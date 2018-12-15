Ä°brahim KalÄ±n: SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri alÄ±rÄ±z

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, TÃ¼rkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± harekataÂ iliÅŸkin konuÅŸtu.

Katar'da düzenlenen 18. Doha Forumu'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± harekata iliÅŸkin konuÅŸtu. KalÄ±n, "PKK ya da onun Suriye'deki uzantÄ±sÄ± tarafÄ±ndan yönetilecek küçük devlet, devlet benzeri yapÄ±larÄ±n oluÅŸmasÄ±na göz yumamayÄ±z. Bu, ulusal güvenliÄŸimize doÄŸrudan bir tehdit oluÅŸturur. SÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± korumak için almamÄ±z gereken her türlü tedbiri alÄ±rÄ±z. Bu, sadece kendi yararÄ±mÄ±z için deÄŸil, aynÄ± zamanda Suriye'nin bütünlüÄŸü içindir" ifadelerini kullandÄ±.

KalÄ±n, Suriye ve Filistin konusunda Avrupa'nÄ±n adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°slam ülkelerinin de harekete geçmesi gerektiÄŸini savunarak "Suriye yangÄ±nÄ±nda, Avrupa ve AvrupalÄ±lar nerede? ABD'nin büyük bir ekonomisi ve ordusu olduÄŸunu ve bu yüzden doÄŸal olarak oyunun içine dahil olduÄŸunu anlÄ±yoruz. Bu anlaÅŸÄ±labilir. Ama (Avrupa ile) yapabileceÄŸimiz birçok ÅŸey var" dedi.

KalÄ±n, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Bunlardan birincisi DEAÅž ile aralÄ±ksÄ±z mücadele, ikincisi istikrar ve güvene dayalÄ± toprak bütünlüÄŸünün saÄŸlanmasÄ±, üçüncüsü ise ÅŸimdi açÄ±kça da dile getiriyorlar, Ä°ran güçlerini Suriye'nin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karmak."

KalÄ±n ABD'li muhataplarÄ±yla görüÅŸmesinde, "Ä°lk iki hedefinizi anlÄ±yorum, anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Ama üçüncü hedefiniz için ÅŸansa ihtiyacÄ±nÄ±z var. Ä°ran güçlerini Suriye'nin dÄ±ÅŸÄ±na nasÄ±l çÄ±karabileceksiniz bilmiyorum ve bunu bir hedef olarak ortaya koymanÄ±zÄ± anlayamÄ±yorum" dediÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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