Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kongresi sonuÃ§landÄ±

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulu gergin bir atmosferde gerÃ§ekleÅŸti. Mesut Ã‡atak, 189 oy alarak baÅŸkan seÃ§ildi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti OlaÄŸanüstü Genel Kurulu gergin bir atmosferde gerçekleÅŸti. Yeniden aday olan mevcut baÅŸkan Çetin Gürol 185 oy alÄ±rken, diÄŸer listenin baÅŸÄ±nda bulunan Mesut Çatak 189 oy alarak baÅŸkan seçildi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE), OlaÄŸanüstü Genel Kurulu Kocaeli Ticaret OdasÄ± (KOTO) Burhan KasÄ±m ToplantÄ± Salonu’nda gerçekleÅŸtirildi. Genel Kurulda hazÄ±r bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Karaca, tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada salonu terk ederek kongrenin kalanÄ±nÄ± takip etmedi. Mevcut baÅŸkan Çetin Gürol'un karÅŸÄ±sÄ±nda 'Yenilikçi Gazeteciler' listesi ile çÄ±kanlarÄ±n divan önerisinin oynandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma alevlenince, bir delege, "Federasyon baÅŸkanÄ±n olduÄŸu genel kurulda o divan baÅŸkanÄ± olur, önergeleri kabul etmiyorum" demesinin üzerine Çetin Gürol, Karaca'yÄ± divan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na önerdiklerini açÄ±kladÄ±. OylamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada tartÄ±ÅŸmalar artÄ±nca TGF BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Karaca salonu terk etti, delegelerin bir bölümü baÅŸkanÄ± alkÄ±ÅŸlarla protesto etti. GerginliÄŸin ardÄ±ndan kongreye bir süre ara verildi, divan için ortaklaÅŸÄ±ldÄ± ve Mustafa Küpçü'nün baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda divan oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Genel Kurul’da 18 kiÅŸilik Yönetim Kurulu ve 5 kiÅŸilik Denetleme Kurulu, 3 kiÅŸilik TGF Delegeleri, 4 kiÅŸilik BasÄ±n VakfÄ± Delegeleri ve 4 kiÅŸilik TDGF Delegeleri seçildi.

'TÜZÜÄžÜ DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEÄžÄ°Z'

Yenilikçi Gazeteciler Listesi BaÅŸkan adayÄ± Mesut Çatak, belediyenin talimatÄ±yla bir araya gelmediklerini belirterek sözüne baÅŸladÄ±. "Cemal Kaplan isminde birleÅŸmiÅŸtik ancak tüzük engeline takÄ±ldÄ±k" diyen Çatak, "TüzüÄŸe göre baÅŸkan adayÄ±nÄ±n sarÄ± basÄ±n kartÄ± olmasÄ± gerekiyor. Bu yüzden ben aday oldum. Bu uygulama anti demokratiktir. Biz bu tüzüÄŸü deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. Genç muhabir arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için bir yer tahsis edeceÄŸiz. Medya evleri oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Üniversite eÄŸitimi gören arkadaÅŸlara burs vereceÄŸiz. Üyelere faizsiz kredi olanaÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸsiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için fon oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Yüksek Lisans yapmak isteyenler için üniversiteyle baÄŸlantÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±z. Her ay üyelerimize toplantÄ± düzenleyeceÄŸiz. Her ÅŸeyden önce ÅŸeffaf olacaÄŸÄ±z. MesleÄŸe baÅŸlayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z asgari ücrete maruz kalmakta. Taban fiyatÄ±n düzenlenmesi için çalÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

'KOL KOLA GÄ°RERSEK SESÄ°MÄ°ZÄ° DUYURABÄ°LÄ°RÄ°Z'

Çatak'Ä±n ardÄ±ndan konuÅŸan mevcut KOGACE BaÅŸkanÄ± Çetin Gürol, “Genel Kurul’da üyelerin oyuyla o tüzük deÄŸiÅŸti. YalnÄ±zca Çetin Gürol’un tüzüÄŸü deÄŸildi bu" dedi. Yeni dönemde sokaÄŸa daha fazla eÄŸileceklerini aktaran Gürol, "Bütün kurumlar belediyelerden bir ÅŸey aldÄ±ÄŸÄ±nda problem yok. Cemiyet alÄ±nca problem var. Yeni dönemde tek yapacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey sokaÄŸa daha fazla eÄŸilmek olacak. Cemiyetimizin büyük emek vererek gerçekleÅŸtirdiÄŸi TOKÄ° evleri projesinde dahi evim olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hala bilmiyorum. YarÄ±n öbür gün yüz yüze bakacaÄŸÄ±z. Benim orada evimin olmasÄ± önemli deÄŸil artÄ±k. BaÅŸka ÅŸehirlere örnek olan projelerimize baksÄ±nlar. Ancak biz kol kola girersek sesimizi duyurabiliriz” diye konuÅŸtu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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