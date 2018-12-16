UzunkÃ¶prÃ¼'nÃ¼n suyundan sonra havasÄ± da kirleniyor

Edirne UzunkÃ¶prÃ¼'nÃ¼n havasÄ± iÃ§in, 'saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturabilir' uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Trakya'da kirliliÄŸiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin geçtiÄŸi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin, suyunun ardÄ±ndan havasÄ± da kirleniyor. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ulusal Hava Ä°zleme Kalite AÄŸa'nÄ±n ölçümlerine göre, 10 AralÄ±k günü ‘saÄŸlÄ±ksÄ±z’ ölçülen hava kirliliÄŸi, son günlerde ‘hassas’ ve ‘orta’ olarak sürüyor. Trakya Platformu Hukuk Kurulu üyesi Bülent Kaçar, “Åžu an kükürt dioksit oranÄ±, karbonmonoksit oranÄ± ve partikül madde 10 oranÄ± Avrupa BirliÄŸi (AB) sÄ±nÄ±r limit deÄŸerlerinin üzerinde seyretmektedir” dedi.

DoÄŸal gazÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± Uzunköprü'de, denetimi yapÄ±lmayan düÅŸük kalorili kömürlerin yanmasÄ±yla bacadan tüten dumanlar nedeniyle vatandaÅŸlar, özelikle sabah ve akÅŸam saatlerinde zor anlar yaÅŸÄ±yor. Uzunköprü’de solunum yolu hastalÄ±ÄŸÄ± bulunanlarÄ±n bazÄ±larÄ± ise maske takarak, sokaÄŸa çÄ±kÄ±yor.

FotoÄŸraf: DHA

‘SOLUNAN HAVA AB SINIR LÄ°MÄ°T DEÄžERLERÄ°NÄ°N ÜZERÄ°NDE’

Trakya Çevre Platformu Hukuk Kurulu üyesi ve çevre aktivisti avukat Bülent Kaçar, Trakya'nÄ±n birçok ilçesinde yaÅŸayanlarÄ±n zehir soluduÄŸunu söyleyip, yetkilileri acil olarak önlem almaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Uzunköprü’de solunan havanÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) sÄ±nÄ±r limit deÄŸerlerinin üzerinde seyrettiÄŸini kaydeden Kaçar, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Uzunköprü'de hava kalite endeksi ÅŸu an 100’ü aÅŸtÄ±ÄŸÄ± için hava çok saÄŸlÄ±ksÄ±z durumda. Biz Uzunköprülüler, KeÅŸanlÄ±lar, Trakya’nÄ±n birçok ilçesindeki yurttaÅŸlar ÅŸu an zehir solumaktayÄ±z. AdÄ±m adÄ±m kansere çeÅŸitli kronik hastalÄ±klara doÄŸru yaklaÅŸÄ±yoruz. ArtÄ±k Trakya’da hava kirliliÄŸi bu saÄŸlÄ±ksÄ±z yaÅŸam, acil imdat çaÄŸrÄ±sÄ± veriyor. Bu konuda artÄ±k Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Mahalli Çevre Kurulu, Edirne Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü acilen etkin idari tedbirlerle harekete geçmek ve temiz hava hakkÄ±nÄ±, halkÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± acilen korumak zorundadÄ±r. Åžu an kükürt dioksit oranÄ±, karbonmonoksit oranÄ± ve partikül madde 10 oranÄ±, Avrupa BirliÄŸi sÄ±nÄ±r limit deÄŸerlerinin üzerinde seyretmektedir. Uzunköprü'deki hava maalesef saÄŸlÄ±ksÄ±zdÄ±r ve artÄ±k saÄŸlÄ±ksÄ±z havada yaÅŸamak bizleri sürekli hastalÄ±ÄŸa maruz bÄ±rakmaktadÄ±r. Bu kadere mahkum olmayacaÄŸÄ±z. Biz temiz havada, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam sürmek istiyoruz. Bu konuda da mutlaka saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için çocuklarÄ±mÄ±z ve geleceÄŸimiz için yetkililerin derhal, acil, etkin tedbirler almasÄ±nÄ± istiyoruz. Kimyasal zehir solumaktayÄ±z ve bu konuda Ergene kirliliÄŸinden sonra artÄ±k Uzunköprü'nün de hava kirliliÄŸiyle sembol haline gelmesini istemiyoruz.”

FotoÄŸraf: DHA

'KOAH HASTASI OLDUM'

Uzunköprü ilçesinde yaÅŸayan, emekli Ahmet Duran, kirli havayÄ± solumaktan KOAH hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kaloriferlerin açÄ±k olduÄŸu saatlerde, mecbur kalmadÄ±kça sokaÄŸa çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kirli havayÄ± solumak istemediÄŸini dile getiren Duran, “Türkiye'nin en kirli havasÄ±nÄ± soluyorum. KOAH hastasÄ±yÄ±m. AkÅŸam saatlerinde kaloriferler yandÄ±ÄŸÄ±nda sokaÄŸa da çÄ±kmÄ±yorum ama mecbur kalÄ±yorum bazen. Bu havadan dolayÄ± hasta oldum. DoÄŸal gaz olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± yÄ±llardÄ±r bu havayÄ± soluyoruz” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

'SAÄžLIK AÇISINDAN TEHLÄ°KE OLUÅžTURABÄ°LÄ°R'

Öte yandan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca 10 AralÄ±k'ta Uzunköprü ile ilgili www.havaizleme.gov.tr internet sitesinden yayÄ±mlanan ve S02 ölçülen hava kalitesi için ‘SaÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturabilir. Nüfusun tamamÄ± etkilenebilir’ notunun paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. Ölçümler, son 1 haftadÄ±r ise ‘hassas’ ve ‘orta’ olarak seyrediyor. (Edirne/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

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