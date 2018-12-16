TrakyalÄ±larÄ±n mÃ¼cadelesi sonuÃ§ verdi

Ã‡erkezkÃ¶y ile KapaklÄ± ilÃ§eleri arasÄ±nda kurulmasÄ± planlanan kÃ¶mÃ¼rlÃ¼ termik santralin yapÄ±mÄ±ndan vazgeÃ§ildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

TekirdaÄŸ Çerkezköy ile KapaklÄ± ilçeleri arasÄ±ndaki PÄ±narça mevkisine kömürlü termik santral kurulmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lÄ±p, bölgede kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmalar yapÄ±ldÄ±. Bölge halkÄ±, kurulmasÄ±nÄ± istemediÄŸi termik santrale karÅŸÄ± çeÅŸitli protestolarda bulunurken, çevresel etki deÄŸerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nÄ± da yaptÄ±rmadÄ±.

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AKP TekirdaÄŸ Milletvekili Mustafa Yel, sosyal medya hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, termik santralin yapÄ±mÄ±ndan teknik nedenlerle vazgeçildiÄŸini duyurdu. Yel, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle dedi: “Son günlerde sürekli TekirdaÄŸ kamuoyunu meÅŸgul eden Çerkezköy ile KapaklÄ± ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki PÄ±narça mevkisinde yapÄ±lmasÄ± planlanan kömürlü termik santral ile ilgili olarak; Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez ile görüÅŸmeler neticesinde teknik nedenlerden dolayÄ± termik santralin yapÄ±mÄ±ndan vazgeçildiÄŸi bildirilmiÅŸtir”

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TERMÄ°K Ä°PTAL EDÄ°LDÄ° ANCAK CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR VAR

Çerkezköy Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Vahap Akay, santralin iptal edilmesinin yerinde ve doÄŸru bir karar olduÄŸunu belirterek, “Çerkezköy'ün yüzde 90’Ä±nÄ±n karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± termik santralin iptal edilmesi kararÄ±nÄ± doÄŸru buluyoruz. Ancak ‘teknik nedenlerle iptal edilmiÅŸtir’ açÄ±klamasÄ±nÄ±n seçime 105 gün kala yapÄ±lmasÄ± kamuoyunu tatmin etmemiÅŸtir. Kamuoyu ÅŸu sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± merak ediyor: Kömürlü termik santralin iptalini gerektiren teknik nedenler nelerdir? Bu teknik nedenlerin seçimlerden sonra iyileÅŸme ihtimali var mÄ±dÄ±r? Termik santral sahasÄ± olarak belirlenen alanÄ±n, yeniden tarÄ±m ve orman alanÄ±na dönüÅŸtürülmesi yönünde plan deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r? ÇED raporlarÄ± iptal edilmiÅŸ midir? Çerkezköy bu termik santral belasÄ±ndan tamamen kurtulmuÅŸ mudur? Çerkezköy bizim evimizdir. Evimizin havasÄ±nÄ±n, suyunun, doÄŸasÄ±nÄ±n kirletilmemesi için termik santrale karÅŸÄ± her ÅŸeye raÄŸmen mücadele veren herkese ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkür ediyorum” diye konuÅŸtu.

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‘TERMÄ°K SANTRALÄ°N Ä°PTALÄ° VERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z MÜCADELE SONUCUDUR’

KapaklÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°rfan MandalÄ± ise santralin yapÄ±mÄ±ndan verdikleri mücadele sonucunda vazgeçildiÄŸini belirterek, santral kurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bunun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu her zaman dile getirdiklerini söyledi. MandalÄ±, “Bölgemizin oksijen kaynaÄŸÄ± olan PÄ±narça’mÄ±za yapÄ±lmak istenen, bacalarÄ±ndan zehir saçan santralin sebep olacaÄŸÄ± zararlarÄ± halkÄ±mÄ±za anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Åžahsi, siyasi istikballeri yüzünden bu süreçte bizleri provokasyon yapmakla suçlayan, neredeyse vatan haini ilan eden KapaklÄ±’nÄ±n sözde siyasetçilerini de halkÄ±mÄ±zÄ±n unutmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Bu santralin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ve çevreye zarar verdiÄŸi bilimsel olarak kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ durumda. Biz de bu durumu her platformda dile getirdik, santralin yapÄ±lmamasÄ± için elimizden geleni yaptÄ±k. Nihayetinde mücadelemiz sonuç verdi ve yanlÄ±ÅŸtan dönüldü. Bu süreçte bizlerle birlikte mücadele eden baÅŸta PÄ±narça ve KapaklÄ± halkÄ± olmak üzere sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na, belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±za, bölgemizde yaÅŸayan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkürlerimi sunuyorum” dedi. (TekirdaÄŸ/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: DHA

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