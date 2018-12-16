Ebru'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nde ihmal soruÅŸturmasÄ±na takipsizlik

Ebru OdabaÅŸ'Ä±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Dr. S.Åž.'nin ÅŸÃ¼pheli olduÄŸu dosyada takipsizlik kararÄ± verildi.

Erzurum'da yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l önce omzu çÄ±kan 14 yaÅŸÄ±ndaki Ebru OdabaÅŸ'Ä±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ölümüyle ilgili yürütülen soruÅŸturmada, ihmali olduÄŸu iddia edilen Bölge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji UzmanÄ± Dr. S.Åž.'nin ÅŸüpheli olduÄŸu dosyada takipsizlik kararÄ± verildi. Takipsizlik kararÄ±nda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Denetim Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n doktorun çocuÄŸa hatalÄ± teÅŸhiste bulunduÄŸu rapor edildiÄŸi belirtilmiÅŸ ise de bu raporun bilimsel bir deÄŸerinin olmadÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu 1'inci Adli Ä°htisas Kurulu ve Adli TÄ±p 3'üncü Üst Kurulu raporlarÄ±nda doktorun gerekli tetkikleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kusuru bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DHA'nÄ±n haberine göre, Ebru OdabaÅŸ'Ä±n 4 Åžubat 2015 günü evde altÄ±ndaki minderi kaldÄ±rmak isterken sol kolu omzundan çÄ±ktÄ±. O an evde bulunan babasÄ± müdahale edip çÄ±kÄ±k kolu yerine yerleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan Pasinler Ä°brahim HakkÄ± Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapÄ±lan Ebru, Erzurum'daki Bölge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Acil serviste film çekilen Ebru'nun kolunun yerinde olduÄŸu tespit edildi ve müÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±. Burada yaklaÅŸÄ±k 4,5 saat kalan Ebru OdabaÅŸ'Ä±n kolundaki morarmanÄ±n artmasÄ± üzerine doktorlar, çocuÄŸu yakÄ±ndaki Atatürk Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Yakutiye AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk etmek istedi, ancak yer olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bunun üzerine Ä°srafil OdabaÅŸ, kÄ±zÄ±nÄ± acilden çÄ±kararak taksiyle Yakutiye AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste muayene edilen Ebru, ortopedi servisine yatÄ±rÄ±ldÄ±. Tetkikleri yapÄ±lÄ±p hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± söylenen Ebru'nun, 5 Åžubat sabaha karÅŸÄ± saat 04.00 civarÄ±nda tansiyonu düÅŸtü, yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda kalbi durdu. YaklaÅŸÄ±k 1-1,5 saatlik müdahaleye raÄŸmen Ebru yaÅŸama döndürülemedi. Pasinler 13 Mart Ortaokulu 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Ebru OdabaÅŸ'Ä±n kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapÄ±ldÄ±. Ebru'nun ailesi kÄ±zlarÄ±nÄ±n doktor ihmali yüzünden öldüÄŸünü iddia etti.

'HASTANEYE SAÄžLAM GETÄ°RDÄ°M CENAZESÄ°NÄ° VERDÄ°LER'

Baba Ä°srafil OdabaÅŸ, "Kolu, bacaÄŸÄ± kopan hastaneye gelip saÄŸlam çÄ±kÄ±yor. Ben kÄ±zÄ±mÄ± ayaklarÄ± ile getirdim, ÅŸimdi cenazesini alÄ±yorum. Allah böyle acÄ±yÄ± düÅŸmanÄ±ma yaÅŸatmasÄ±n. Çiçek gibi kÄ±zÄ±mÄ± getirdim solmuÅŸ götürüyorum. KÄ±zÄ±m çok baÅŸarÄ±lÄ± ve zekiydi. Böyle bir acÄ± olamaz. Ä°hmali olan doktorlardan ÅŸikayetçiyim, onlardan davacÄ± olacaÄŸÄ±m" demiÅŸti.

FotoÄŸraf: DHA

Erzurum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ebru OdabaÅŸ'Ä±n ölümü ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bölge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji UzmanÄ± Dr. S.Åž.'ye soruÅŸturma izni verilmesi üzerine, Ebru'nun ölümünde kusuru olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. SoruÅŸturmayÄ± yürüten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Etem Gündüz, Ebru OdabaÅŸ'Ä±n ölümüyle ilgili dosyada takipsizlik kararÄ± verdi. SavcÄ± Ethem Gündüz, takipsizlik kararÄ±nda Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'ndan gelen raporlara yer verdi. Takipsizlik kararÄ±nda, Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu 1'inci Adli Ä°htisas Kurulu'nun 23 KasÄ±m 2016 tarihli raporunda Ebru OdabaÅŸ'Ä±n kesin ölüm nedeninin 'künt göÄŸüs ve omuz travmasÄ±na baÄŸlÄ± yaygÄ±n doku içi kanama ve büyük damar yaralanmasÄ±' sonucu olduÄŸuna deÄŸinildi.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Etem Gündüz, takipsizlik kararÄ±nda, her ne kadar SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Denetim Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 9 Eylül 2016 tarihli raporunda ÅŸüpheli Dr. S.Åž.'nin, Ebru OdabaÅŸ'Ä±n hastaneye intikal etmesi ile yaptÄ±ÄŸÄ± muayene ve tedavide gerekli ve yeterli dikkat, özeni göstermediÄŸi, hatalÄ± teÅŸhiste bulunduÄŸu, ilgisiz davrandÄ±ÄŸÄ± rapor edildiÄŸi belirtilmiÅŸ ise de bu raporun bilimsel bir deÄŸerinin olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. Gerek Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu 1'inci Adli Ä°htisas Kurulu'nun 23 KasÄ±m 2016 ve Adli TÄ±p 3'üncü Üst Kurulu'nun 1 Mart 2018 tarihli raporlarÄ±nda Ebru OdabaÅŸ'Ä±n sevk edildiÄŸi hastanelerde, muayenesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gerekli tetkiklerin istediÄŸine iÅŸaret edilen 26 Ekim 2018'de verilen takipsizlik kararÄ±nda ÅŸöyle denildi:

"Adli TÄ±p raporlarÄ±nda müteveffanÄ±n grafilerin çekildiÄŸi, kontrol ve ileri tetkik amaçlÄ±, yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tedavilerinin düzenlendiÄŸi, konsültasyonlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±lan muayenesinde, radial ve ulnar nabÄ±zlarÄ±n mevcut olduÄŸu, saat 04.15'e kadar tansiyon, nabÄ±z ve kan deÄŸerlerinde dikkat çekecek düzeyde bozulma olmadÄ±ÄŸÄ± tespitlerine yer verilerek 'büyük damar yaralanmasÄ±nÄ±n' fark edilemeyeceÄŸi bu nedenle de muayeneye katÄ±lan hekim ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k personellerine atfÄ± kabil kusur bulunmadÄ±ÄŸÄ±, sözü edilen her iki raporun ve ÅŸüpheli savunmasÄ±nÄ±n aynÄ± doÄŸrultuda olduÄŸu ve itibar edilebileceÄŸi bu itibarla ÅŸüphelinin üzerine atÄ±lÄ± 'taksirle ölüme neden olma' suçunun kusur yokluÄŸu nedeniyle kanuni unsurlarÄ±nÄ±n teÅŸekkül etmediÄŸi eyleminin mevzuatÄ±mÄ±zda düzenlenen baÅŸka bir suça da uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, suç yokluÄŸu nedeniyle kamu adÄ±na kovuÅŸturma yapÄ±lmasÄ±na yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verildi." (HABER MERKEZÄ°)

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