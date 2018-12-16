Afrin'deki bombalı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'nin Afrin kentinde pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Afrin'in Villalar Caddesi'nde de bir bombalı araç tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yöneticisi Rami Abdulrahman saldırıda "5 sivil ve 4 savaşçının öldüğü" bilgisini verdi.

SALDIRIYI 'ZEYTİNİN GAZABI' ÜSTLENDİ

BBC, saldırıyı kendilerine "Zeytinin gazabı" adını veren grubun üstlendiğini aktardı. Grup, internet sitesinde ve Facebook hesabında yayımladığı açıklamada "Türkiye ve bölgede desteklediği grupların Afrin'den güçlerini çekmemesi halinde bu saldırıların devam edeceği" tehdidinde bulundu ve saldırının bölgede devriye gezen Türkiye destekli Suriyeli grupları hedef aldığını belirtti.

AFRİN, MART 2018'DEN BU YANA TSK ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ GRUPLARIN KONTROLÜNDE

Afrin, TSK'nin öncülüğünde, cihatçı gruplarla düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu sonucunda Mart 2018'de kontrol altına alınmıştı. Afrin'de yönetimin PYD'den alınması sonrası TSK ile iş birliği yapan cihatçı gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası kentte yağma ve talan olayları yaşanmıştı. Kasım ayında Ahrar-u Şarkiye grubunun başını çektiği belirtilen olayların şiddetlenmesi sonrası TSK bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. (DIŞ HABERLER)

Afrin'den sonra Cerablus'ta da 'Yağmacı gruplara karşı' operasyon

TSK, Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti