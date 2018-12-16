Tarihi hamamda soba faciasÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

Bursa'da Tarihi Åžifa HamamÄ±'nda, iÃ§eriyi Ä±sÄ±tmak iÃ§in yakÄ±lan kÃ¶mÃ¼r sobasÄ±ndan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen Habip DoÄŸan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Bursa'da Kestel Tarihi Åžifa HamamÄ±'nda, içeriyi Ä±sÄ±tmak için yakÄ±lan kömür sobasÄ±ndan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen 4 kiÅŸiden Habip DoÄŸan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DHA'nÄ±n haberine göre, olay merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Åžifa HamamÄ±'nda bu sabah meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip DoÄŸan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk DoÄŸan, hamamÄ±n içini Ä±sÄ±tmakta kullanÄ±lan kömür sobasÄ±ndan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendi. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k ekipleri, zehirlenen 4 kiÅŸiyi Åževket YÄ±lmaz EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Habip DoÄŸan, tüm müdahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Harun Atalay, Ahmet Faruk DoÄŸan ve Dr. Osman Onay’Ä±n tedavilerinin sürdüÄŸü, Dr. Onay’Ä±n durumunun ciddiyetini koruduÄŸu bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

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