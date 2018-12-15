Ä°ÅŸkence edilmiÅŸ halde bulunan kedi tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir'de iÅŸkence edilen bir kediyi bulan ve tedavisini Ã¼stlenen Hayvan HaklarÄ± Federasyonu Ã¼yeleri: Sorumlular cezalandÄ±rÄ±lsÄ±n

Ä°zmir'de Göztepe Spor Kulübü yakÄ±nlarÄ±ndaki parkta iÅŸkence edilmiÅŸ bir kedinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada gören Hayvan HaklarÄ± Federasyonu (HAYTAP) üyeleri yaralÄ± kediyi bulup tedavisini üstlendi.

HAYTAP Ä°zmir Ä°letiÅŸim Sorumlusu Esin Önder, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hayvanseverlerin sokak sokak tüm bölgeyi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaralÄ± kediyi eski bir arabanÄ±n içinde saklanmÄ±ÅŸ halde bulduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Gözleri ve kulaklarÄ±na zarar verilen ve iÅŸkence edilen kediyi bir veteriner kliniÄŸine götürdüklerini anlatan Önder, "HAYTAP olarak tüm ücretlerini karÅŸÄ±layÄ±p can vermeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Daha sonra da yuva bulmak istiyoruz. SorumlularÄ±n bulunup cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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