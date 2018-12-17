Erdoğan, Portakal'ı hedef göstermeyi sürdürüyor: Patlatırlar enseni

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazeteci Fatih Portakal'ı hedef göstermeyi sürdürüyor. Konya'da konuşan Erdoğan, Portakal için "Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Portakal için "Buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak.. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur." dedi.

FATİH PORTAKAL: AHLAKSIZ DEMESEYDİ İYİYDİ

Gazeteci Fatih Portakal pazar günü Twitter hesabından, Erdoğan'ın Denizli'deki konuşmasında kendisini kastederek yaptığı "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler'' açıklamasına yanıt vermişti.

Fatih Portakal, Twitter hesabından “Başları kesilmelidir,” diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, “edepsiz ve ahlaksız” demeseydi iyiydi." ifadelerini kullanmıştı.

“Başları kesilmelidir,” diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa,“edepsiz ve ahlaksız” demeseydi iyiydi. — fatih portakal (@fatihportakal) 16 Aralık 2018

Takvim Yazarı Erkan Tan geçtiğimiz hafta yazdığı bir yazıda, "Devlete baş kaldırdılar. Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir. Bu saatten sonra, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu Sarı Etek olur…" ifadelerini kullanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)