK BÄ°R KRÄ°Z DOÄžABÄ°LÄ°R’

ÖzuÄŸurlu, ABD açÄ±sÄ±ndan ise Afrin’e nazaran bu bölgede doÄŸrudan kendisinin yer almasÄ± nedeniyle durumun farklÄ± olduÄŸuna dikkat çekti. Kürtlere verdiÄŸi sözü tutmasÄ± ve korumaya devam etmesi halinde Türkiye’nin ABD ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸini söyleyen ÖzuÄŸurlu, bunun ise çok büyük bir krizin doÄŸmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini ifade etti. ÖzuÄŸurlu, bu konuda “Bu Türkiye’nin farklÄ± bazÄ± taahhütlerin altÄ±na girmesi demektir. ErdoÄŸan’Ä±n bu açÄ±klamasÄ±, Türkiye’yi çok daha zor bir duruma sokabilir. EÄŸer ABD sÄ±nÄ±rlÄ± ve oradaki YPG varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nitelik olarak deÄŸiÅŸtirmeyecek bir operasyona izin verirse o zaman sorun çÄ±kmaz. Bu görünürde sadece ErdoÄŸan’a içerde güç kazandÄ±rÄ±r, pratikte herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmez, aynÄ± durum devam eder. Fakat ABD karÅŸÄ± gelirse, karÅŸÄ± geliÅŸinin dozajÄ±na baÄŸlÄ± olarak Türkiye’nin durumunu, ErdoÄŸan’Ä±n durumunu o zaman konuÅŸabiliriz” deÄŸerlendirmelerinde bulundu.

‘TÜRKÄ°YE, KÜRTLERÄ°N ZOR DURUMDA KALMASINI Ä°STÄ°YOR’

Suriye’nin Rusya gibi Türkiye’nin ABD ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesini ve Kürtlerin zor durumda kalmasÄ±nÄ± istediÄŸini ifade eden Musa ÖzuÄŸurlu, “Ama öldürmesini, yok etmesine göz yumamaz. Çünkü böyle bir dinamiÄŸin orada yok olmasÄ±na hiç kimse göz yumamaz. Kürtlerin kendisine dönmesi için resmi olmasa da bunu onaylayabilir. Ama Suriye, Türkiye’nin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ‘benim topraklarÄ±ma saldÄ±rÄ±yorsun’ ÅŸeklinde bir argüman olarak da kullanabilir. Kürtlerle ufak bir anlaÅŸma sinyali olmasÄ± durumunda Suriye, Türkiye’ye karÅŸÄ± harekete geçer. Bu durumda Türkiye’nin daha zor durumda kalacaÄŸÄ±nÄ± öngörebiliriz” dedi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 15:27

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