MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Kartal'Ä±n gÃ¶revine son verdi

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, teknik direktÃ¶r Ä°smail Kartal'Ä±n gÃ¶revine son verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ä°smail Kartal'Ä±n görevine son verildi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu imzasÄ±yla kulübün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Teknik direktör Ä°smail Kartal ile kulübümüz arasÄ±ndaki güven baÄŸlarÄ± geri dönülmez bir biçimde zedelenmiÅŸ olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibarÄ±yla son verilmiÅŸtir" denildi.

AçÄ±klamada Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 4-0 kaybedilen maçtan sonra Ä°smail Kartal'Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaki ifadeleri hatÄ±rlatÄ±larak ÅŸunlar kaydedildi: "Sivasspor müsabakasÄ± sonrasÄ± teknik direktör Ä°smail Kartal'Ä±n kulübümüz baÅŸkanÄ± ve yönetim kurulu hakkÄ±ndaki açÄ±klamalarÄ±, kulübümüz tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilerek görevine son verilmesine karar verilmiÅŸtir. Kupa ve lig müsabakalarÄ±nda alÄ±nan baÅŸarÄ±sÄ±z sonuçlarÄ±n sebebinin farklÄ± nedenlere baÄŸlanarak kulübümüz yönetimine haksÄ±z ithamlarda bulunulmasÄ±nÄ± kabul etmemiz mümkün deÄŸildir. CamiamÄ±zÄ± ve taraftarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± saha içindeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± örtme amacÄ± ile kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düÅŸüren bu beyanlar kabul edilemez."

Ä°smail Kartal'Ä±n, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, önündeki kaÄŸÄ±tta yazan metni okuduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, "Önceden hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±kça görülmektedir. Kulübümüzün içinde olduÄŸu ekonomik sorunlar bahane edilmiÅŸ ise de bilindiÄŸi üzere, kulübümüz uzun yÄ±llardÄ±r ekonomik sorunlarla mücadele etmesine raÄŸmen zorluklarÄ± bir bir aÅŸarak baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmaktadÄ±r. ÇalÄ±ÅŸan ve iÅŸveren iliÅŸkisi içinde bulunduÄŸumuz teknik direktör Ä°smail Kartal'Ä±n beyanlarÄ± iÅŸ sözleÅŸmesinin devamÄ±nÄ± olanaksÄ±z kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Teknik direktör Ä°smail Kartal ile kulübümüz arasÄ±ndaki güven baÄŸlarÄ± geri dönülmez bir biçimde zedelenmiÅŸ olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibarÄ±yla son verilmiÅŸtir" denildi.

Ä°smail Kartal, maç sonu düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "BaÅŸkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasÄ±na yeterli olamadÄ±lar. Kaynak bulmak ve futbolcularÄ±n ekonomik sorunlarÄ±nÄ± gidermek benim iÅŸim olsaydÄ± gecemi gündüzüme katar bunu da halletmek için elimden geleni yapardÄ±m. Binbir zorlukla bugünlere getirdiÄŸimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanlarÄ±n önünü açmak, Ankaragücü'ne ve cefakar taraftarlarÄ±na yapÄ±lacak en büyük hizmettir. 6 aydÄ±r kimse burada bir kuruÅŸ para almÄ±yor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcularÄ±n alacaklarÄ± var. Bugün maÄŸlup olduk ama son 1,5-2 aydÄ±r artÄ±k takÄ±mÄ± motive edemeyecek duruma geldim." ÅŸeklinde ifadeler kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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