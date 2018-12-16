Avustralya, BatÄ± KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±yacak

Avustralya, KudÃ¼s'Ã¼n batÄ±sÄ±nÄ± Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Karar, tepki Ã§ekti.

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Scott Morrison, hükümetinin Kudüs'ün batÄ±sÄ±nÄ± Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±maya karar verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batÄ±sÄ±nÄ± Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ±, öte yandan büyükelçiliÄŸini Ä°srail-Filistin barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± saÄŸlanana kadar buraya taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Scott Morrison, Kudüs'ün batÄ±sÄ±nda bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarÄ±nÄ± ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayÄ±ÅŸÄ±na gireceklerini de kaydetti.

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Kudüs'ün doÄŸusunu Filistin'in baÅŸkenti olarak ancak iki devletli barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na varÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tanÄ±yacaklarÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Muhalefette yer alan Ä°ÅŸçi Partisi'nin lideri Bill Shorten ise önümüzdeki yÄ±l seçimleri kazanmalarÄ± halinde bu kararÄ± geri alacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv BüyükelçiliÄŸini Kudüs'e taÅŸÄ±ma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Washington yönetiminin ardÄ±ndan Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taÅŸÄ±mayÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ancak Paraguay'da hükümet deÄŸiÅŸikliÄŸi üzerine karardan dönülmüÅŸtü.

FÄ°LÄ°STÄ°N YÖNETÄ°MÄ° VE ARAP BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NDEN TEPKÄ°

Filistin yönetimi, Filistin KurtuluÅŸ Örgütü (FKÖ) ve Arap BirliÄŸi, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batÄ±sÄ±nÄ± Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± reddettiklerini açÄ±kladÄ±.

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riyad el Maliki, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Avustralya hükümetinin kararÄ±, uluslararasÄ± kanunlar ile özellikle BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1980 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± 478 sayÄ±lÄ± karar baÅŸta olmak üzere BM kararlarÄ±na tamamen aykÄ±rÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat da Avustralya'nÄ±n söz konusu kararÄ± ülke içinde çirkin siyasi kazanç elde etmek için aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Avustralya yönetiminin kararÄ±nÄ±n, iki devletli çözüme katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tam tersine gerilemesine neden olacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Ureykat, Kudüs kentinin tamamÄ±nÄ±n, nihai çözüm için müzakere masasÄ±nda olduÄŸunu, DoÄŸu Kudüs'ün ise uluslararasÄ± yasalar gereÄŸi iÅŸgal edilmiÅŸ Filistin topraklarÄ±nÄ±n bölünmez bir parçasÄ± olduÄŸunu kaydetti.

FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Hanan AÅŸravi ise Avustralya hükümetinin kararÄ±nÄ± tehlikeli ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± olarak nitelendirdi.

AÅŸravi, "Sorumsuzca ve kanun dÄ±ÅŸÄ± atÄ±lan bu adÄ±m, bölgedeki güvenlik ve istikrarÄ± sarsmaktan baÅŸka bir ÅŸeye neden olmayacaktÄ±r. Avustralya, Kudüs'ün batÄ±sÄ±nÄ± Ä°srail'in baÅŸkenti olarak kabul ederek iÅŸgalci devletin iÅŸlediÄŸi savaÅŸ suçlarÄ±na ortak olmuÅŸtur." ifadesini kullandÄ±.

Arap BirliÄŸi Filistin Ä°ÅŸleri Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Büyükelçi Said Ebu Ali de Avustralya'nÄ±n kararÄ±nÄ± "bariz bir ÅŸekilde Ä°srail yanlÄ±sÄ±" diye nitelendirerek, Sidney ile Arap iliÅŸkilerini olumsuz yönde etkileyeceÄŸini söyledi.

Ebu Ali, "Avustralya'nÄ±n kararÄ± Filistinlilerin haklarÄ±na saldÄ±rÄ±dÄ±r. Karar, Avustralya'nÄ±n iÅŸgalci Ä°srail'in tutumlarÄ± ve politikalarÄ±na ve özellikle son zamanlarda yükselerek devam eden saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±na açÄ±kça taraf olduÄŸunu göstermektedir. Sorumsuz ve taraflÄ± karar, AraplarÄ±n, MüslümanlarÄ±n ve HristiyanlarÄ±n haklarÄ±na, duygularÄ±na ve kutsallarÄ±na dokunuyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu. (DIÅž HABERLER)

ABD BaÅŸkanÄ± Trump KudÃ¼sâ€™Ã¼ Ä°srailâ€™in baÅŸkenti olarak tanÄ±dÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 11:22

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