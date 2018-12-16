ErdoÄŸan: Bay Kemal kimseyi sokaÄŸa Ã§Ä±karamazsÄ±n, burasÄ± Paris deÄŸil

FotoÄŸraf: Kayhan Özer/AA

ErdoÄŸan: Bay Kemal kimseyi sokaÄŸa Ã§Ä±karamazsÄ±n, burasÄ± Paris deÄŸil

    • 16 AralÄ±k 2018 14:53

    Esenler'de 'Millet BahÃ§esi' aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Tayyip ErdoÄŸan, yerel seÃ§im merkezli konuÅŸmasÄ±nda CHP'yi hedef aldÄ±, 'Belediyecilik bizim iÅŸimiz' dedi.

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Esenler'deki 'Millet Bahçesi' açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yerel seçim odaklÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada CHP'yi eleÅŸtirirken "Çevrecilik, belediyecilik, hizmet bizim iÅŸimiz" dedi. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya seslenen ErdoÄŸan, "Bay Kemal kimseyi sokaÄŸa çÄ±kartamayacaksÄ±nÄ±z. Bak sana bir ÅŸey söyleyeyim, burasÄ± Paris deÄŸil, burasÄ± Hollanda da deÄŸil" ifadesini kullandÄ±.

    AA'nÄ±n haberine göre ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

    "YaklaÅŸÄ±k 600 yÄ±ldÄ±r bizim olan bu ÅŸehri (Ä°stanbul), hala bize çok görenler olduÄŸunu biliyoruz.

    Ülkemize ve milletimize yönelik husumetlerin altÄ±ndaki sebeplerin en baÅŸÄ±nda gelenlerden biri iÅŸte Ä°stanbul'dur.

    Ä°stanbul'un su sorununu çözdük. 2040 yÄ±lÄ±na kadar böyle bir sorun yok.

    CHP çöp, susuzluk, hava kirliliÄŸi demektir. CHP yoksulluk demektir, CHP yasaklar demektir ve CHP yoksulluÄŸun daniskasÄ± demektir.

    Çevrecilik bizim iÅŸimiz, belediyecilik bizim iÅŸimiz, hizmet bizim iÅŸimiz.

    Her zaman teröristlerin beynindeyiz, onlarÄ±n açtÄ±klarÄ± çukurlara onlarÄ± gömüyoruz, gömmeye devam edeceÄŸiz.

    F-35'ler yapÄ±yor Amerika, onlardan bize de gelecek, 120 tane. OnlarÄ±n bile belli parçalarÄ±nÄ± Türkiye olarak biz üretiyoruz.

    Türkiye'nin ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, anamuhalefet partisinin iÅŸte böyle bir zihniyetin esareti altÄ±nda bulunuyor olmasÄ±dÄ±r.

    15 Temmuz gecesinde tanklarÄ±n arasÄ±ndan kaçÄ±p BakÄ±rköy Belediyesine gitmiÅŸ olabilirsin ama bu defa kaçmaya fÄ±rsat bile bulamazsÄ±n, onu bil.

    Bay Kemal kimseyi sokaÄŸa çÄ±kartamayacaksÄ±nÄ±z. Bak sana bir ÅŸey söyleyeyim, burasÄ± Paris deÄŸil, burasÄ± Hollanda da deÄŸil." (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 15:29
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