Kâr hırsı, Çanakkale domatesi ve Ezine peynirini tehdit ediyor

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan “Kısacık Altın Madeni” projesi Ayvacık’tan Bayramiç’e, Küçükkuyu’den çevre köylere kadar pek çok bölgedeki tarım ve hayvancılığı tehdit ediyor.

Çanakkale Domatesi olarak bilinen, Kumkale Domatesi ve Kösedere Domatesi ile yine bölgenin markası olan Ezine Peyniri, madencilik tehdidi altında. Biga Yarımadası’ndaki faaliyette olan ve proje aşamasındaki termik santraller de hesaba katıldığında yerli ve uluslararası altın ve enerji tekelleri hem doğayı hem de tarım ve hayvancılığı tehdit ediyor.

Kazdağları’nda, Bayramiç, Ayvacık, Çan, Yenice ve kentin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzası üzerindeki altın, gümüş gibi metalik madencilik faaliyetleri ile Biga-Karabiga ve Çan-Yenice bölgesindeki faaliyette olan proje aşamasındaki termik santral faaliyeti de bölgedeki yaşamı tehdit ediyor.

Çanakkale ve ilçelerinin tamamını, Edremit Körfezi’ni tehdit eden projeler ile kentin markalaşmış tarım ve hayvansal üretimleri yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Kentin en önemli markaları olan, Kumkale ve Kösedere’de üretilen, Çanakkale Domatesi olarak İstanbul halinde ilgi gören domates ile Ezine Peyniri de bu yatırımların tehdidi altında.

Fotoğraf: Evrensel

KISACIK’TA KARAR GÜNÜ 18 ARALIK!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan “Kısacık Altın Madeni” projesi için 18 Aralık tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 2. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı gerçekleştirilecek ve projenin akıbetine karar verilecek.

Kazdağları Dayanışması ismi altında bir araya gelen; Ayvacık Kıran Köyleri Çevre Platformu, Bayramiç Yeniköy Ekolojik Yaşam ve Tohum Derneği, Bozcaada Forum, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, İda Dayanışma Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağları Kardeşliği, Koşuburnu, Güzelköy, Dağahmetçe, Akçin, Misvak, Sapanca, Bahçeli, Karagömlek Köylüleri ve yöre halkı Kısacık’a sahip çıkıyor. Kazdağları Dayanışması, “Kısacık Altın Madenine Hayır” demek için Küçükkuyu Pazarı’nda stand açıp, broşür dağıtıp imza topladı.

İMZA STANDINA İLGİ BÜYÜK

Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Atatürkçü Düşünce Derneği Küçükkuyu Şubesi, Alevi Derneği Küçükkuyu Şubesi, Tüm Emeklisen Küçükkuyu Şubesi de imza kampanyasına destek verdi. İmzalar, Bayramiç’te, Ayvacık’ta, Koşuburnu, Güzelköy, Dağahmetçe, Akçin, Misvak, Bahçeli, Sapanca, Karagömlek Köylerinde toplanan imzalarla birlikte Ankara’ya, İDK toplantısına götürülecek ve Bakanlık yetkililerine teslim edilecek. Toplantıya, Köylerden ve Kazdağları Dayanışması’ndan altı kişilik bir ekip katılacak.

Fotoğraf: Evrensel

İMZA DİLEKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Kazdağları Dayanışması’nın imza dilekçesinde, “Biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, Çanakkale Ayvacık'ın Kısacık Köyü'nde 200805708 Nu'lu işletme ruhsatı kapsamında Pumice Madencilik A.Ş. tarafından açılması planlanan Altın Madeni Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi'nin kurulup işletilmesini istemiyoruz. Ruhsat alanı yakınlarında Kısacık dışında Akşin, Baharlar, Dağahmetçe, Koşuburnu, Güzelköy ve ayrıca diğer köylerde bulunmaktadır. ÇED izin alanında büyük miktarda ormanlık alan bulunmaktadır. Ayrıca, proje alanına çok yakın Akçin Göleti ve Ayvacık Barajı yer almaktadır. Ruhsat alanında orman kesilecek, devasa çukurlar açılacak ve yoğun ağır metaller ihtiva eden pasa yığınları meydana gelecektir” denildi.

Fotoğraf: Evrensel

ÇANAKKALE DOMATESİ, EZİNE PEYNİRİ TEHDİT ALTINDA

Dilekçede, “Oluşması muhtemel asit maden drenajları ile yeraltı ve yer üstü suları, dereler, göletler ve barajlar kirlenecek, Akçin Ovası, Tuzla Ovası, Truva ovası ve tarımsal üretim zarar görecektir. Çanakkale domatesi ve Ezine peyniri olumsuz etkilenecektir. Doğal tarım ve hayvancılığa ve çiftlik-ekoturizm faaliyetlere çok uygun olan ve Gargara Antik kentine çok yakın olan bu bölgede altın madenciliğine izin verilmesi, bölgede çok ciddi gelir kayıplarına yol açacak, kırsal iyice boşalacaktır. Hiçbir kamu yararı olmayan altın madenciliği nedeniyle, ormanlarımız azalacak ve topraklarımız kaybolacaktır. Bölgede yer alan diğer altın, kurşun, demir gibi madencilik faaliyetleri ve onlarca termik santrallarin bölgeye kümülatif etkisi hesaplanmalıdır. Orman ve toprak kaybı, küresel ısınmayanın artmasına da katkıda bulunacaktır. Söz konusu proje için ‘ÇED Olumsuz’ kararı verilmesini talep ederiz” ifadelerine yer verildi.