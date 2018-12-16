BeÅŸiktaÅŸ-Trabzonspor 127. randevuda

SÃ¼per Lig'de bugÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor, Ä°stanbul'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. MaÃ§, saat 19.00'da baÅŸlayacak.

Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda bugün BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Saat 19.00'da baÅŸlayacak maçÄ± Halil Umut Meler yönetecek.

Maça her iki takÄ±m da 25 puanla çÄ±kÄ±yor. Bugün kazanan takÄ±m, BaÅŸakÅŸehir ve Galatasaray'Ä±n beraberliÄŸi sonrasÄ± zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda haftayÄ± kârlÄ± kapatmÄ±ÅŸ olacak.

EKSÄ°KLER

BeÅŸiktaÅŸ'ta sözleÅŸmesi feshedilen Pepe, sakatlÄ±klarÄ± süren Ryan Babel ve Enzo Roco, bugünkü karÅŸÄ±laÅŸmada da görev alamayacak. Caner Erkin ise takÄ±mla çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen teknik direktör Åženol GüneÅŸ'in Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda deneyimli isme ÅŸans vermesi beklenmiyor.

Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Juraj Kucka'nÄ±n sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor. Burak YÄ±lmaz ve Onur Recep KÄ±vrak'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± Karadeniz ekibinde, Mustafa AkbaÅŸ'Ä±n da sözleÅŸmesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedilmiÅŸti.

REKABETÄ°N TARÄ°HÄ°

BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor, bugünkü maçla 127. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te baÅŸlayan 45 yÄ±llÄ±k rekabette, geride kalan 126 karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 53'ünü BeÅŸiktaÅŸ, 43'ünü Trabzonspor kazandÄ±, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük saÄŸlayamadÄ±.

Siyah-beyazlÄ±larÄ±n 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

BEÅžÄ°KTAÅž SON 13 MAÇTA 1 KEZ YENÄ°LDÄ°

BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptÄ±ÄŸÄ± son 13 maçta sadece bir kez maÄŸlup oldu.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki son 13 randevuda siyah-beyazlÄ±lar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldÄ±, 5 müsabaka da berabere sonuçlandÄ±.

LÄ°GDE DE BEÅžÄ°KTAÅž ÖNDE

BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor arasÄ±nda ligde yapÄ±lan maçlarda galibiyet sayÄ±sÄ±nda 4 farkla siyah-beyazlÄ±larÄ±n üstünlüÄŸü bulunuyor.

Geride kalan 90 lig maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldÄ±, 22 karÅŸÄ±laÅŸma ise berabere sonuçlandÄ±.

Ligde BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± 128 gole, Trabzonspor 97 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Geçen sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da yapÄ±lan müsabaka 2-2 tamamlandÄ±, Trabzon'da kazanan taraf 2-0'lÄ±k sonuçla BeÅŸiktaÅŸ oldu.

FARKLI SKORLAR

BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±ndaki en farklÄ± skorlu galibiyetini 20 KasÄ±m 1993'te Ä°stanbul'da yapÄ±lan lig maçÄ±nda 7-1'lik skorla aldÄ±.

Siyah-beyazlÄ±lar ayrÄ±ca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarÄ±nda 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±ndaki en farklÄ± skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki BaÅŸbakanlÄ±k KupasÄ± maçÄ±nda 4-0'lÄ±k sonuçla elde etti.

Ä°STANBUL'DA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

BeÅŸiktaÅŸ, Ä°stanbul'da yaptÄ±ÄŸÄ± maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

Ä°ki takÄ±m Ä°stanbul'da resmi ve özel 62 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi, siyah-beyazlÄ±lar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrÄ±ldÄ±, taraflar 17 maçta ise eÅŸitliÄŸi bozamadÄ±.

Ä°stanbul'da BeÅŸiktaÅŸ 99, Trabzonspor ise 45 gol attÄ±.

Bu arada siyah-beyazlÄ±lar, 2014-2015 sezonunda, stadÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ± aÅŸamasÄ±nda Trabzonspor'u Konya'da aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maçÄ± 3-0 kazandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, Ä°stanbul'da genel toplamdaki üstünlüÄŸünü lig maçlarÄ±na da yansÄ±ttÄ±.

Ligde iki takÄ±m arasÄ±nda Ä°stanbul'da toplam 44 maç oynandÄ±. BunlarÄ±n 20'sini BeÅŸiktaÅŸ, 12'sini Trabzonspor kazandÄ±, 12 karÅŸÄ±laÅŸma da berabere sonuçlandÄ±. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n 69 golüne karÅŸÄ±lÄ±k, bordo-mavililer 35 gol attÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor'u, ev sahibi ekip sÄ±fatÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± son 14 lig maçÄ±nda 4 kez yenebildi.

Bordo-mavililer, deplasmanda son 14 lig maçÄ±ndan 5'inde BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yendi, 5'inde berabere kaldÄ±, 4 kez sahadan puansÄ±z ayrÄ±ldÄ±.

SÜPER LÄ°G'DE GÜNÜN DÄ°ÄžER MAÇLARI

Süper Lig'de perde, bugün saat 13.30'daki Yeni Malatya-Antalyaspor maçÄ±yla baÅŸlayacak. 16.00'da ise Kayserispor, Akhisarspor'u konuk edecek.

HaftanÄ±n son maçÄ± yarÄ±n 20.00'de Fenerbahçe ile BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor arasÄ±nda. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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