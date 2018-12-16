TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay neden Ã§ark etti?

Seyit Aslan yazdÄ±: Ã‡Ã¼nkÃ¼ iktidar ve sermaye gÃ¼Ã§leri, iÅŸÃ§i hareketini kontrolde tutmak iÃ§in her zaman iÅŸ birlikÃ§i bir sendikal anlayÄ±ÅŸa ihtiyaÃ§ duyar.

Seyit ASLAN

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±

Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ‘Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceÄŸiz. Ne kadar gider? Ä°ÅŸte gördük Fransa’da gitmediÄŸini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize baÄŸlÄ±’ demiÅŸti. Peki Ergün Atalay haksÄ±z mÄ±ydÄ±? DeÄŸildi. Çünkü, ülkede yaÅŸanan ekonomik kriz, iÅŸçi ve emekçilerin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±kça sÄ±kÄ±yor. Tüm atraksiyonlara raÄŸmen enflasyon düÅŸmüyor, iÅŸsizlik önlenemiyor. Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu yaÄŸmalanÄ±yor, kÄ±dem tazminatÄ±na göz dikiliyor, bir kez daha zorunlu bireysel emeklilik dayatÄ±lÄ±yor. Öte yandan iÅŸten atmalar yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor.

Ä°flas eden iÅŸyerleri, konkordato sÄ±rasÄ±na giren iÅŸletmeler, art arda gelen zamlar, derinleÅŸen yoksulluk, yaÅŸanan aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve önlenemeyen iÅŸ cinayetleri... Bu kadar yoÄŸun saldÄ±rÄ± ve sorunlara karÅŸÄ±n; mücadelenin mayalandÄ±ÄŸÄ±, hoÅŸnutsuzluklarÄ±n çeÅŸitli biçimlerde dÄ±ÅŸa vurduÄŸu, arayÄ±ÅŸlarÄ±n olduÄŸu da bir gerçek. GeliÅŸmeler iktidarÄ± zorlarken, sendikal bürokraside ise kaygÄ±larÄ± artÄ±rÄ±yor.

SON SÜRAT GERI ADIM

Dünyada yoÄŸunlaÅŸan baskÄ±lar, iÅŸsizlik, yoksulluk, saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçi ve emekçilerin taleplerini elde etmek üzere baÅŸvurduklarÄ± meÅŸru eylemler artÄ±yor. Fransa’daki ‘SarÄ± Yelekliler’in eylemleri de dünya iÅŸçi ve emekçilerinin mücadelesinin bir parçasÄ± olarak devam ediyor. Bu mücadelenin Türkiye’ye sÄ±çramasÄ±ndan korkan iktidar ve avaneleri her taÅŸÄ±n altÄ±nda bir bityeniÄŸi arÄ±yorlar. Fransa’da olduÄŸu gibi, Türkiye’de de iÅŸçi ve emekçilerin birikmiÅŸ çokça sorunu var. Bu sorunlarÄ±n çözüm yolunun mücadeleden geçtiÄŸi –henüz zayÄ±f da olsa- bir eÄŸilim olarak kendisini göstermektedir. Gerek sendikal bürokrasi, gerek iktidar bunun fazlasÄ±yla farkÄ±nda.

Fransa’daki geliÅŸmeler henüz sÄ±cak ve tazeyken, Ergün Atalay’Ä±n sözleri de havuz medyasÄ±nda infial ve tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Bu sözlerle iÅŸçi ve emekçilerin sokaÄŸa dökülmek istendiÄŸi bolca propaganda edildi ve taarruza geçildi. Her ÅŸeyi ile iktidara destek veren bir sendika yöneticisi olmasÄ±na raÄŸmen, Atalay’Ä±n ‘sokak çaÄŸrÄ±sÄ±’ yaptÄ±ÄŸÄ± ve ülkeyi karÄ±ÅŸtÄ±rmak, iktidarÄ± yÄ±kmak istediÄŸi iddia edildi. Havuz medyasÄ±, her meselede olduÄŸu gibi, yine üzerine aldÄ±ÄŸÄ± vazifeyi harfiyen yerine getirme gayreti içinde.

Peki, vazifesini yerine getiren sadece havuz medyasÄ± mÄ±? HayÄ±r. Hak-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Enerji-Ä°ÅŸ SendikasÄ± baÅŸkanÄ± daha ileriye giderek, Atalay’Ä±n söyledikleri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu ve savcÄ±larÄ± göreve çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte bu sebeplerle Atalay, “Bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zda ne sarÄ±, ne de kÄ±rmÄ±zÄ± yelek olur” diyerek bir önceki sözlerinden çark etti. Bu geri adÄ±mdan sonra kendisine destekler de geldi. Meclis BaÅŸkanÄ± BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m ve TOBB BaÅŸkanÄ± RÄ±fat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu Atalay’Ä± ziyaret ettiler. BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici de açÄ±klama yaparak Atalay’a sahip çÄ±ktÄ±. Panik ve telaÅŸla Atalay’Ä±n “Ülkesini seven, yerli ve milli bir sendikacÄ±” olduÄŸu anlatÄ±ldÄ±, övgüler dizildi. Atalay da söylediklerinin çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, milletin ve milli iradenin yanÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

‘HAÄ°N ADAM’DAN VAZGEÇÄ°LMEZ ADAMA

Peki, bir günde hain ilan edilen Atalay için, neden ertesi gün vazgeçilmez adam denildi?

Çünkü iktidar ve sermaye güçleri, iÅŸçi hareketini kontrolde tutmak için her zaman iÅŸ birlikçi bir sendikal anlayÄ±ÅŸa ihtiyaç duyar. Ergün Atalay da iktidara en yakÄ±n sendikacÄ±lardan biridir. En kritik zamanlarda patron örgütleriyle bir araya gelerek, iÅŸçi ve emekçiler aleyhine ortak tutum almaktan çekinmemiÅŸtir. Kimi zaman sessiz kalarak, kimi zaman da doÄŸrudan iktidarÄ±n yanÄ±nda sermayeyle kol kola girerek, iÅŸçi ve emekçilerin mücadelesine engel olmuÅŸtur. Ä°ktidar da böylece; sermaye ve sendikal bürokrasi ile iÅŸ birliÄŸi içinde iÅŸçi ve emekçilerin hak almasÄ±nÄ±n önüne geçmiÅŸtir. Sendikal bürokrasi kimi dönemlerde ve iÅŸçi mücadelesinin zorlamasÄ±yla doÄŸru tutumlar alsa da bunlar uzun sürmedi, kararlardan çabuk çark edildi. Çünkü iktidar tümüyle kendisine biat edilmesini istiyor, dayatÄ±yor. ‘Tek adam rejimi’ne itiraz istenmiyor. Bu yüzden talebini dile getiren, iÅŸ bÄ±rakan, greve çÄ±kan, direniÅŸe geçen iÅŸçiler zorbalÄ±ÄŸa maruz kalÄ±yor.

BU HEP BÖYLE GÄ°DER MÄ°?

Emekçi sÄ±nÄ±flar için sorunlarÄ±n bu denli büyüdüÄŸü noktada gerçekler gizlenemez. Fransa’da ‘SarÄ± Yelekliler,’ kendi tarihlerinden öÄŸrenerek yeni kazanÄ±mlar ve haklar elde etmektedir. Günlerdir süren bu mücadele sonuç vermeye baÅŸladÄ±. BaÅŸta asgari ücretin artÄ±rÄ±lmasÄ±, fazla mesailerden vergi alÄ±nmamasÄ±, tüm çalÄ±ÅŸanlara yÄ±l sonu ikramiyesi verilmesi, akaryakÄ±ta yapÄ±lan zammÄ±n geriye çekilmesi kazanÄ±mlar hanesine yazÄ±ldÄ±. Ama Fransa iÅŸçi ve emekçileri diÄŸer talepleri için de mücadeleyi sürdürmekte kararlÄ±. Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve sermayesi de iÅŸçilerin kararlÄ± mücadelesi karÅŸÄ±sÄ±nda zor durumda.

Fransa’daki son mücadelenin gösterdiÄŸi ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± mücadele tarihinden bildiÄŸimiz üzere; kapitalistler hiç bir zaman iÅŸçi ve emekçilere haklarÄ±nÄ± kendiliÄŸinden vermemiÅŸtir. AlÄ±nan her hak, mücadelenin sonucunda ve bedeller ödenerek kazanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu mücadele bugün de bazen duraÄŸanlaÅŸarak, bazen hareketlenerek devam etmektedir. Ülkemizde de kriz derinleÅŸtikçe iÅŸçi ve emekçilerin mücadelesi, hak arayÄ±ÅŸlarÄ± hÄ±zlanacak ve kitleselleÅŸecektir. Sermayenin ve onlarÄ±n temsilcisi iktidarlarÄ±n bu mücadeleleri çarpÄ±tmasÄ±, terörize etmesi ise mücadelenin meÅŸruluÄŸuna ve haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gölge düÅŸürmez.

Fransa’daki ‘SarÄ± Yelekliler’in mücadelesi uluslararasÄ± emek hareketine güç vermektedir. 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸ gösteren “metal fÄ±rtÄ±na” (metal grevi), sonrasÄ±nda 16 kente yayÄ±lan sayacÄ±larÄ±n direniÅŸi, bugün hâlâ onlarca yerde süren fabrika önü direniÅŸleri, Makel ve Mercedes iÅŸçilerinin eylemleri ile birlikte Türkiye’de de mücadele farklÄ± biçimlerde mayalanmakta ve daha kitlesel mücadelere iÅŸaret etmektedir. Bu nedenle iktidar bloku, yandaÅŸlarÄ±, havuz medyasÄ±, sermaye ve sendikal bürokrasi korkularÄ±nda ve kaygÄ±larÄ±nda bir yanÄ±yla haklÄ±dÄ±r(!) Çünkü iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kaybedeceÄŸi bir ÅŸey yok ama kazanacaÄŸÄ± bir dünya vardÄ±r. Sendikal bürokrasi de bu geliÅŸmeyi ancak bir yere kadar durdurabilir. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± bu türden engelleri aÅŸmasÄ±nÄ± da öÄŸrenecektir.

Hak-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± sendikadan TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

â€˜SarÄ± yelekliler olmayÄ±zâ€™ diyen ErgÃ¼n Atalayâ€™a patronlardan Ã¶vgÃ¼

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Atalay'a ziyaret: TÃ¼rk-Ä°ÅŸ aynÄ± Ã§izgide durmaktadÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 12:34

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