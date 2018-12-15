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FotoÄŸraf: Pixabay
Ukrayna'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼: Pilot yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
15 AralÄ±k 2018 18:10
Ukrayna'da Su-27 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼, uÃ§aÄŸÄ±n pilotu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ukrayna'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Jitomir ilinde Su-27 tipi savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda düÅŸtüÄŸü bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Su-27 tipi uçak, bugün planlÄ± uçuÅŸ yaparken iniÅŸe geçtiÄŸi esnada düÅŸtü. UçaÄŸÄ±n pilotu hayatÄ±nÄ± kaybetti" denildi.
UçaÄŸÄ±n düÅŸme nedeni ve kazanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (DHA)
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