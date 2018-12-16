Bursa'da okullar yÄ±kÄ±ldÄ±, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenler maÄŸdur

Bursa'da 'depreme dayanÄ±ksÄ±z' denilerek yÄ±kÄ±lan okullarÄ±n yerine hÃ¢lÃ¢ yenileri yapÄ±lmadÄ±. Binlerce Ã¶ÄŸrenci, yÃ¼zlerce Ã¶ÄŸretmen ve personel maÄŸdur.

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

Bursa’da 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim döneminde "depreme dayanÄ±ksÄ±z" denilerek birçok okul yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±kÄ±lan okullarÄ±n yerine yeni binalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± söylenmesine karÅŸÄ±n, birçok okulda yÄ±kÄ±m sonrasÄ± bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±. OkullarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için çevre ilçelerdeki okullarda eÄŸitime devam eden öÄŸrenciler, dersliklerin yetersizliÄŸi ve teknik imkanlarÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor. Konuyla ilgili görüÅŸlerini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z EÄŸitim-Sen Bursa Åžube Sekreteri Atakan ErdaÄŸÄ±, öÄŸrenci ve velilerin maÄŸdur olduÄŸunu söyledi. YÄ±l içinde iki farklÄ± okula geçiÅŸlerin olduÄŸunu söyleyen ErdaÄŸÄ±, okullarÄ±n birçoÄŸunun ikili eÄŸitim yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öÄŸlen okula giden öÄŸrencilerin aksam 8-9 gibi çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ErdaÄŸÄ±, "15 bin öÄŸrenci, yaklaÅŸÄ±k 850-900 öÄŸretmen ve okul personeli doÄŸrudan etkilendi. YÄ±kÄ±lan okullarda; 480-500 derslik, konferans salonlarÄ±, atölyeler, spor salonlarÄ±, yemekhaneler ve lojmanlar vardÄ±. BunlarÄ± da ekleyince kayÄ±p daha iyi anlaÅŸÄ±lÄ±r" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

'ÖÄžRENCÄ° KAYDI ALMAYAN BÖLÜMLER OLDU'

Konuyla ilgili görüÅŸlerini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z EÄŸitim-Sen Bursa Åžube Sekreteri Atakan ErdaÄŸÄ±, “YÄ±kÄ±lan DemirtaÅŸpaÅŸa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kayÄ±tlÄ± öÄŸrenciler ve görev yapan personel çeÅŸitli kurumlarÄ±n bünyesine daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Uygulamada 9. sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri, Elektrik- Elektronik bölümü, Matbaa bölümü ve idari kadro, Osmangazi ilçesi Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi binasÄ±nda eÄŸitim öÄŸretime devam etmektedir. Makine teknolojisi alanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesi Has Asansör MTAL bünyesinde öÄŸretmen ve öÄŸrencileri ile eÄŸitime devam etmekte. Mobilya ve AhÅŸap teknolojisi alanÄ±, BiliÅŸim teknolojisi alanÄ±, SÄ±hhi tesisat ve iklimlendirme teknolojisi alanÄ± Nülüler ilçesi MEM bünyesinde öÄŸretmen ve öÄŸrencileri ile eÄŸitime devam ediyor. Ancak valilik oluruyla 2018-2019 eÄŸitim yÄ±lÄ±nda nilüfer MEM eÄŸitim yapan bölümler eÄŸitim öÄŸretim dönemi ortasÄ±nda valilik oluru ile Mobilya ve AhÅŸap teknolojisi alanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesi Mimar Sinan MTAL bünyesine, BiliÅŸim teknolojisi alanÄ± Osmangazi ilçesi Mehmet Halit BAKÄ° Anadolu lisesi bünyesine ve SÄ±hhi tesisat ve iklimlendirme teknolojisi alanÄ± Nilüfer ilçesi Åžehit Hüseyin Akyüz MTAL bünyesinde eÄŸitim öÄŸretime devam etmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu meslek alanlarÄ±nÄ±n bünyesinde maddi deÄŸeri yüksek makinalarÄ±n, araç gereçlerin ve malzemelerin bulunduÄŸu göz önüne alÄ±nÄ±rsa ÅŸehir içinde taÅŸÄ±nmasÄ± ve eÄŸitime uygun hala getirilmesinin ne kadar güç olacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Bu durumdan dolayÄ± öÄŸrenci kaydÄ± azalmÄ±ÅŸ ve SÄ±hhi Tesisat Ä°klimlendirme Teknolojisi AlanÄ± ile Mobilya ve AhÅŸap Teknolojisi AlanÄ± öÄŸrenci kayÄ±t alamamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu da, bu bölümlerin kapanacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmektedir. DeÄŸiÅŸik okullar bünyesinde eÄŸitime devam eden geçici olan alanlarÄ±n kalÄ±cÄ± olarak gittikleri okullarÄ±n bünyesinde kalacaÄŸÄ± gibi bir durumda söylenmektedir. Okul binasÄ± 2017-2018 yÄ±lÄ± eylül ayÄ±nda boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ ancak 2018 yÄ±lÄ± mayÄ±s ayÄ± itibariyle tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak ÅŸu ana kadar daha yapÄ±mÄ± konusunda bir faaliyet görünmemektedir” dedi.

'ÖÄžRENCÄ°LER OKULDAN ÇOK GEÇ ÇIKIYOR'

BaÅŸka okullarda eÄŸitime devam edilmesi bazÄ± bölümlerin kapanmasÄ±na kadar gittiÄŸini söyleyen ErdaÄŸÄ±, "Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± eylül ayÄ± itibaren yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ± ve C-B-F-M1 bloklarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. Okula yeni kayÄ±t olan 9. sÄ±nÄ±f öÄŸrenci ve öÄŸretmenleri Osmangazi ilçesi Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi bünyesinde eÄŸitim görmekte. Burada ders baÅŸlama saati 13.50, bitiÅŸ saati 20.00 öÄŸrenci ve öÄŸretmenler çok geç çÄ±kmaktadÄ±r okuldan. AyrÄ±ca yapÄ±lan planlama gereÄŸi MayÄ±s 2018 tarihli olarak idari binanÄ±n bir kÄ±smÄ± ve dersliklerin bulunduÄŸu binalar yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumdan dolayÄ± öÄŸrenci kayÄ±tlarÄ± azalmÄ±ÅŸ böylece bazÄ± bölümler öÄŸrenci kaydÄ± alamamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle kapatÄ±lmayla yüz yüze kalmÄ±ÅŸlardÄ±r.”

"Eylül ayÄ±nda binalarÄ± boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ bir baÅŸka okul ise Ergin AÄŸaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir" diyerek sözlerine devam eden ErdaÄŸÄ±: “YapÄ±lan planlama ile Osmangazi ÇÄ±nar Anadolu Lisesi bünyesine taÅŸÄ±ndÄ±. TaÅŸÄ±nan okulun mesleki ve teknik Anadolu olmasÄ± günlük ders saatinin fazla olmasÄ± ders giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸ tam günden ikili eÄŸitime geçilmiÅŸ, ÇÄ±nar Anadolu Lisesi sabah eÄŸitim vermekte öÄŸleden sonrada Ergin AÄŸaç MTAL eÄŸitime devam etmektedir. AkÅŸam çÄ±kÄ±ÅŸ saatinin 8 olduÄŸu düÅŸünülürse her türlü sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n öÄŸrenci, öÄŸretmen ve velileri beklediÄŸi görülecektir. AyrÄ±ca Anadolu lisesinde yetiÅŸtirme kurslarÄ±nÄ± yapÄ±lmasÄ±, MTAL bünyesindeki uygulama dersleri için laboratuvar düzenlenmesinin sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± bulunmaktadÄ±r. Okul binasÄ± yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ ancak yapÄ±mÄ± ile ilgili bir giriÅŸim olmadÄ±ÄŸÄ± burada da görülmektedir” dedi.

'NEREDEYSE YENÄ° OKULU YIKIYORLARDI'

YÄ±kÄ±lan bölümlerden kaynaklÄ± öÄŸretmenlerin norm fazlasÄ± olarak görevlendirildiÄŸine de dikkat çeken ErdaÄŸÄ±, "Mustafa KemalpaÅŸa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 derslikli okul öncesi uygulama bölümü yÄ±kÄ±ldÄ±. Bu bölüm yÄ±kÄ±lÄ±p anaokulu kapatÄ±lÄ±nca, öÄŸretmenler de norm fazlasÄ± olarak görevlendirildi. YÄ±kÄ±lan bina yerine yapÄ±m için herhangi bir giriÅŸim burada da yok. Bir baÅŸka örnek ise Gürsu ilçesi YÄ±ldÄ±z Anadolu Lisesi’nde yaÅŸandÄ±. Bu okul yeni bir okul olmasÄ±na raÄŸmen yÄ±kÄ±m kararÄ± olduÄŸu söylendi. Her türlü hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ± hatta eÄŸitime Gürsu Ä°MKB Anadolu Lisesi bünyesinde devam edeceÄŸi bile planlandÄ±. Ancak son anda yÄ±kÄ±m kararÄ±nÄ±n okulun kömürlük olarak kullanÄ±lan bölümü için verildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±” diye konuÅŸtu.

ÖÄžRENCÄ°LER BÜTÜN HAFTA OKULDA

YÄ±kÄ±lan okullar arasÄ±nda ortaokullarÄ±n da olduÄŸunu ifade eden ErdaÄŸÄ±, “Yavuz Selim Ortaokulu Eylül ayÄ±nda boÅŸaltÄ±ldÄ± ve YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lçesi Nurettin Gülten Kutlucan Ä°lkokulu bünyesinde eÄŸitime devam ediyor. Ä°lkokulun sabahçÄ± olmasÄ± küçük çocuklarÄ±n sabah erken okula gelmeleri sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmaktadÄ±r. ÖÄŸlenci olan ortaokul öÄŸrencilerinin akÅŸam geç saatte çÄ±kmalarÄ±, liseye giriÅŸ hazÄ±rlÄ±k kurslarÄ±nÄ± hafta sonu yapmalarÄ± öÄŸrencilerin tüm hafta okulda olmalarÄ± yÄ±pratÄ±cÄ± olurken verim de düÅŸüyor. AynÄ± sorun Selçuk Hatun Ortaokulunda da yaÅŸanmakta. Burada da öÄŸrenciler sabah erken derse baÅŸlÄ±yor ve akÅŸam çok geç çÄ±kÄ±yor. Liseye giriÅŸ hazÄ±rlÄ±k kurslarÄ±nÄ± hafta sonu yapÄ±lmasÄ± öÄŸrencileri tüm hafta okulda olmalarÄ±na neden oluyor. Bu sorun eÄŸitim öÄŸretim ara döneminde yÄ±kÄ±lan BisaÅŸ Ortaokulu’nda da vardÄ±r. Okulun 12 dersliÄŸi olduÄŸu için okul ikili eÄŸitim yapmakta 5. ve 6. SÄ±nÄ±flarÄ±n bazÄ±larÄ± 2018-2019 yÄ±lÄ± itibaren MihraplÄ± Abdülkadir Can Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi bünyesinde eÄŸitim yapÄ±yor. YetiÅŸtirme kurslarÄ± hafta sonlarÄ± okulun kendi bünyesinde yapÄ±lmakta böylece öÄŸrenciler, öÄŸretmenler idareciler ve veliler haftanÄ±n her gün okulda eÄŸitim olmasÄ±ndan sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaktadÄ±rlar” dedi.

EÄžÄ°TÄ°M-SEN'Ä°N SUNDUÄžU ÇÖZÜM ÖNERÄ°LERÄ°

Bursa’da yÄ±kÄ±lan okullarÄ±n eÄŸitim öÄŸretime olumsuz yönde etkilerinin olduÄŸunu belirten ErdaÄŸÄ±, sendika olarak çözüm önerilerini de ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “Bir an önce deprem nedeniyle alelacele yÄ±kÄ±lan okullarÄ±n yerine yenilerinin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±, bu okullarda görev yapan öÄŸretmenlere ve öÄŸrencilere yol ve yemek ücreti konusunda yardÄ±mcÄ± olunmalÄ± gerekirse ÅŸu anda eÄŸitim öÄŸretim yapÄ±lan okullara ulaÅŸÄ±m seferi düzenlenmelidir. Görev yapan öÄŸretmenlere öÄŸrenci azlÄ±ÄŸÄ±ndan ve ders yükü azalmasÄ±ndan kaynaklÄ± uygulanan norm kadro uygulamasÄ±ndan okul yapÄ±lÄ±ncaya kadar muaf tutulmalÄ±dÄ±r. ÖÄŸrenci yokluÄŸu nedeniyle eÄŸitim öÄŸretim veremeyen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi alanlarÄ± makina ve teçhizatlarÄ±n korunmasÄ±na malzemelerin elden çÄ±kartÄ±lmamasÄ±na bir an önce yeniden eÄŸitime sunulmasÄ±na istiyoruz ve ikili eÄŸitimden tekli eÄŸitime geçmek için mücadele eden Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’nün bir an önce bu yÄ±kÄ±lan okullarÄ±n yerine yenisinin yapÄ±lmasÄ± için çaba harcamasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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