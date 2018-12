Trump Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n gÃ¶revden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

ABD Başkanı Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Trump'ın göreve geldiği günden bu yana kabinesi ve yakın çevresinden ayrılacak son isim İçişleri Bakanı Zinke oldu.

Twitter'dan açıklama yapan Trump: İçişleri Bakanı Ryan Zinke, yaklaşık 2 yıllık hizmetinin ardından yıl sonunda görevinden ayrılacak. Ryan görevini başarıyla yürüttü, kendisine ülkemize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Trump, Zinke'in yerine geçecek ismi gelecek hafta açıklayacağını belirtti.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......