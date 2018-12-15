CevizlibaÄŸ'da tramvay kazasÄ±

KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar seferini yapan tramvay CevizlibaÄŸ'da raydan Ã§Ä±ktÄ±, karÅŸÄ±dan gelen tramvayla Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza nedeniyle seferler yapÄ±lamÄ±yor.

KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar seferini yapan tramvay CevizlibaÄŸ'da raydan çÄ±ktÄ±. KarÅŸÄ± yönden gelen raydan çÄ±kan tramvay karÅŸÄ± yönden gelen tramvaya çarptÄ±. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken ÅŸans eseri yaralanan olmadÄ±. Saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapÄ±lamÄ±yor.

VatandaÅŸlar, araçlardan inip TopkapÄ±-CevizlibaÄŸ duraklarÄ± arasÄ±nda yürüdü. Metro Ä°stanbul'a baÄŸlÄ± ekiplerin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

Metro Ä°stanbul'un resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da, "SayÄ±n YolcularÄ±mÄ±z, T1 KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar HattÄ±mÄ±zda, ÇevizlibaÄŸ-TopkapÄ± arasÄ±nda meydana gelen arÄ±za nedeniyle, seferlerimiz BaÄŸcÄ±lar-CevizlibaÄŸ ve KabataÅŸ-Pazartekke arasÄ± yapÄ±lmaktadÄ±r. CevizlibaÄŸ-TopkapÄ± arasÄ±nda Ä°ETT otobüsleriyle hizmet verilecektir" denildi.

Ä°BB'DEN AÇIKLAMA

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB)'den yapÄ±lan açÄ±klamada ise, "CevizlibaÄŸ cep parktan çÄ±kÄ±ÅŸ yapan yolcusuz aracÄ±mÄ±z, enerji kaynaklÄ± oluÅŸan kÄ±sa devre nedeniyle arka vagonu kaymÄ±ÅŸ ve paralelindeki farklÄ± hatta seyir halindeki bir baÅŸka yolculu trenin vagonuna arka kÄ±smÄ±na hafif bir ÅŸekilde temas etmiÅŸtir. Her iki araç farklÄ± yolda 5 km hÄ±za sahip olup kazada bir aracÄ±mÄ±zÄ±n camÄ± çatlamÄ±ÅŸ ve yaralanan olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Katener telinin kopmasÄ±na ve enerjinin kesilmesine sebep olan arÄ±za nedeniyle teknik ekiplerimiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmektedir. Bölgede 14 adet Ä°ETT otobüsü ring seferi yapmaktadÄ±r" ifadeleri yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 17:33

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