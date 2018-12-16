Yeni Malatyaspor'un kulÃ¼p binasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± iddiasÄ±

SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Yeni Malatyaspor'un kulÃ¼p binasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takÄ±mlarÄ±ndan Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu iddia edildi.

AA'da yer alan habere göre, Antalyaspor maçÄ± için kampta olan sarÄ±-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n Orduzu PÄ±narbaÅŸÄ±'ndaki kulüp binasÄ±na gece saatlerinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸilerce ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Tesis çevresinden iki kiÅŸinin kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede binaya 3 kurÅŸunun isabet ettiÄŸini belirledi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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