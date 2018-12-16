Fatih Portakal'dan ErdoÄŸan'a yanÄ±t: Edepsiz demeseydi iyiydi

Gazeteci Fatih Portakal, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kendisi iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlere sosyal medyadan yanÄ±t verdi.

Gazeteci Fatih Portakal, dün Denizli'deki konuÅŸmasÄ±nda kendisini kastederek "Bir tanesi çÄ±kmÄ±ÅŸ sokaÄŸa davet ediyor ahlaksÄ±za bak. Sen ne yapÄ±yorsun, burasÄ± Paris mi? Gezi olaylarÄ±nda, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldÄ±. Bu tür olaylara giriÅŸenler bunun bedelini aÄŸÄ±r öderler'' diyen CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a sosyal medyadan yanÄ±t verdi.

Fatih Portakal, Twitter hesabÄ±ndan “BaÅŸlarÄ± kesilmelidir,” diyene de bir iki laf edilseydi keÅŸke. Her ÅŸey bir tarafa, “edepsiz ve ahlaksÄ±z” demeseydi iyiydi." ifadelerini kullandÄ±.

“BaÅŸlarÄ± kesilmelidir,” diyene de bir iki laf edilseydi keÅŸke. Her ÅŸey bir tarafa,“edepsiz ve ahlaksÄ±z” demeseydi iyiydi. — fatih portakal (@fatihportakal) 16 AralÄ±k 2018

Takvim YazarÄ± Erkan Tan geçtiÄŸimiz hafta yazdÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±da, "Devlete baÅŸ kaldÄ±rdÄ±lar. Silah sÄ±ktÄ±lar. TaÅŸ attÄ±lar. Molotof kokteyli attÄ±lar. Sadece kamu mallarÄ±na deÄŸil binlerce sivil vatandaÅŸÄ±n malÄ±na mülküne zarar verdiler. Bu nedenle baÅŸlarÄ± kesilmelidir. Bu saatten sonra, Türkiye'de SarÄ± Yelek hayali kuranlarÄ±n sonu SarÄ± Etek olur…" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 13:39

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