Almanya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± eylem: Ä°ÅŸÃ§ilerin bayraÄŸÄ±nda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yoktur

Almanya'nÄ±n Stuttgart kentinde 'Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ve bÃ¶lÃ¼nmeye' karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen eylemlerde iÅŸÃ§ilerin bayraÄŸÄ±nda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa yer olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’nÄ±n Stuttgart kentinde cumartesi günü Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± büyük bir gösteri gerçekleÅŸtirildi. BarÄ±ÅŸ inisiyatifleri, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± örgütleri, gençlik örgütleri, Deniz Köprüsü örgütü, Sol Parti ve Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu’nun (DÄ°DF) da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 40 kurum bir araya gelerek “Kimsenin ülkesinden kaçmak zorunda kalmadÄ±ÄŸÄ± bir dünya” çaÄŸrÄ±sÄ±yla yürüyüÅŸ yaptÄ±. Almanya’nÄ±n en büyük sendikasÄ± IG Metall’in Stuttgart Åžubesinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla da “IrkçÄ±lÄ±ÄŸa ve Bölünmeye KarÅŸÄ±” miting düzenlendi.

EN BÜYÜK SENDÄ°KADAN IRKÇILIK KARÅžITI EYLEM

Almanya’nÄ±n en büyük sendikasÄ± IG Metall Stuttgart Åžubesinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla aynÄ± gün sabah saatlerinde “IrkçÄ±lÄ±ÄŸa ve Bölünmeye KarÅŸÄ±” bir miting gerçekleÅŸtirildi. SendikacÄ±larÄ±n, iÅŸyeri temsilcilerinin ve yüzlerce iÅŸçinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mitingde IG Metall adÄ±na konuÅŸan Uwe Meinhardt, “Mercedes fabrikasÄ±nda deÄŸiÅŸik uluslardan binlerce iÅŸçi kardeÅŸçe bir arada üretmeye devam ediyor. SendikalarÄ±n bayraÄŸÄ±nda Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa yer yok tam aksine toplumsal adalet, eÅŸitlik, barÄ±ÅŸ ve özgürlük istemleri bayraÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. IrkçÄ±lÄ±ÄŸa ve faÅŸizm özlemlerine karÅŸÄ± sessiz kalmayacaÄŸÄ±z” dedi.

‘MÜLTECÄ°LER GÜNAH KEÇÄ°SÄ° DEÄžÄ°L’

Kitle örgütlerinin tren istasyonu karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸlayan yürüyüÅŸüne de yaklaÅŸÄ±k 1500 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸte, “Silahlanmaya ve ölümlere hayÄ±r-SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara evet”, “SÄ±nÄ±rlar açÄ±lsÄ±n, bölünmeye hayÄ±r”, “Militarizme karÅŸÄ± birleÅŸelim” ve “Türkiye, Suriye’den çÄ±ksÄ±n” gibi talepleri dile getiren pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±.

FotoÄŸraf: Ali Çarman/EVRENSEL

Lokomotiv Müzik Grubu’nun ÅŸarkÄ±larÄ± eÅŸliÄŸinde baÅŸlayan yürüyüÅŸ güzergahÄ±nda gençler havaya kÄ±rmÄ±zÄ± toz boyalar sÄ±karak eyleme renk verdi. BaÅŸtan sona coÅŸkulu geçen yürüyüÅŸ mitingle devam ederken, Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Tobias Pflüger, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “Milyonlarca insanÄ± ülkelerinden kaçmaya zorlayan ekonomik ve politik koÅŸullar kapÄ±mÄ±zÄ±n önünde baÅŸlÄ±yor. Avrupa’da sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± için en çok Almanya para harcÄ±yor. Silahlanma ve silah satÄ±ÅŸÄ±nda Almanya’nÄ±n suçu az deÄŸil. Bizler sadece ve sadece yaÅŸamak için ülkelerini terk ederek ölüm yollarÄ±nda buraya gelen mültecilerin günah keçisi ilan edilmesine karÅŸÄ±yÄ±z” dedi.

YürüyüÅŸü organize edenler adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmada da, “Bizler hep birlikte sokaÄŸa çÄ±karak savaÅŸ, açlÄ±k ve sömürünün olmadÄ±ÄŸÄ± bir dünyada yaÅŸamak istediÄŸimizi haykÄ±rmaya devam edeceÄŸiz” denildi.

CIPOML: Emperyalizm ve gericilik yenilmez deÄŸildir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 14:34

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