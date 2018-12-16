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Afrin'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Suriye'nin Afrin kentinde pazar yerindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 20'den fazla kiÅŸi yaralandÄ±.
Suriye'nin Afrin kentinde pazar yerine düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20'den fazla kiÅŸi yaralandÄ±.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoÄŸun olduÄŸu sebze pazarÄ±nda bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Afrin'in Villalar Caddesi'nde de bir bombalÄ± araç tespit edildiÄŸi ve patlatÄ±lmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.
Afrin, TSK'nin öncülüÄŸünde, cihatçÄ± gruplarla düzenlenen Zeytin DalÄ± Operasyonu sonucunda Mart 2018'de kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Afrin'de yönetimin PYD'den alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± TSK ile iÅŸ birliÄŸi yapan cihatçÄ± gruplar arasÄ±nda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klar sonrasÄ± kentte yaÄŸma ve talan olaylarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. KasÄ±m ayÄ±nda Ahrar-u Åžarkiye grubunun baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi belirtilen olaylarÄ±n ÅŸiddetlenmesi sonrasÄ± TSK bölgede sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan etmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)
Afrin'den sonra Cerablus'ta da 'YaÄŸmacÄ± gruplara karÅŸÄ±' operasyon
TSK, Afrin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan etti