SÃ¼per Lig Survivor: Kovulmayan sadece 7 teknik direktÃ¶r var

SÃ¼per Lig'de bu sezon 16 haftada 11 takÄ±m teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸtirdi. GÃ¶revinin baÅŸÄ±nda kalabilen sadece 7 isim var.

Evrensel bir eÄŸilimdir, futbolda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n faturasÄ± ilk teknik direktöre çÄ±kar. Teknik direktör deÄŸiÅŸtirerek yeniden yapÄ±lanmaya gitmek(ya da gidiyormuÅŸ imajÄ± vermek), taraftarÄ±n önüne 'suçlu' olarak teknik direktörü sürmek baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k anÄ±nda yönetimlerin birinci tercihidir. Teknik direktörü deÄŸiÅŸtirmenin maliyeti de diÄŸer seçeneklere göre daha düÅŸüktür. Hele ki Türkiye gibi ahbap-çavuÅŸ iliÅŸkilerinin belirleyici olduÄŸu, yerli teknik direktörlerin tazminatlarÄ±nda Ä±srarcÄ± olmalarÄ± halinde "istihdam çemberi"nin arka sÄ±ralarÄ±na düÅŸeceÄŸi yerlerde bu maliyet daha da cüzidir. Bu nedenle futboldaki bu "evrensel eÄŸilim", Türkiye'de -bu sezon olduÄŸu gibi- çok daha güçlüdür.

Bu hafta Ä°smail Kartal'Ä±n Ankaragücü'nde görevine son verilmesiyle 16 haftada teknik direktör deÄŸiÅŸtiren takÄ±m sayÄ±sÄ± 11'e yükseldi.

Süper Lig'de ÅŸu ana kadar Akhisarspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor, KasÄ±mpaÅŸa, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe birer, Fenerbahçe ise iki kez teknik direktör deÄŸiÅŸtirdi.

Ligde son 2 haftada teknik direktör ayrÄ±lÄ±klarÄ± Atiker Konyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Ankaragücü'nde yaÅŸandÄ±.

Atiker Konyaspor'da RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä±n yerine Aykut Kocaman göreve getirilirken, Kayserispor'da alÄ±nan üst üste 4 maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan ErtuÄŸrul SaÄŸlam dönemi sona erdi.

Göztepe'de alÄ±nan art arda 4 yenilgi üzerine Bayram BektaÅŸ ile yollar ayrÄ±lÄ±rken, sezona KasÄ±mpaÅŸa'da baÅŸlayan Kemal ÖzdeÅŸ ile sözleÅŸme imzalandÄ±. 5 haftadÄ±r kazanamayan Ankaragücü'nde ise Ä°smail Kartal, kulübün içinde olduÄŸu ekonomik sorunlardan bahsettiÄŸi konuÅŸmasÄ± sonrasÄ± gönderildi.

7 'SURVIVOR'

Ligde ÅŸu ana kadar kovulmamayÄ± baÅŸaran teknik direktörler ise Antalyaspor'da Bülent Korkmaz, Bursaspor'da Samet Aybaba, Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut, BeÅŸiktaÅŸ'ta Åženol GüneÅŸ, Galatasaray'da Fatih Terim, Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Abdullah AvcÄ±, Trabzonspor'da Ünal Karaman.

FotoÄŸraflar: AA

En yakÄ±n rakibinin 8 puan önünde lider durumda bulunan BaÅŸakÅŸehir'in teknik direktörü Abdullah AvcÄ± 5 yÄ±ldÄ±r görevinin baÅŸÄ±nda. AvcÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'la 4. yÄ±lÄ±nÄ± geçiren Åženol GüneÅŸ'ten sonra ligin en istikrarlÄ± teknik direktörü konumunda.

TEKNÄ°K DÄ°REKTÖR RAPORU

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda ÅŸu ana kadar görev alan teknik direktörler ÅŸunlar:

TakÄ±mlar Teknik direktörler

Antalyaspor Bülent Korkmaz

Akhisarspor Safet Susic, Cihat Arslan

Atiker Konyaspor RÄ±za ÇalÄ±mbay, Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal, Sergen YalçÄ±n

BeÅŸiktaÅŸ Åženol GüneÅŸ

Bursaspor Samet Aybaba

BB Erzurumspor Mehmet AltÄ±parmak, Mehmet Özdilek

Çaykur Rizespor Ä°brahim Üzülmez, Okan Buruk

Sivasspor Tamer Tuna, Hakan KeleÅŸ

Yeni Malatyaspor Erol Bulut

Fenerbahçe Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal

Galatasaray Fatih Terim

Göztepe Bayram BektaÅŸ, Kemal ÖzdeÅŸ

KasÄ±mpaÅŸa Kemal ÖzdeÅŸ, Mustafa Denizli

Kayserispor ErtuÄŸrul SaÄŸlam, Hikmet Karaman

Medipol BaÅŸakÅŸehir Abdullah AvcÄ±

MKE Ankaragücü Ä°smail Kartal

Trabzonspor Ünal Karaman. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Kartal'Ä±n gÃ¶revine son verdi

TÃ¼rkiye'nin SÃ¼per Lig haritasÄ±

TakÄ±m takÄ±m SÃ¼per Lig rehberi: TÃ¼m transferler, gelenler gidenler...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 08:05

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