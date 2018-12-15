15 Temmuz sonrasÄ± Yunanistan'a iltica baÅŸvurusunda rekor artÄ±ÅŸ

15 Temmuz'un ardÄ±ndan bu yanda 28 ayda toplam 6 bin 404 TÃ¼rkiye vatandaÅŸÄ± iltica iÃ§in Yunanistan'a baÅŸvuruda bulundu.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n 11 ayÄ±nda 4 bin 425 Türkiye vatandaÅŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin bu yana ise 28 ayda toplam 6 bin 404 Türkiye vatandaÅŸÄ± iltica için Yunanistan'a baÅŸvuruda bulundu.

Yunanistan Göç PolitikasÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n KasÄ±m ayÄ± iltica verileri açÄ±klandÄ±. Verilere göre KasÄ±m ayÄ±nda Yunanistan’a 618 Türkiye vatandaÅŸÄ± iltica talebinde bulundu. Yunanistan'a 2013- 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Türkiye'den 100 kiÅŸi iltica için baÅŸvururken, 15 Temmuz!'dan sonra bu sayÄ± rekor düzeyde arttÄ±.

15 Temmuz 2016’dan itibaren bu yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ± da dahil 28 ayda 6 bin 404 Türkiye vatandaÅŸÄ± Yunanistan’a iltica için baÅŸvurdu. 2017 yÄ±lÄ±nda iltica için bin 826, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak- KasÄ±m döneminde ise 4 bin 425 Türkiye vatandaÅŸÄ± iltica için baÅŸvurdu.

2013 YILINDA SADECE 17 KÄ°ÅžÄ° Ä°LTÄ°CA Ä°ÇÄ°N BAÅžVURDU

DHA'nÄ±n haberine göre Yunanistan'a 2013 yÄ±lÄ±nda sadece 17 kiÅŸi iltica talebinde bulunmuÅŸtu. 2013 yÄ±lÄ±nda 17, 2014 yÄ±lÄ±nda 41, 2015 yÄ±lÄ±nda 42 iken, 2016 yÄ±lÄ±nda bu rakam 189'a çÄ±ktÄ±.

EN ÇOK ERKEKLER Ä°LTÄ°CA Ä°ÇÄ°N BAÅžVURMUÅž

Bu arada Yunanistan'dan 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ± da dahil toplam dünya genelinden 198 bin 887 kiÅŸi iltica için baÅŸvurdu. Bu baÅŸvurularÄ±n büyük bir çoÄŸunluÄŸu erkeklerden oluÅŸtu. 134 bin 940'Ä± erkeklerden, 63 bin 947'si ise kadÄ±nlardan oluÅŸtu. Bu kiÅŸilerin içinde 7 bin 709'u ise çocuklardan oluÅŸtu. Ä°ltica için baÅŸvuran çocuklar ile ilgili rakam ise 6 bin 981 erkek, 728'de kÄ±zlardan oluÅŸtu. En çok iltica baÅŸvurusu ise 49 bin 237 kiÅŸi ile Attika bölgesi oldu. Attika'yÄ± 34 bin 265 ile Midilli, 27 bin 369 ile Selanik takip etti.

YUNANÄ°STAN'A 2013-2018 ARASINDA Ä°LTÄ°CA Ä°ÇÄ°N BAÅžVURAN DÄ°ÄžER ÜLKELER

Suriye - 60 bin 461

Afganistan - 26 bin 752

Pakistan - 24 bin 826

Irak - 22 bin 732

Arnavutluk - 8 bin 938

Türkiye - 6 bin 540

BangladeÅŸ - 5 bin 619

Ä°ran - 4 bin 733

Gürcistan - 4 bin 197

Filistin - 3 bin 598

DiÄŸer ülkeler - 30 bin 491

Toplam - 198 bin 887 (HABER MERKEZÄ°)

15 Temmuz darbe giriÅŸimi: KaranlÄ±k gÃ¼ne dair bilinenler

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