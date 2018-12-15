Pervin Buldan: Tecrit bir insanlÄ±k suÃ§udur

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, Leyla GÃ¼ven'in aÃ§lÄ±k grevinin 38'nci gÃ¼nÃ¼nde olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek 'Tecrit bir insanlÄ±k suÃ§udur' dedi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, Hakkari'de halkla biraraya geldi. HDP binasÄ± önünde bekleyen kitleye seslenen Buldan, "Bugün burada coÅŸkulu bir karÅŸÄ±lama ile bizleri onurlandÄ±rdÄ±nÄ±z. AslÄ±nda seçim startÄ± siz verdiniz. Hakkari halkÄ± uzun zamandÄ±r büyük bedeler ve mücadele veren bir halk olarak hiç bir dönem, hiç kimsenin önünde diz çökmemiÅŸtir. Bunu her seferinde ispatladÄ±nÄ±z. Panzerlerden sÄ±kÄ±lan kurÅŸunlarÄ±n, halkÄ±n evine atÄ±lan biber gazÄ±nÄ±, bu coÄŸrafyada yaÅŸanan katliamÄ±, ÅŸiddeti, operasyonlarÄ± bu halk bilir. Hiçbir zaman ilkelerimizden vazgeçmedik. Dilimiz kültürümüzden ödün vermedik. Hakkari halkÄ±nÄ±n iradesinin tutuklu bulunduÄŸu bu dönemde kimse gelip bu halktan oy istemesin" diye konuÅŸtu.

‘FAÄ°LLÄ° MEÇHULLERDEN KAÇANLAR BOMBALANDI’

Buldan, "Sizin temsilciniz olan kadÄ±n yoldaÅŸÄ±mÄ±z Leyla Güven'in açlÄ±k grevi 38'nci gününde. Tecrit bir insanlÄ±k suçudur. Güven’in açlÄ±k grevi barÄ±ÅŸ adalet ve Türkiye halklarÄ±nÄ±n geleceÄŸinin tayinidir. Güven’in talebi milyonlarÄ±n talebidir. Bugün Maxmur ve Åžengal’i bombalayanlar ÅŸunu bilmelidir ki, Maxmur KampÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletlere ait bir kamptÄ±r. Buna izin vermemeli. Bu kamp ÅžÄ±rnak Hakkari ve birçok yerden göç edenlerin toplandÄ±ÄŸÄ± yerdir. Faili meçhul cinayetlerden kaçan insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kamptÄ±r. Bu halk sizin zulmünden kaçÄ±p oraya gitti. Ancak orada da sivil insanlar bir daha hedef alÄ±ndÄ±. Gece gündüz çalÄ±ÅŸÄ±p bu zulüm politikalarÄ±na karÅŸÄ± direneceÄŸiz. Hakkari her zaman olduÄŸu gibi irade duruÅŸuyla tarih yazacak. 31 Mart tarihi tutuklu bulunan irademize Roboski, Suruç ve Ankara’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlere bir söz niteliÄŸi taÅŸÄ±yor, bunun bilinci ile çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± yürüteceÄŸiz" dedi.

Buldan, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentteki ziyaretlerine devam etti. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 16:35

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