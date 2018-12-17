17 Aralık 2018 22:10
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 22:24

Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında 2 farklı üstünlüğü koruyamadı: 2-2

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile 1683 gün sonra çıktığı resmi maçta Erzurumspor karşısında 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı, 2-2'lik skorla 1 puana razı oldu.

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Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında 2 farklı üstünlüğü koruyamadı: 2-2

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

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    Süper Lig'de 16. haftanın son maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Ersun Yanal'ın bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta sarı-lacivertliler 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada Ayew'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. 27. dakikada Skrtel'in de kafa ile attığı golle skoru 2-0'a getiren Fenerbahçe ilk yarıyı önde tamamladı.

    BB Erzurumspor, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Emrah Başsan'la golü buldu ve maça ortak oldu. Fenerbahçe'nin temposunun da düşmesi ile son dakikalarda etkinliğini artıran Erzurumspor, maçın son anlarında Lennart Thy'nin ayağından gelen golle skoru 2-2'ye getirdi. 90 dakika bu skorla sonuçlandı ve Fenerbahçe ligde 15 puanla 17. sırada kaldı. Erzurumspor ise yine 15 puan ve averaj farkı ile Fenerbahçe'nin bir üst basamağında haftayı 16'ncı sırada kapattı.

    Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle son maçına 16 Mayıs 2014'te Kayserispor karşısında çıkmıştı. Yanal, bin 676 gün sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak yedek kulübesinde yer aldı.

    Ersun Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı.

    Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev aldı. Yanal’ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014’te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu. (SPOR SERVİSİ)

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