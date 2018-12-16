ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya: Bu defa kaÃ§maya fÄ±rsat bile bulamazsÄ±n!

Esenler'de 'Millet BahÃ§esi' aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Tayyip ErdoÄŸan, yerel seÃ§im merkezli konuÅŸmasÄ±nda CHP'yi ve KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yu hedef aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapÄ±mÄ± tamamlanan tesis ve projelerin toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸtu. ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda CHP'yi ve Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'yu hedef aldÄ±.

Esenler'de toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde yerel seçimler odaklÄ± konuÅŸan ErdoÄŸan'Ä±n hedefinde CHP ve Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu vardÄ±.

AKP döneminde hayata geçen projelerden bahseden ErdoÄŸan, "BakÄ±nÄ±z Marmaray, nasÄ±l? Güzel deÄŸil mi, kullandÄ±nÄ±z mÄ±? Avrasya Tüneli nasÄ±l, kullandÄ±nÄ±z mÄ±? Bizden önce böyle bir ÅŸey var mÄ±ydÄ±? Hayaldi deÄŸil mi? Åžimdi denizin altÄ±ndan hem Marmaray ile gidiyoruz hem de araçlarÄ±mÄ±zla

'CHP ÇÖP DEMEKTÄ°R'

ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: CHP çöp demektir, CHP susuzluk demektir, CHP hava kirliliÄŸi demektir, CHP yoksulluk demektir, CHP yasaklar demektir ve CHP, yoksulluÄŸun daniskasÄ± demektir. O yokluÄŸu, o yoksulluÄŸu aramÄ±zdaki yaÅŸlÄ± amcalarÄ±mÄ±z iyi bilir. Biz de babalarÄ±mÄ±zdan o nüfus kaÄŸÄ±tlarÄ±ndaki mühürleri görünce öÄŸrendik. Ne çileler çekmiÅŸler, ne sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamÄ±ÅŸlar. Biz de gençlik yÄ±llarÄ±mÄ±zda mazot, benzin, gaz yaÄŸÄ± kuyruklarÄ±nÄ± biliriz. BunlarÄ± bize CHP yaÅŸattÄ±. Utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan farklÄ± ÅŸeyler konuÅŸuyorlar.

'BAY KEMAL, TERÖRÄ°STLERLE OMUZ OMUZA OLMAKTAN VAZGEÇ'

Özgür Suriye Ordusu ile yapÄ±lan operasyonlarda baÅŸarÄ± kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ErdoÄŸan "Bay Kemal, bak sen de bunlarÄ± iyi bil. Bu teröristlerle el ele, kol kola dolaÅŸma. Onlardan sana fayda yok Bay Kemal. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Bunlarla kol kola olmaktan vazgeç. Teröristlerle omuz omuza olmaktan vazgeç. 31 Mart'ta yine onlarla birlikte yola çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Bay Kemal. AçÄ±k ol açÄ±k. Dürüst ol dürüst. Bu millet de seni bir ÅŸey zannetsin" dedi.

'KILIÇDAROÄžLU, KAÇMAYA VAKÄ°T BULAMAZSIN!'

ErdoÄŸan, Türkiye tarihinde KOBÄ°'lere kendileri kadar destek veren, kaynak tahsis eden bir baÅŸka hükümet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "TarÄ±msal ihracatÄ±mÄ±zÄ± 3,7 milyar dolardan, 17 milyar dolara çÄ±karttÄ±k Bay Kemal. Esnaflar konusunda söyledikleri de baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± yalan, yanlÄ±ÅŸ. 2002 yÄ±lÄ±na kadar açÄ±lan her iÅŸ yerine karÅŸÄ±n bir iÅŸ yeri kapanan ülkeydik, bugün ise otomotivden savunma sanayisine, gÄ±dadan madenciliÄŸe kadar her alanda üreten, ihraç eden, baÅŸarÄ±sÄ±na baÅŸarÄ± katan bir ülkeyiz ama Bay Kemal'in asÄ±l karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± bu, CHP yönetimini asÄ±l rahatsÄ±z eden artÄ±k Türkiye'nin namerde muhtaç olmamasÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: Çünkü CHP zihniyeti Türkiye'nin büyümesinden, ilerlemesinden, milletimizin refahÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan, hak ve özgürlüklerinin geniÅŸlemesinden deÄŸil, tam tersine sefaletten ve faÅŸizmden güç alÄ±r. Ä°ÅŸte gitti Almanya'ya, Almanya'da kimlerle resim çektiriyor? PKK'nÄ±n Almanya'daki uzantÄ±sÄ± durumunda olanlarÄ±n bir araya geldiÄŸi kiÅŸilerle toplanÄ±yor, o paçavralarÄ±nÄ± Avrupa Parlamentosu'nda sergileyenlerle beraber resim çektiriyor. DeÄŸerli kardeÅŸlerim, istikametini kaybetmiÅŸ. Demokraside ve ekonomide attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her adÄ±m, bunlarÄ±n kabusudur. Sermayelerinin ellerinden gittiÄŸini gördükçe hÄ±rçÄ±nlaÅŸÄ±yorlar. Yalan ve iftiranÄ±n dozunu arttÄ±rÄ±yorlar. Her fÄ±rsatta milleti sokaÄŸa davet etmelerinin sebebi bu. Bay Kemal, kimseyi sokaÄŸa çÄ±kartamayacaksÄ±nÄ±z. Bak sana bir ÅŸey söyleyeyim, burasÄ± Paris deÄŸil, burasÄ± Hollanda da deÄŸil, sen eÄŸer Gezi olaylarÄ±ndaki gibi bir ÅŸeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranÄ±nda ne idüÄŸü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokaÄŸa davet etmesiyle iÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ± zannediyorsan bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uÅŸaklarÄ±na nasÄ±l bu meydanlarÄ± dar ettiyse yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 15 Temmuz gecesinde Atatürk HavalimanÄ±ndan tanklarÄ±n arasÄ±ndan kaçÄ±p BakÄ±rköy Belediyesi'ne gittiÄŸini iddia eden ErdoÄŸan, "Bu defa kaçmaya fÄ±rsat bile bulamazsÄ±n, onu bil. Onun için de bu milletin evlatlarÄ±nÄ±, sendikalarÄ± sokaÄŸa davet etmekle bir yere gidemezsin. EÄŸer gücün yetiyorsa iÅŸte sandÄ±k, ne yapacaksan gel sandÄ±kta yap. Öyle meydanlarda asla, buna fÄ±rsat vermeyiz, gereÄŸini de yaparÄ±z. Korkunun ecele faydasÄ± yoktur Bay Kemal. Türkiye'nin bu ana muhalefet zihniyetinden kurtulmasÄ±na az kaldÄ±. Åžurada üç buçuk ayÄ±mÄ±z var, hazÄ±rÄ±z deÄŸil mi? Üç buçuk ay sonra sandÄ±klardan AK Parti'yi çok daha güçlü bir ÅŸekilde çÄ±karmaya var mÄ±yÄ±z? Bizim babalarÄ±mÄ±z, dedelerimiz bunlarÄ±n elinden çok çekti. Biz de çocukluÄŸumuzdan baÅŸlayarak, az eziyet görmedik. Ä°nÅŸallah bizim evlatlarÄ±mÄ±z, bu musibetten kurtulmuÅŸ olarak hayatlarÄ±nÄ± yaÅŸayacaklardÄ±r" dedi.

CHP'DEN ERDOÄžAN'IN SÖZLERÄ°NE TEPKÄ°

ErdoÄŸan'Ä±n sözlerine CHP kanadÄ±ndan tepki geldi. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan, Twitter üzerinden tepkisini dile getirerek "ErdoÄŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nu açÄ±kça tehdit ediyor. Sokak çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± davet ediyor. Saray, siyaseti terörize ediyor. Ama unutmasÄ±n ki diktatörlerin sonu genellikle ülkelerinden kaçmak olmuÅŸtur. Haddini bil, huzur bozma" dedi.

ErdoÄŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nu açÄ±kça tehdit ediyor. Sokak çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± davet ediyor. Saray, siyaseti terörize ediyor. Ama unutmasÄ±n ki diktatörlerin sonu genellikle ülkelerinden kaçmak olmuÅŸtur. Haddini bil, huzur bozma. — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 16 AralÄ±k 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 17:50

www.evrensel.net