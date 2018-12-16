TBMM Genel Kuruluâ€™nda bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rÃ¼yor

Meclis Genel Kurulu'nda Aile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ§eleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2019 Mali yÄ±lÄ± bütçe görüÅŸmeleri devam ediyor. Genel Kurul'un bugünkü oturumda; Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n bütçeleri görüÅŸülüyor.

TBMM Genel Kurulu, AKP'li Meclis BaÅŸkanvekili Mustafa Åžentop BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda toplandÄ±. Genel Kurul’un bugünkü oturumunda; Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n bütçeleri görüÅŸülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

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