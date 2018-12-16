Ekran görüntüsü: Hurriyet.com.tr
Ahmet Hakan: Erkan Petekkaya beni alkollÃ¼ bir ÅŸekilde arayÄ±p kÃ¼fretti
Ahmet Hakan'Ä±n yazÄ±sÄ±na gÃ¶re geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde alkolÃ¼n yasaklanmasÄ±nÄ± isteyen Erkan Petekkaya, kendisini alkollÃ¼ bir ÅŸekilde arayarak kÃ¼fretti.
Hürriyet YazarÄ± Ahmet Hakan, geçtiÄŸimiz günlerde "Alkolün yasaklanmasÄ±" gerektiÄŸini savunarak gündeme gelen Erkan Petekkaya'nÄ±n kendisini alkollü bir ÅŸekilde arayarak küfrettiÄŸini yazdÄ±.
Ahmet Hakan, alkolün yasaklanmasÄ±na dair sözleri nedeniyle Petekkaya'yÄ± köÅŸesinden eleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
"Geçen akÅŸam... Saatler daha erken ha! 20.00 falan bile deÄŸil. Telefon açtÄ± bana Erkan Petekkaya... Fakat nasÄ±l sarhoÅŸ! Anlatamam. Zilzurna resmen!" diyen Ahmet Hakan, Petekkaya'nÄ±n küfredip telefonu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ahmet Hakan, "Hem insan gibi içmeyi bilmeyen hem de “içki yasaklansÄ±n” diyerek hükümete ÅŸirinlik yapan bu Erkan Petekkaya’ya sadece ÅŸunu söylemek isterim... Senin alkol sorunun yok Erkan Petekkaya, senin karakter sorunun var!" ifadelerini kullandÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)
Erkan Petekkaya alkolÃ¼n acilen yasaklanmasÄ± gerektiÄŸini savundu