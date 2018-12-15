Almanyaâ€™da TÃ¼rkiyeli avukatÄ± tehdit eden polisler gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Almanyaâ€™da Ä±rkÃ§Ä± NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼ davasÄ± avukatlarÄ±ndan Seda BaÅŸay YÄ±ldÄ±z'Ä±n tehdit edilmesiyle ilgili soruÅŸturmada 5 polis gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±.

Almanya’da, 10 kiÅŸiyi öldürmek, banka soygunlarÄ± yapmak ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar düzenlemekle suçlanan Ä±rkçÄ± NSU örgütü davasÄ±ndaki müdahil avukatlardan Seda BaÅŸay YÄ±ldÄ±z'a Ä±rkçÄ± ve tehdit içerikli yazÄ± gönderilmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan inceleme kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan Frankfurt’ta görevli 5 polis görevlerinden alÄ±ndÄ±. Seda BaÅŸay YÄ±ldÄ±z, "Bu polisler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± tehdit mektubu almam ve benim suç duyurusunda bulunmamla oldu" dedi

Almanya’da, NSU davasÄ±ndaki müdahil avukatlardan Seda BaÅŸay YÄ±ldÄ±z'a Ä±rkçÄ± ve tehdit içerikli yazÄ± gönderilmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan inceleme kapsamÄ±nda, avukatÄ±n suç duyurusu üzerine, aralarÄ±nda yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± içeren yazÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ± ileri sürülen 5 polis hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

"Frankfurter Neue Presse" gazetesindeki habere göre NSU davasÄ±nÄ±n müdahil avukatÄ± Seda BaÅŸay YÄ±ldÄ±z'a, aÄŸustos ayÄ±nda faksla Ä±rkçÄ± içerikte “NSU 2.0” imzalÄ± tehdit yazÄ±sÄ± gönderildi.

ÇeÅŸitli hakaretler ve kÄ±zÄ±yla ilgili ifadeler bulunan yazÄ±da, avukat Seda BaÅŸay YÄ±ldÄ±z'Ä±n açÄ±k ev adresi de yer aldÄ±.

OlayÄ±n ardÄ±ndan avukat BaÅŸay YÄ±ldÄ±z’Ä±n suç duyurusu üzerine inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Yürütülen incelemede, Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan, BaÅŸay YÄ±ldÄ±z’Ä±n nüfus bilgilerine sorgulama için resmi bir sebep olmadÄ±ÄŸÄ± halde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

AvukatÄ±n kimlik bilgilerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ise bilgisayara eriÅŸimi bulunan polis memurlarÄ±nÄ±n, internet üzerinden oluÅŸturduklarÄ± grupta birbirlerine gamalÄ± haç ve Hitler’in fotoÄŸraflarÄ± ile yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± içeren mesajlar gönderdiÄŸi belirlendi.

Bunun üzerine karakolda çalÄ±ÅŸan 1'i kadÄ±n 5 polis memuru hakkÄ±nda, "halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtma" ve "anayasaya aykÄ±rÄ± sembollerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Avukat BaÅŸay YÄ±ldÄ±z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, aÄŸustos ayÄ±nda faksla bir tehdit yazÄ±sÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ben çok tehditler alÄ±yorum ancak bunlarÄ± çok ciddiye almÄ±yordum. Bu kez kÄ±zÄ±mÄ±n adÄ± ve ev adresim yazÄ±ldÄ±. Bu yüzden ilk defa suç duyurusunda bulundum" dedi.

KiÅŸisel bilgileri öÄŸrenip yazanlarÄ±n devlet memuru olmasÄ± gerektiÄŸini suç duyurusunda belirttiÄŸini aktaran BaÅŸay YÄ±ldÄ±z, bu hafta baÅŸÄ±nda konuyla ilgili bir gazetecinin aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun üzerine polisle görüÅŸtüÄŸünü anlattÄ±.

Emniyet birimiyle ikinci kez görüÅŸtüÄŸünde, "Polisler hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± suç durusundan sonra gerçekleÅŸtiÄŸi"nin ifade edildiÄŸini söyleyen BaÅŸay YÄ±ldÄ±z, söz konusu polislerin evlerinin arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cep telefonlarÄ±na el konulduÄŸunu ve görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸini kaydetti.

"Bu polisler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± tehdit mektubu almam ve benim suç duyurusunda bulunmamla oldu" diyen BaÅŸay YÄ±ldÄ±z, polisin bu olayÄ± örtbas etmesini istemediÄŸini vurguladÄ±.

Alman basÄ±nÄ±ndaki haberlerde, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n söz konusu polisler hakkÄ±nda tehdit mektubundan dolayÄ± da soruÅŸturma baÅŸlatÄ±p baÅŸlatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmediÄŸi belirtildi.

Seda BaÅŸay YÄ±ldÄ±z, Almanya'da 2000-2007 yÄ±llarÄ±nda 8’i Türkiyeli 10 kiÅŸiyi öldüren, bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar düzenleyen ve banka soygunlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terör örgütü davasÄ±nda, 2000 yÄ±lÄ±nda öldürülen Enver ÅžimÅŸek'in ailesinin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Almanya'da NSU davasÄ± kararÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶steriler yapÄ±ldÄ±

NSU davasÄ±nda Beate Zschaepe'ye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi

www.evrensel.net