Trump Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n gÃ¶revden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ryan Zinke'nin yÄ±l sonunda gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ryan Zinke'in görevinden yÄ±l sonunda ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Trump'Ä±n göreve geldiÄŸi günden bu yana kabinesi ve yakÄ±n çevresinden ayrÄ±lacak son isim Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Zinke oldu.

Twitter'dan açÄ±klama yapan Trump: Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ryan Zinke, yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±llÄ±k hizmetinin ardÄ±ndan yÄ±l sonunda görevinden ayrÄ±lacak. Ryan görevini baÅŸarÄ±yla yürüttü, kendisine ülkemize yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetler için teÅŸekkür ediyorum." ifadelerini kullandÄ±. Trump, Zinke'in yerine geçecek ismi gelecek hafta açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 AralÄ±k 2018

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n görevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2017 Ocak ayÄ± itibarÄ±yla kabinesi ve yakÄ±n çevresinde birçok isim deÄŸiÅŸti.

Trump'Ä±n kabinesinden son olarak BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi isimler ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 18:46

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