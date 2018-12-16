FenerbahÃ§e, Ersun Yanalâ€™la 1683 gÃ¼n sonra ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor

FenerbahÃ§e ile BB Erzurumspor pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'de karÅŸÄ±laÅŸacak. Ersun Yanal, FenerbahÃ§e'ye doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde 'Merhaba' diyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’de 16. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda pazartesi akÅŸamÄ± yeni teknik direktörü Ersun Yanal’la birlikte BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek.

Ülker StadÄ±’nda saat 20.00’de baÅŸlayacak ve hakem FÄ±rat AydÄ±nus’un yöneteceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmayla Yanal, Fenerbahçe'nin baÅŸÄ±nda KadÄ±köy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çÄ±kacak.

Ersun Yanal, KadÄ±köy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasÄ±nda Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiÄŸi maçta takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Yanal, ayrÄ±ca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal’Ä±n sarÄ±-lacivertli ekiple son resmi maçÄ± da ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±klarÄ± 2013-2014 sezonunun 34. haftasÄ±nda 16 MayÄ±s 2014’te oynanan Kayserispor müsabakasÄ± olmuÅŸtu.

KADIKÖY’DE YENÄ°LGÄ°SÄ° YOK

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Yanal'Ä±n 2013-2014 sezonunda çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Fenerbahçe, 17 lig maçÄ±nda 14 galibiyet, 3 beraberlik aldÄ±.

Söz konusu karÅŸÄ±laÅŸmalarda rakip fileleri 46 kez havalandÄ±ran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.

ERSUN YANAL’IN DOÄžUM GÜNÜ

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sÄ±navÄ±nÄ± 57. yaÅŸ gününde verecek.

DoÄŸum tarihi 17 AralÄ±k 1961 olan tecrübeli teknik adam, iki özel günü aynÄ± anda yaÅŸayacak.

FENERBAHÇE, KÖTÜ GÄ°DÄ°ÅžÄ° DURDURMAK Ä°STÄ°YOR

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Süper Lig'deki kötü gidiÅŸatÄ±nÄ± da durdurmaya çalÄ±ÅŸacak. Ligde 3 maçtÄ±r kazanamayan ve geride kalan 15 haftada topladÄ±ÄŸÄ± 14 puanla 17. sÄ±rada yer alan sarÄ±-lacivertliler, rakibini yenerek üst sÄ±ralara tÄ±rmanmayÄ± hedefliyor.

Fenerbahçe'yle aynÄ± puanda bulunan BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor da haftaya 16. sÄ±rada girdi.

SarÄ±-lacivertlilerde cezalÄ± oyuncular Jailson Marques Siqueira ile Roberto Soldado, BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor maçÄ±nda görev alamayacak.

ÖZDÄ°LEK: ALT SIRALARI CÄ°DDÄ° ANLAMDA Ä°LGÄ°LENDÄ°REN BÄ°R MAÇ

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek maç öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "TakÄ±m olarak kaybettiÄŸimiz puanlarÄ± deplasmanda telafi etmek için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Fenerbahçe maçÄ± bizim açÄ±mÄ±zdan da onlar açÄ±sÄ±ndan da zor bir müsabaka. Çünkü alt sÄ±ralarÄ± ciddi anlamda ilgilendiren bir maç. BakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda az gol atan, çok gol yiyen bir görüntüleri var ama aynÄ± ÅŸey bizim için de geçerli. Biz de çok pozisyon üreten bir takÄ±mÄ±z ama bitiricilikte çok etkili deÄŸiliz. AynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± Fenerbahçe için de görünüyor." demiÅŸti. (Ä°stanbul/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 11:00

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