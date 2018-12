Bursa'da okullar yÄ±kÄ±ldÄ±, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenler maÄŸdur

Bursa'da 'depreme dayanıksız' denilerek yıkılan okulların yerine hâlâ yenileri yapılmadı. Binlerce öğrenci, yüzlerce öğretmen ve personel mağdur.

Bursa’da 2017-2018 eğitim öğretim döneminde "depreme dayanıksız" denilerek birçok okul yıkılmıştı. Yıkılan okulların yerine yeni binaların yapılacağı söylenmesine karşın, birçok okulda yıkım sonrası bir adım atılmadı. Okulları yıkıldığı için çevre ilçelerdeki okullarda eğitime devam eden öğrenciler, dersliklerin yetersizliği ve teknik imkanların azlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Eğitim-Sen Bursa Şube Sekreteri Atakan Erdağı, öğrenci ve velilerin mağdur olduğunu söyledi. Yıl içinde iki farklı okula geçişlerin olduğunu söyleyen Erdağı, okulların birçoğunun ikili eğitim yapmak zorunda kaldığını ve öğlen okula giden öğrencilerin aksam 8-9 gibi çıktığını belirtti. Erdağı, "15 bin öğrenci, yaklaşık 850-900 öğretmen ve okul personeli doğrudan etkilendi. Yıkılan okullarda; 480-500 derslik, konferans salonları, atölyeler, spor salonları, yemekhaneler ve lojmanlar vardı. Bunları da ekleyince kayıp daha iyi anlaşılır" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ KAYDI ALMAYAN BÖLÜMLER OLDU'

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Eğitim-Sen Bursa Şube Sekreteri Atakan Erdağı, “Yıkılan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kayıtlı öğrenciler ve görev yapan personel çeşitli kurumların bünyesine dağıtıldı. Uygulamada 9. sınıf öğrencileri, Elektrik- Elektronik bölümü, Matbaa bölümü ve idari kadro, Osmangazi ilçesi Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi binasında eğitim öğretime devam etmektedir. Makine teknolojisi alanı Yıldırım ilçesi Has Asansör MTAL bünyesinde öğretmen ve öğrencileri ile eğitime devam etmekte. Mobilya ve Ahşap teknolojisi alanı, Bilişim teknolojisi alanı, Sıhhi tesisat ve iklimlendirme teknolojisi alanı Nülüler ilçesi MEM bünyesinde öğretmen ve öğrencileri ile eğitime devam ediyor. Ancak valilik oluruyla 2018-2019 eğitim yılında nilüfer MEM eğitim yapan bölümler eğitim öğretim dönemi ortasında valilik oluru ile Mobilya ve Ahşap teknolojisi alanı Yıldırım ilçesi Mimar Sinan MTAL bünyesine, Bilişim teknolojisi alanı Osmangazi ilçesi Mehmet Halit BAKİ Anadolu lisesi bünyesine ve Sıhhi tesisat ve iklimlendirme teknolojisi alanı Nilüfer ilçesi Şehit Hüseyin Akyüz MTAL bünyesinde eğitim öğretime devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bu meslek alanlarının bünyesinde maddi değeri yüksek makinaların, araç gereçlerin ve malzemelerin bulunduğu göz önüne alınırsa şehir içinde taşınması ve eğitime uygun hala getirilmesinin ne kadar güç olacağı açıktır. Bu durumdan dolayı öğrenci kaydı azalmış ve Sıhhi Tesisat İklimlendirme Teknolojisi Alanı ile Mobilya ve Ahşap Teknolojisi Alanı öğrenci kayıt alamamıştır. Bu da, bu bölümlerin kapanacağı anlamına gelmektedir. Değişik okullar bünyesinde eğitime devam eden geçici olan alanların kalıcı olarak gittikleri okulların bünyesinde kalacağı gibi bir durumda söylenmektedir. Okul binası 2017-2018 yılı eylül ayında boşaltılmış ancak 2018 yılı mayıs ayı itibariyle tamamen yıkılmıştır. Ancak şu ana kadar daha yapımı konusunda bir faaliyet görünmemektedir” dedi.

'ÖĞRENCİLER OKULDAN ÇOK GEÇ ÇIKIYOR'

Başka okullarda eğitime devam edilmesi bazı bölümlerin kapanmasına kadar gittiğini söyleyen Erdağı, "Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı eylül ayı itibaren yıkım kararı alındı ve C-B-F-M1 blokları yıkıldı. Okula yeni kayıt olan 9. sınıf öğrenci ve öğretmenleri Osmangazi ilçesi Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi bünyesinde eğitim görmekte. Burada ders başlama saati 13.50, bitiş saati 20.00 öğrenci ve öğretmenler çok geç çıkmaktadır okuldan. Ayrıca yapılan planlama gereği Mayıs 2018 tarihli olarak idari binanın bir kısmı ve dersliklerin bulunduğu binalar yıkılmıştır. Bu durumdan dolayı öğrenci kayıtları azalmış böylece bazı bölümler öğrenci kaydı alamamıştır. Bu nedenle kapatılmayla yüz yüze kalmışlardır.”

"Eylül ayında binaları boşaltılmış bir başka okul ise Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir" diyerek sözlerine devam eden Erdağı: “Yapılan planlama ile Osmangazi Çınar Anadolu Lisesi bünyesine taşındı. Taşınan okulun mesleki ve teknik Anadolu olması günlük ders saatinin fazla olması ders giriş ve çıkışını değiştirmiş tam günden ikili eğitime geçilmiş, Çınar Anadolu Lisesi sabah eğitim vermekte öğleden sonrada Ergin Ağaç MTAL eğitime devam etmektedir. Akşam çıkış saatinin 8 olduğu düşünülürse her türlü sıkıntının öğrenci, öğretmen ve velileri beklediği görülecektir. Ayrıca Anadolu lisesinde yetiştirme kurslarını yapılması, MTAL bünyesindeki uygulama dersleri için laboratuvar düzenlenmesinin sıkıntısı bulunmaktadır. Okul binası yıkılmış ancak yapımı ile ilgili bir girişim olmadığı burada da görülmektedir” dedi.

'NEREDEYSE YENİ OKULU YIKIYORLARDI'

Yıkılan bölümlerden kaynaklı öğretmenlerin norm fazlası olarak görevlendirildiğine de dikkat çeken Erdağı, "Mustafa Kemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 derslikli okul öncesi uygulama bölümü yıkıldı. Bu bölüm yıkılıp anaokulu kapatılınca, öğretmenler de norm fazlası olarak görevlendirildi. Yıkılan bina yerine yapım için herhangi bir girişim burada da yok. Bir başka örnek ise Gürsu ilçesi Yıldız Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Bu okul yeni bir okul olmasına rağmen yıkım kararı olduğu söylendi. Her türlü hazırlık yapıldı hatta eğitime Gürsu İMKB Anadolu Lisesi bünyesinde devam edeceği bile planlandı. Ancak son anda yıkım kararının okulun kömürlük olarak kullanılan bölümü için verildiği anlaşıldı” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER BÜTÜN HAFTA OKULDA

Yıkılan okullar arasında ortaokulların da olduğunu ifade eden Erdağı, “Yavuz Selim Ortaokulu Eylül ayında boşaltıldı ve Yıldırım İlçesi Nurettin Gülten Kutlucan İlkokulu bünyesinde eğitime devam ediyor. İlkokulun sabahçı olması küçük çocukların sabah erken okula gelmeleri sıkıntı yaratmaktadır. Öğlenci olan ortaokul öğrencilerinin akşam geç saatte çıkmaları, liseye giriş hazırlık kurslarını hafta sonu yapmaları öğrencilerin tüm hafta okulda olmaları yıpratıcı olurken verim de düşüyor. Aynı sorun Selçuk Hatun Ortaokulunda da yaşanmakta. Burada da öğrenciler sabah erken derse başlıyor ve akşam çok geç çıkıyor. Liseye giriş hazırlık kurslarını hafta sonu yapılması öğrencileri tüm hafta okulda olmalarına neden oluyor. Bu sorun eğitim öğretim ara döneminde yıkılan Bisaş Ortaokulu’nda da vardır. Okulun 12 dersliği olduğu için okul ikili eğitim yapmakta 5. ve 6. Sınıfların bazıları 2018-2019 yılı itibaren Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde eğitim yapıyor. Yetiştirme kursları hafta sonları okulun kendi bünyesinde yapılmakta böylece öğrenciler, öğretmenler idareciler ve veliler haftanın her gün okulda eğitim olmasından sıkıntı yaşamaktadırlar” dedi.

EĞİTİM-SEN'İN SUNDUĞU ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bursa’da yıkılan okulların eğitim öğretime olumsuz yönde etkilerinin olduğunu belirten Erdağı, sendika olarak çözüm önerilerini de şöyle açıkladı: “Bir an önce deprem nedeniyle alelacele yıkılan okulların yerine yenilerinin hızlı bir şekilde yapılması, bu okullarda görev yapan öğretmenlere ve öğrencilere yol ve yemek ücreti konusunda yardımcı olunmalı gerekirse şu anda eğitim öğretim yapılan okullara ulaşım seferi düzenlenmelidir. Görev yapan öğretmenlere öğrenci azlığından ve ders yükü azalmasından kaynaklı uygulanan norm kadro uygulamasından okul yapılıncaya kadar muaf tutulmalıdır. Öğrenci yokluğu nedeniyle eğitim öğretim veremeyen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi alanları makina ve teçhizatların korunmasına malzemelerin elden çıkartılmamasına bir an önce yeniden eğitime sunulmasına istiyoruz ve ikili eğitimden tekli eğitime geçmek için mücadele eden Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bir an önce bu yıkılan okulların yerine yenisinin yapılması için çaba harcamasını istiyoruz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

