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FotoÄŸraf: DHA
Siirt'te operasyona giden 10 asker, buzlanma nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼p yaralandÄ±
16 AralÄ±k 2018 11:33
Siirt'in Åžirvan ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda operasyona giden askerlerden 10'u, buzlanma nedeniyle dÃ¼ÅŸerek yaralandÄ±.
Siirt'in Åžirvan ilçesi kÄ±rsalÄ±nda operasyona giderken çÄ±ktÄ±klarÄ± daÄŸda buzlanma nedeniyle kayÄ±p düÅŸen 10 asker yaralandÄ±.
Åžirvan'a baÄŸlÄ± OrmanlÄ± köyü kÄ±rsalÄ±na dün gece operasyona çÄ±kan birlikte görevli askerlerden 10'u, çÄ±ktÄ±klarÄ± daÄŸdaki buzlanma nedeniyle kayÄ±p düÅŸtü.
Yaralanan askerler, bölgeye sevk edilen saÄŸlÄ±k ve UMKE ekipleri tarafÄ±ndan alÄ±narak ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Acil serviste müdahale edilen askerlerden 9'u taburcu edilirken, birinin ortopedi servisinde tedavisinin devam ettiÄŸi belirtildi. (Siirt/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 11:40
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