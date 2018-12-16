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Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Trump, ErdoÄŸan'a 'GÃ¼len'i sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz' dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Trump'Ä±n ErdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Fethullah GÃ¼len'in sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.
Katar'daki Doha KonferansÄ±nda konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Fethullah Gülen'in iadesi ve Suriye'deki geliÅŸmelere iliÅŸkin açÄ±klamalar yaptÄ±.
Reuters'Ä±n haberine göre ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n G20 Liderler Zirvesi'nde CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'la görüÅŸmesinde Fethullah Gülen'in sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söylediÄŸini aktardÄ±.
ÇavuÅŸoÄŸlu FBI'Ä±n 'FETÖ'nün nasÄ±l vergi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair yürüttüÄŸü güvenilir bir soruÅŸturma olduÄŸunu belirtti.
Suriye'deki geliÅŸmelere deÄŸinen ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD'nin askerlerini bölgeden çekmeyi deÄŸerlendirdiÄŸini ifade etti ve "Esad demokratik seçimleri kazanÄ±rsa onunla çalÄ±ÅŸmayÄ± düÅŸünebiliriz" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 14:35