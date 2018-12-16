AtaÅŸehir'de Erdal Eren KÃ¼tÃ¼phanesi aÃ§Ä±ldÄ±

AtaÅŸehir Belediyesi, idam edilmesinin 38. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Erdal Eren anÄ±sÄ±na kÃ¼tÃ¼phane aÃ§tÄ±

Ä°stanbul AtaÅŸehir’de bulunan Erdal Eren Kültür Merkezi’nde, 12 Eylül darbecileri tarafÄ±ndan yaÅŸÄ± büyütülerek idam edilen Erdal Eren için anma gerçekleÅŸtirildi. Anma öncesi ziyaretçiler, Erdal Eren’in fotoÄŸraflarÄ± ile idama giderken, mahpus arkadaÅŸÄ±ndan ödünç alÄ±p giydiÄŸi elbisenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± sergiyi gezdi. AnmanÄ±n ardÄ±ndan Erdal Eren Kütüphanesi’nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

SaygÄ± duruÅŸunun ardÄ±ndan Eren’in yaÅŸamÄ± ve mücadelesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sinevizyon gösterimi yapÄ±ldÄ±. Belgesel gösteriminde, Eren’in idamÄ±ndan hemen önce ailesine yazdÄ±ÄŸÄ± mektubun okunduÄŸu sÄ±rada etkinlik salonundan alkÄ±ÅŸ sesleri yükseldi. Salonda sÄ±k sÄ±k “YaÅŸasÄ±n, devrim ve sosyalizm”, “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Anmadaki konuÅŸmalarda mücadele sözü verildi.

‘ERDAL EREN’Ä°N Ä°SMÄ° MÜCADELEYLE YAÅžAMAYA DEVAM EDÄ°YOR’

Anma programÄ±nda AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kalender Özdemir ve “Erdal Eren’in yol arkadaÅŸlarÄ±” adÄ±na Ali DoÄŸan birer konuÅŸma yaptÄ±. AtaÅŸehir Belediyesine teÅŸekkür ederek sözlerine baÅŸlayan DoÄŸan, Eren’in ÅŸahsÄ±nda uÄŸrunda mücadele ettiÄŸi dünya görüÅŸünün idam edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. DoÄŸan, “Erdal Eren’in de söylediÄŸi gibi iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n iktidar mücadelesinde ‘Aman ha adÄ±m atmayÄ±n, adÄ±m atarsanÄ±z sonunuz Erdal gibi olur, Denizler gibi olur’ dediler. Ama bunda baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar Erdal Eren’i daraÄŸacÄ±na götürenlerin isimleri bile anÄ±lmÄ±yor. Ama Erdal Eren’in ismi fabrikalarda, iÅŸ yerlerinde, üniversitelerde, liselerde, hayatÄ±n aktÄ±ÄŸÄ± her yerde mücadele ile yaÅŸamaya devam ediyor. Erdallar, Denizlerden bir bayrak aldÄ±lar. Erdallar da korkmadÄ±lar, daraÄŸacÄ±na giderken o cellatlardan af dilemek akÄ±llarÄ±na gelmedi, cellatlarÄ±na korku saldÄ±lar. Dediler ki ‘biz sÄ±nÄ±fsÄ±z sÄ±nÄ±rsÄ±z bir dünya için mücadele ediyoruz. Siz bizim canÄ±mÄ±zÄ± alabilirsiniz ama bizim fikrimiz mutlaka iÅŸçi ve emekçilerin içinde hayat bulacak’ dediler. OnlarÄ±n düÅŸleri gerçek olacak. HayatÄ±n olduÄŸu her yerde Erdal Eren’in canÄ±nÄ± verdiÄŸi sosyalizm mücadelesini ilmek ilmek örüyoruz. ErdallarÄ±n düÅŸünü örgütlemek üzere nefer olacaÄŸÄ±z.”

Eren’in idam edildiÄŸi dönemde Mamak Hapishanesinde mahpus olan Aygün Zerger konuÅŸmasÄ± için sahneye davet edildi. Zerger, “Erdal asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda orada deÄŸildim. Ama Mamak Hapishanesinde müthiÅŸ bir dayanÄ±ÅŸma vardÄ±. HayatÄ±n kurutulmasÄ±na karÅŸÄ± hayatÄ± yeÅŸertmek çabasÄ±nda biz de varÄ±z” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ERDAL EREN KÄ°TAPLIÄžI Ä°NSANIN Ä°NSAN OLMA MÜCADELESÄ°NDEKÄ° YENÄ° BÄ°R KAYNAKTIR’

Anmaya, Evrensel Gazetesi yazarÄ± AydÄ±n Çubukçu videolu mesajÄ± gönderdi. Çubukçu, Deniz GezmiÅŸ ParkÄ±’nda Erdal Eren Kültür Merkezi’nin ve kütüphanesinin bulunmasÄ±ndan dolayÄ± bu projeyi hayata geçirenlere teÅŸekkür ederek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Erdal Eren ismi bugün daha güzel bir dünya, özgürlük, eÅŸitlik ve barÄ±ÅŸ özlemlerinin bir simgesi olarak yeniden aramÄ±zda. AydÄ±nlÄ±k geleceÄŸi yaratmak isteyen her genç insan onlarÄ±n kararlÄ±lÄ±k ve cesaretinin, cehalete ve gericiliÄŸe karÅŸÄ± mücadelelerinin ilham kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Özellikle Erdal Eren isminin bir kütüphaneye verilmiÅŸ olmasÄ± çok anlamlÄ±dÄ±r. DünyayÄ± ve insanÄ± anlama tutkusuyla genç yaÅŸÄ±nda kendisini kitaplardan yükselen Ä±ÅŸÄ±ÄŸa adamÄ±ÅŸ olan bu genç devrimci, ÅŸimdi faÅŸizmin yüzündeki maskeyi yÄ±rttÄ±ÄŸÄ± anda yaktÄ±ÄŸÄ± ateÅŸi bize bir baÅŸka biçimde ulaÅŸtÄ±racak. Erdal Eren kitaplÄ±ÄŸÄ± insanÄ±n insan olma mücadelesindeki yeni bir kaynaktÄ±r. OrasÄ± dÄ±ÅŸardan bakÄ±lÄ±nca bir binadan ibarettir ona can ve ruh verecek olan baÅŸta gençler olmak üzere hepimizin ilgisi ve sevgisi olacaktÄ±r. Orada okunacak her satÄ±r, her tartÄ±ÅŸma, yapÄ±lacak olan her araÅŸtÄ±rma yalnÄ±zca bizim bilincimizi geliÅŸtirmekle kalmayacak, günümüz gericiliÄŸinde, geçmiÅŸin karanlÄ±k hortlaklarÄ±nÄ±n da gözlerine tutulmuÅŸ bir araç olacaktÄ±r.”

‘ERDAL EREN HER DAÄ°M KALBÄ°MÄ°ZÄ°N ÜSTÜNDE BÄ°R KIRMIZI GÜL GÄ°BÄ° DURUYOR’

Etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Milletvekili Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi ile yazarlar AydÄ±n Öztürk ve Muzaffer OruçoÄŸlu’nun gönderdiÄŸi yazÄ±lÄ± mesajlar okundu.

Ä°lgezdi, TBMM bütçe görüÅŸmeleri nedeniyle Ankara da olduÄŸu için etkinliÄŸe katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, “YaÅŸÄ± küçük, ancak fikirleri ve cesareti pek çok kiÅŸiyi tedirgin edecek kadar büyük olan Erdal Eren’i idam ediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda özlem ve hüzünle anÄ±yorum” dedi. Öztürk ise mesajÄ±nda “ Ä°nsan ömrü iÅŸte, zamanÄ±n, sonsuzluÄŸun karÅŸÄ±sÄ±nda bir nefeslik duraktÄ±r aslÄ±nda. Uzun da yaÅŸanÄ±r. Bazen kÄ±sacÄ±k bir zamandÄ±r. Oysa önemli olan bu uzunluk ve kÄ±salÄ±k deÄŸildir. Ömrünüze kattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlamdÄ±r. Erdal Eren, bu dünyada sadece 16 yÄ±l 2 ay 20 gün yaÅŸadÄ±. Bir suçu yokken yaÅŸÄ±nÄ± büyütüp daraÄŸacÄ±na gönderdiler. YÄ±llar geçtikten sonra o dönemin baÅŸ diktatörü Evren, yeÅŸil cenaze arabasÄ±nda bir ÅŸoför, bir imamÄ±n eÅŸliÄŸinde gömüldü. Bir yalnÄ±zlÄ±k da bir kimsesizlik de bu. Oysa Erdal Eren her daim kalbimizin üstünde bir kÄ±rmÄ±zÄ± gül gibi duruyor” ifadelerini kullandÄ±.

OruçoÄŸlu’nun mesajÄ± ise ÅŸöyle oldu: “Erdal Eren’in benim iç dünyamdaki ilk imajÄ±, dik ve duygu yüklü bir duruÅŸ olarak belirdi. 12 Eylül karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en koyu noktasÄ±nda beliren bu duruÅŸ dönemin tüm mahpuslarÄ±nÄ±n ve ezilen aydÄ±nlarÄ±nÄ±n direnme cesaretini artÄ±rdÄ±. Ölüme yürürken yaÅŸamÄ± en anlamlÄ± yönleriyle yüklenen ve tüm sevecenliÄŸiyle savunan bu güzel devrimci delikanlÄ±nÄ±n adÄ±na bir kütüphane açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için tümünüzü sevgiyle kucaklÄ±yorum.”

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ERDAL HALKININ ÖZGÜRLÜÄžÜ Ä°ÇÄ°N YAÅžADI, YAÅžIYOR’

“Dostlar merhaba, Erdal kardeÅŸim merhaba” diyerek sözlerine baÅŸlayan Türkiye Yazarlar SendikasÄ±(TYS) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Köz, “GöÄŸsümdeki karanfil Erdal’Ä±n karanfili. O karanfil, solmadÄ±, solmayacak. YÄ±llar bazÄ± ÅŸeyleri unutturmaz. En önemlisi zulmü unutturmaz. Bellek unutmaya ayarlanmÄ±ÅŸtÄ±r ama unutulmayacak ÅŸeyler de vardÄ±r. Hani diyoruz ‘unutursak kalbimiz kurusun’ bu sadece öylesine söylediÄŸimiz bir söz deÄŸil. Çünkü belleÄŸi yok etmek istiyorlar, siz unutun biz baÅŸka tarih yazalÄ±m diyorlar. Tarihi devrimciler yazar. Erdal halkÄ±nÄ±n özgürlüÄŸü için yaÅŸadÄ±, yaÅŸÄ±yor” dedi.

‘ERDAL’I , ERDAL YAPAN O DÖNEM LÄ°SELÄ° GENÇLÄ°K MÜCADELESÄ°NDE YER ALMASI’

1980 askeri darbesi öncesinde gençliÄŸin iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± mücadelesinin güçlenmesinde ciddi bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Erdal Eren’in mücadele arkadaÅŸÄ± Emin Gökturna, yükselen mücadeleyi engellemek isteyen hakim sÄ±nÄ±flarÄ±n cuntayÄ± devreye soktuÄŸunu söyledi. Gökturna, o dönem Ankara’da liseli gençlik mücadelesinin üniversite gençliÄŸinin mücadelesinin de önüne geçtiÄŸini aktararak, “Erdal halkÄ±nÄ±n geleceÄŸi, sÄ±nÄ±fsÄ±z, sÄ±nÄ±rsÄ±z bir toplum oluÅŸturulmasÄ± için mücadele içerisine girdi. Erdal’Ä± esas olarak Erdal yapan o dönem liseli gençlik mücadelesinde yer almasÄ±dÄ±r” dedi.

‘GENÇLÄ°ÄžÄ°N VE Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ MÜCADELESÄ°NDE YAÅžAMAYA DEVAM EDECEK’

Türkiye gençliÄŸi adÄ±na konuÅŸan Elif Ergin, faÅŸizme karÅŸÄ± mücadelede Erdal Eren’in Türkiye ve dünya gençliÄŸinin simgesi olduÄŸunu söyledi. “Erdal Eren, 12 Eylül faÅŸizmini deÅŸifre etmiÅŸ, açÄ±ÄŸa çÄ±karmÄ±ÅŸ genç bir komünisttir” diyen Ergin, “En karanlÄ±k, en baskÄ±cÄ± dönemlerde eÅŸit ve özgür bir gelecek mücadelesi vermenin simgesidir. Bugün üniversiteler, liseler, atölyelerde gençler eÅŸit ve özgür bir geleceÄŸin hayalini kuruyor. Sokaktaki gencin, fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçi gencin gözlerine ne zaman baksak biz o gözlerde Erdal’Ä±n da özlemini duyduÄŸu eÅŸit ve özgür bir gelecek özlemini görürüz. Erdal’Ä±n temsil ettiÄŸi talepler, temsil ettiÄŸi mücadele yalnÄ±zca Türkiye gençliÄŸinin deÄŸil, emperyalist, kapitalist ülkelerde yaÅŸayan gençlerin de talebidir. Bu vesile ile günlerdir Fransa’da direnen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za selam gönderiyoruz. OnlarÄ±n eÅŸit, parasÄ±z eÄŸitim talebi bizim de talebimizdir. Erdal’Ä± anmak bir kez daha onun idama gittiÄŸi talepler etrafÄ±nda mücadelenin bugün gençliÄŸi ve geleceÄŸi kurtaracak mücadele olduÄŸunu söylemektir. Bu mücadele devam edecek. Onu asanlar tarihin çöplüÄŸündeki yerlerini çoktan aldÄ±lar. Ama Erdallar dünya gençliÄŸinin ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesinde yaÅŸamaya devam edecek” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ONUN GÖZLERÄ°NDEKÄ° O PIRILTIYI VE SEVÄ°NCÄ° UNUTAMAM’

Erdal Eren’in arkadaÅŸÄ± Zeki Kilim ise bir anÄ±sÄ±nÄ± anlatarak sözlerine baÅŸladÄ±, “Erdal çok baÅŸarÄ±lÄ± bir öÄŸrenciydi. Derslerinin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bizden küçük olmasÄ±na raÄŸmen bizlere bile öÄŸretmenlik yapabilecek ruha sahipti. Erdal okuldan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hep soruyordu ‘neden okuldan attÄ±lar’ diyordu. Bir hukuk mücadelesi baÅŸlattÄ± ve bir sene sonra kazandÄ±. Onun ilk haberini vermek bana nasip olmuÅŸtu. Onun gözlerindeki o pÄ±rÄ±ltÄ±yÄ± ve sevinci unutamam” dedi.

AnmanÄ±n ardÄ±ndan Erdal Eren Kütüphanesi’nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

17'sinde idam edilen Erdal Eren, TÃ¼rkiye'nin her yerinde anÄ±ldÄ±

Erdal Eren anÄ±lÄ±yor: 'GenÃ§liÄŸin mÃ¼cadeleden baÅŸka seÃ§eneÄŸi yok'

Erdal Erenâ€™in yayÄ±mlanmamÄ±ÅŸ mektubu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 10:12

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