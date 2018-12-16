DiyarbakÄ±râ€™da emekÃ§iler krizin yÃ¼kÃ¼ne karÅŸÄ± alana Ã§Ä±ktÄ±

KESK’in daha önce Samsun, Ä°zmir ve Adana’da gerçekleÅŸtirdiÄŸi krize karÅŸÄ± bölge mitingleri DiyarbakÄ±r ile devam etti. ‘YoksulluÄŸa, iÅŸsizliÄŸe, geleceksizliÄŸe karÅŸÄ±’ düzenlenen mitingde ElazÄ±ÄŸ, Dersim, Malatya, MuÅŸ, Mardin ve Hakkari’nin olduÄŸu 14 ilden emekçiler bir araya gelerek krizin yükünün emekçilere fatura edilmesine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

"YoksulluÄŸa, iÅŸsizliÄŸe, geleceksizliÄŸe karÅŸÄ±" düzenlenen mitingde ElazÄ±ÄŸ, Dersim, Malatya, MuÅŸ, Mardin ve Hakkari’nin olduÄŸu 14 ilden emekçiler bir araya gelerek krizin yükünün emekçilere fatura edilmesine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

DiyarbakÄ±r’da çeÅŸitli noktalardan miting alanÄ±na yürüyen emekçiler alana giriÅŸ yaptÄ±. Miting alanÄ±na giriÅŸte polisler sendika ve siyasi partilerin bayraklarÄ±nÄ±n uzunluÄŸuna bahane ederek alana almak istemesi üzerine yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmadan sonra giriÅŸ yapÄ±labildi. Mitinge 14 ilden katÄ±lÄ±m oldu. KESK üyelerin yanÄ± sÄ±ra, HDP, EMEP, ESP, CHP’de mitinge katÄ±lÄ±m gösterdi.

Alanda “YaÅŸasÄ±n Emek ve Demokrasi Mücadelesi, YoksullaÅŸmaya, Ä°ÅŸsizliÄŸe ve GüvencesizliÄŸe KarÅŸÄ± Birlikte Mücadele”, “KHK’ler Gidecek, Biz DöneceÄŸiz”, “Aile DeÄŸil KadÄ±nÄ±n, KadÄ±n BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°stiyoruz”, “Jin Jiyan Azadî” pankartlarÄ± asÄ±ldÄ±.

Tertip Komitesi adÄ±na EÄŸitim-sen DiyarbakÄ±r 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Abbas Åžahin konuÅŸtu. Åžahin konuÅŸmasÄ±na, Leyla Güven’in açlÄ±k grevine karÅŸÄ± iktidarÄ±n kör ve saÄŸÄ±rÄ± oynamasÄ±na tepki göstererek baÅŸladÄ±. Ülkenin ciddi bir ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu anlatan Åžahin, “AKP’nin 14 yÄ±llÄ±k tarihine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda göstermelik demokrasi oyunlarÄ± oynamÄ±ÅŸtÄ±r.

KadrolaÅŸma, yoksulluk, doÄŸa tahribatÄ± AKP ile özdeÅŸleÅŸmiÅŸtir. Bununla da yetinmeyip ülkeyi emperyalistlerin çöplüÄŸü haline getirmiÅŸtir. AmaçlarÄ± neoliberal politikalarÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±p halkÄ± köle haline getirmektir. Biz bu kriz durumuna yeni gelmedik uygulanan ekonomik politikalarÄ±n bir sonucu olarak bu bekleniyordu. Bölge’de 40 yÄ±ldÄ±r adÄ± konulmayan bir savaÅŸ var güvenlikçi politikalar sonucu tabi ki kriz olacaktÄ±. Hâlbuki çözüm halklarÄ±n bir arada kendi dilinde, kimliÄŸinde yaÅŸamasÄ± yeterliydi. Bu faÅŸizan iktidarlarÄ± tarihin çöplüÄŸüne gömeceÄŸiz.FaÅŸizm karÅŸÄ±sÄ±nda geri adÄ±m atarsak kaybederiz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘KRÄ°ZLE BÄ°RLÄ°KTE KADININ ÜZERÄ°NDEKÄ° YÜK ARTTI’

KESK DiyarbakÄ±r Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dilan Yakut, “KHK eliyle iÅŸ güvencemiz fili olarak ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Çocuk ve yaÅŸlÄ± bakÄ±mÄ± her zaman kadÄ±nlarÄ±n omuzlarÄ±na yüklenmiÅŸtir. Ekonomik krizden öncede kadÄ±nlar için yaÅŸam zordu, kriz bunu sahada arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Tasarruf yapma, ev içi çalÄ±ÅŸma yükleri katlanmaktadÄ±r. Biz kadÄ±nlar yoksullaÅŸÄ±rken ÅŸiddet artmaktadÄ±r. OHAL’de KHK’ler eliyle kadÄ±n mücadelesinin kazanÄ±mlarÄ±nÄ± elimizden alÄ±nÄ±p, kadÄ±nlarÄ±n iradesine dönük hak gaspÄ± artmÄ±ÅŸtÄ±r. Leyla Güven’e destek için açlÄ±k grevi yapan kadÄ±nlar hâlâ gözaltÄ±nda. Bu uygulamalarÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Ä°ÅŸimiz zor ama imkansÄ±z deÄŸil hep birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. Bu topraklara en çok yakÄ±ÅŸan barÄ±ÅŸÄ± demokrasiyi hep beraber getireceÄŸiz. 10 Ekim’deki yoldaÅŸlarÄ±mÄ±za sözümüz var barÄ±ÅŸÄ± getireceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

‘KRÄ°ZÄ°N BEDELÄ° EMEKÇÄ°LERE ÖDETÄ°LÄ°YOR’

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, “2.5 yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z süreçte Türkiye’de darbe niteliÄŸinde uygulamalar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bugün bu iktidarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± hem siyasal hem ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Biz KESK olarak ‘90’lÄ± yÄ±llardan bu yana savaÅŸ ve faÅŸizan politikalara karÅŸÄ± bu ülkede barÄ±ÅŸ isteyen herkesle alanlardayÄ±z. Bize baskÄ± ve kayyÄ±m politikasÄ± uygulayanlarÄ± protesto ediyoruz. Güvenlikçi harcamalar eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k kamusal alandan çÄ±karÄ±lÄ±p paralÄ± hale getirilmiÅŸtir. Ä°ktidar savaÅŸ politikalarÄ±na sarÄ±lÄ±rken halkÄ±mÄ±z kaybetmektedir. BarÄ±ÅŸ isteyenlere, gazetecilere, akademisyenlere saldÄ±rarak bu ekonomik krizi aÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz bu uygulamayÄ± Hitler Almanya’sÄ±nda, Musolini Ä°talya’sÄ±nda gördük. Bu faÅŸizan politikalara bugüne kadar biat etmedik bugünden sonrada biat etmeyeceÄŸiz. Silahlanmaya ayrÄ±lan pay büyüdükçe hayatÄ±n tüm harcamalarÄ±nda yapÄ±lan kesintilerle hepimiz krizden etkilenmekteyiz. Bu kriz iÅŸ cinayetlerini de arttÄ±rmaktadÄ±r. 3. HavaalanÄ±’nda, Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda krizin bedelini hep bizler ödedik. Ä°ÅŸten çÄ±karmalar, ücretsiz izine ayrÄ±lmalar gibi bir çok uygulamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘KRÄ°ZÄ°N NEDENÄ° BÄ°Z DEÄžÄ°LÄ°Z’

Mitinge katÄ±lanlar Evrensel’e konuÅŸtu. EÄŸitim-Sen Dersim Åžube BaÅŸkanÄ± Eylem Eslek, emekçiler açÄ±sÄ±ndan alÄ±m gücünün giderek azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±kça görüldüÄŸünü söyleyerek, “Ä°hraçlar, güvencesiz çalÄ±ÅŸma, iÅŸsizlik ülkenin en önemli sorunlarÄ±ndan biri halline gelmiÅŸtir” dedi. Asgari ücret görüÅŸmelerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu günlerde emekçilerin sesinin daha gür çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Eslek, “Krizin nedeni biz deÄŸiliz. Bedelini ödemeyi de kabul etmiyoruz” dedi. Bu taleplerin daha gür bir ÅŸekilde dile getirilmesi için DiyarbakÄ±r mitingini gerçekleÅŸtirdiklerini belirten Eslek, “Anayasal hakkÄ±mÄ±z olan sendikal eylemlerin, mitinglerin tehditlerle engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu süreçte DiyarbakÄ±r bölge mitingi ayrÄ± bir önem taÅŸÄ±yor bizim için” dedi.

‘YAÅžANAN MAÄžDURÄ°YETLER GÄ°DERÄ°LMELÄ°’

22 yÄ±l saÄŸlÄ±k memuru olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra ihraç edilen 51 yaÅŸÄ±ndaki Metin Aksoy, ihraçlarÄ±n iÅŸlerine geri dönebilmesi talebiyle mitinge katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Ä°hraç olduk ve ekonomik kriz herkesi olduÄŸu gibi bizleri de fazlasÄ±yla etkilemektedir. Herkes sesini duyurmalÄ±. Bu süreçte sadece kriz deÄŸil barÄ±ÅŸ ve demokrasi içinde ses vermemiz gerekiyor. Krizden kaynaklÄ± yaÅŸanan maÄŸduriyetler giderilmeli miting bu yüzden çok anlamlÄ± ve bütün ülkeye ses getirmesini istiyorum” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘FATURAYI KRÄ°ZÄ° YARATANLAR ÖDESÄ°N’

ElazÄ±ÄŸ EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Musa DoÄŸan, krizin bedelini ödememek için mitinge katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, “Krizi biz yaratmadÄ±k bedelini de biz ödemeyeceÄŸiz bu yüzden DiyarbakÄ±r’dayÄ±z” dedi. Bugünkü mitingin amacÄ±nÄ±n krizin faturasÄ±nÄ± ödememek diye belirten SES ElazÄ±ÄŸ Åžube BaÅŸkanÄ± Derya CoÅŸkun, “ElazÄ±ÄŸ'da ciddi bir çalÄ±ÅŸma yürüterek buraya geldik. Krizin faturasÄ±nÄ± biz yaratmadÄ±k yaratanlar ödesin diyoruz” dedi. YaÅŸanan ekonomik kriz karÅŸÄ±sÄ±nda saÄŸlÄ±k emekçilerinin yaÅŸamlarÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸini belirten CoÅŸkun, “Krizi yaratanlar kriz yok diyor ama biz iÅŸ yerlerimizde, hayatÄ±mÄ±zda bunun yansÄ±malarÄ±nÄ± görüyoruz” dedi.

YapÄ±-Yol Sen ElazÄ±ÄŸ Åžube BaÅŸkanÄ± Kenan Korkmaz, seslerini daha gür duyurmak için DiyarbakÄ±r’a geldiklerini söyleyerek, “Krizin nedenlerini biliyoruz ve bu nedenlere defalarca kez karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k” dedi. Krizin baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra geldiÄŸini belirten Korkmaz, “ÖzelleÅŸtirilmelerden tutun da, 24 Ocak kararlarÄ±nÄ±n hayata geçirilmesine kadar birçok neden bu krizin sebeplerindendir” dedi. Ekonomik krizi çÄ±karanlarÄ±n, bu krizin bedelini ödemesi gerektiÄŸini aktaran Korkmaz, “Bugün iflas eden kapitalizmin kendisidir, kapitalizme karÅŸÄ± ve ekonomik krizi çÄ±karanlarÄ±n krizin bedelini ödemesi için birliÄŸimizi DiyarbakÄ±r’da gösteriyoruz” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Adanaâ€™da krize karÅŸÄ± miting: Ä°ÅŸÃ§ilerin borcu deÄŸil, alacaÄŸÄ± var

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 19:59

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