ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Oval Ofis'te | FotoÄŸraf: Beyaz Saray (Kamu MalÄ±)
Trump Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n gÃ¶revden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ryan Zinke'nin yÄ±l sonunda gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ryan Zinke'in görevinden yÄ±l sonunda ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Trump'Ä±n göreve geldiÄŸi günden bu yana kabinesi ve yakÄ±n çevresinden ayrÄ±lacak son isim Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Zinke oldu.
Twitter'dan açÄ±klama yapan Trump: Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ryan Zinke, yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±llÄ±k hizmetinin ardÄ±ndan yÄ±l sonunda görevinden ayrÄ±lacak. Ryan görevini baÅŸarÄ±yla yürüttü, kendisine ülkemize yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetler için teÅŸekkür ediyorum." ifadelerini kullandÄ±. Trump, Zinke'in yerine geçecek ismi gelecek hafta açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 AralÄ±k 2018
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n görevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2017 Ocak ayÄ± itibarÄ±yla kabinesi ve yakÄ±n çevresinde birçok isim deÄŸiÅŸti.
Trump'Ä±n kabinesinden son olarak BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi isimler ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Trump: John Kelly yÄ±l sonunda gÃ¶revinden ayrÄ±lacak
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 18:46
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