Sedanur cinayeti davasÄ±nda sanÄ±klar baÅŸka cezaevine nakledildi

9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur GÃ¼zel'e cinsel istismarda bulunup Ã¶ldÃ¼ren 3 kiÅŸi, 'gÃ¼venlik' gerekÃ§esiyle baÅŸka cezaevine nakledildi.

9 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸa cinsel istismarda bulunup katleden 3 kiÅŸi, baÅŸka cezaevine nakledildi

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesinde, alÄ±koyduklarÄ± 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel'i tecavüz edip öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kiÅŸi, 'güvenlik' gerekçesiyle DiyarbakÄ±r'daki bir cezaevine nakledildi.

KaÄŸÄ±zman ilçesine baÄŸlÄ± PaslÄ± köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cansÄ±z bedeninin üzeri taÅŸlarla örtülü bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine iliÅŸkin Kars Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ertan B, Himmet U, ve Ahmet B'nin güvenlik gerekçesiyle baÅŸka bir cezaevine nakledilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Söz konusu tutuklular jandarma ekiplerince DiyarbakÄ±r T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

NE OLMUÅžTU?

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesi PaslÄ± köyünde 16 Eylül'de meyve toplamaya çÄ±kan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel'in cansÄ±z bedeni, köyün bir kilometre uzaÄŸÄ±nda üzeri taÅŸlarla örtülü halde bulunmuÅŸ, olaya iliÅŸkin küçük kÄ±zÄ±n komÅŸusu Ertan B, Himmet U. ve Ahmet B. tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Küçük kÄ±zÄ± alÄ±koyup tecavüz ederek öldürdükleri iddiasÄ±yla haklarÄ±nda Kars AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava açÄ±lan bu kiÅŸilerin, "kasten öldürme", "çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±" ve "kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma" suçlarÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 20 yÄ±ldan 48 yÄ±la kadar deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor. (AA)

Sedanur cinayetinin iddianamesi kabul edildi

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