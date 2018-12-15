KHK ile ihraÃ§ edilen akademisyenler: Ã‡alÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±z elimizden alÄ±ndÄ±

Ä°zmir Barosu, KHK ile ihraÃ§ edilen akademisyenler Dr. Cenk YiÄŸiter, Prof. Dr. NilgÃ¼n Toker ve Prof. Dr. Cem Terzi ile panel dÃ¼zenledi.

Ä°zmir Barosu, "Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ±, insan haklarÄ±nÄ± mücadelesinin sorunlarÄ±nÄ± konuÅŸuyor" baÅŸlÄ±klÄ± bir panel düzenledi. Baronun Konferans Salonu’nda düzenlenen panele konferansa konuÅŸmacÄ± olarak Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen akademisyenler Dr. Cenk YiÄŸiter, Prof. Dr. Nilgün Toker ve Prof. Dr. Cem Terzi katÄ±ldÄ±.

YÄ°ÄžÄ°TER: NAZÄ° HUKUKU UYGULANIYOR

MA'da yer alan habere göre KHK ile ihraç edilmiÅŸ akademisyenlerden Dr. Cenk YiÄŸiter konuÅŸmasÄ±nda çÄ±karÄ±lan yasalarla KHK'lilerin hiçbir ÅŸekilde kamu görevlisi olamayacaklarÄ± üzerinde durdu ve bu durumu “Nazi hukuku”na benzetti.

YiÄŸiter, “Bu durum biz KHK’lilerin artÄ±k bir ÅŸekilde yurttaÅŸ statüsünden çÄ±kartÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir göstergesidir. Suçu çok açÄ±k olan ve yargÄ± kararÄ±yla kesinleÅŸmiÅŸ bir yurttaÅŸa verilen hizmet, bir KHK'liye verilmiyor. Türkiye'de KHK'lilik hikâyesi çok fazla maÄŸduriyet üzerinden anlatÄ±lÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n maÄŸdur olduklarÄ± doÄŸrudur. Åžimdi KHK'liler dÄ±ÅŸÄ±nda yeni bir grup var. Güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemeyen insanlar. Bu soruÅŸturmanÄ±n hangi esas ve usule göre yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belli deÄŸil. Hukuka ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± bu soruÅŸturmalar, fiÅŸlemelere göre yapÄ±lÄ±yor. Güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemeyen kiÅŸiler de kamuda çalÄ±ÅŸamÄ±yor. KHK ve güvenlik soruÅŸturmalarÄ±yla insanlarÄ±n çalÄ±ÅŸma haklarÄ± ellerinden alÄ±nÄ±yor. Bu durum da biz KHK’lilerin yurttaÅŸ statüsünden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir göstergesidir" dedi.

TOKER: KHK’LÄ°LERÄ° MÜLTECÄ°LERE BENZETÄ°YORUM

Prof. Dr. Nilgün Toker de ihraçlar ile birlikte farklÄ± politik görüÅŸte olan kiÅŸilerin sivil ölüme mahkum edildiÄŸini dile getirdi: “Biz ölü ilan edilmiÅŸ olabiliriz ama bizi ölü ilan edenler de baÅŸka bir ölümün içindedir. Sivil ölümün çaÄŸdaÅŸ dünyadaki anlamÄ± herhangi bir kiÅŸinin haklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bu yüzden kendimizi mültecilere benzetiyorum. Sivil ölüm mültecilik statüsü de kazanmamÄ±ÅŸ ve sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± yerde hiçbir sivil hakka sahip olmamÄ±ÅŸ vatansÄ±z kalmÄ±ÅŸ olanlardÄ±r. NasÄ±l mülteciler vatansÄ±z kaldÄ±ysa KHK’liler kendi yurtlarÄ±nda vatansÄ±z kaldÄ±lar. VatandaÅŸ olmanÄ±n temel haklarÄ±ndan biri 1789’dan beri çalÄ±ÅŸma hakkÄ±dÄ±r. Basit bir hak deÄŸildir. Cumhuriyet rejimlerinde kendini yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürme gücüne sahip olma hakkÄ±dÄ±r.”

FotoÄŸraf: MA

TERZÄ°: GÖREVÄ°MÄ°Z TOPLUMUN ÖZGÜRLEÅžMESÄ° Ä°ÇÄ°N BÄ°LGÄ° ÜRETMEKTÄ°R

Prof. Dr. Cem Terzi ise, toplumun hakikati yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n var olduÄŸunu ancak Türkiye’den bunun insanlarÄ±n elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir toplum hakikatten uzak ise akademisyenin ve bilimcisinin de hakikaten uzak kalacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Terzi, "Hakikat geçmiÅŸ ile gelecek iliÅŸkisini çok iyi anlatan bir ÅŸeydir. Hakikati dile getirmek çok önemlidir. Tarihe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda aydÄ±nlarÄ±n ve bilim insanlarÄ±n sorumluÄŸu vardÄ±r. Hakikati söylemek her zaman risklidir. Hakikati söyleyenin de bir ahlaki nitelikte olmasÄ± gerekiyor. Bizi ahlaklÄ± kÄ±lan en büyük ÅŸey de cesarettir. 21’inci yüzyÄ±lda hakikati anlatmak kolay bir ÅŸey deÄŸildir. Bizlere verilen görev toplumun özgürleÅŸmesi için bilgi üretmektir. Bizim üniversitemiz, akademik dünyamÄ±z çok kavruk, yüzeysel ve sÄ±ÄŸdÄ±r. Bu toplum maalesef bu kurumlardan ve insanlardan özgürleÅŸmek adÄ±na yeterli bir desteÄŸi alamamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

SunumlarÄ±n ardÄ±ndan "Sivil toplum kuruluÅŸu ve insan haklarÄ± aktivistleri konuÅŸuyor" ve "Ä°nsan haklarÄ± mücadelesinin hukuki boyutu" baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yürütüldü. (HABER MERKEZÄ°)

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