ErdoÄŸan: Hastane kuyruklarÄ±nda Ã¶lenler yok artÄ±k

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Denizliâ€™de dÃ¼zenlenen toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Denizli'de 15 Temmuz DelikliçÄ±nar MeydanÄ±'ndaki toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸtu. KonuÅŸmasÄ±nda CHP'yi hedef alan ErdoÄŸan, SarÄ± Yelekliler eylemlerini hatÄ±rlatÄ±p Türkiye'de hak arama mücadelesi verenleri tehdit etti. Åžehir hastanelerine övgüler dizen ErdoÄŸan, kendi dönemlerinde hastane kuyruÄŸunda ölenler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

“Bugüne kadar Türkiye'de gelmiÅŸ geçmiÅŸ tüm cumhurbaÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda baÅŸbakanlar arasÄ±nda ülkemizin ÅŸehirlerini ÅŸahsÄ±m kadar çok ziyaret eden, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla neredeyse çok sÄ±k iç içe olan bir baÅŸka kiÅŸi bulamazsÄ±nÄ±z.

Belediyecilik Ak Parti'nin iÅŸidir. CHP filan bu iÅŸten anlamaz. Ben Ä°stanbul'u kimden aldÄ±m? CHP'den aldÄ±m. Ä°stanbul'da belediyeyi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbul susuzdu, çöp daÄŸlarÄ± vardÄ±. Hava kirliliÄŸi tavan yapmÄ±ÅŸtÄ±. O susuzluÄŸun olduÄŸu Ä°stanbul'a daÄŸlarÄ± delerek su getirdik. Ve 2040'a kadar Ä°stanbul'un su sorununu çözdük. Bir taraftan Istranca daÄŸlarÄ±ndan bir taraftan Sakarya'dan su getirdik. BoÄŸaz'Ä±n altÄ±ndan da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± deplase ettik. Ä°stanbul'da artÄ±k su sorunu yok.

'CHP DEMEK ÇÖP DEMEK'

Åžimdi inÅŸallah Ä°zmir'i de alacaÄŸÄ±z. Ona hazÄ±rlanÄ±yoruz. Onun için hep birlikte gayret göstereceÄŸiz. Ä°stanbul'a çöp daÄŸlarÄ± yükselmiÅŸti. Ümraniye'de vahÅŸi depolama patladÄ±, 39 vatandaÅŸÄ±mÄ±z öldü. CHP'li belediyeydi. Herkes bunu unuttu. Bay Kemal senin haberin var mÄ± bundan? Sen önce bunun hesabÄ±nÄ± ver. Gazeteler maske daÄŸÄ±tÄ±yordu. 50 bin haneye doÄŸalgaz gelmiÅŸti. Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m süresince 1 milyon 250 bin eve doÄŸalgaz baÄŸlattÄ±m. Åžimdi ÅŸunu söylüyorum, CHP demek çöp demektir, CHP demek susuzluk demektir, CHP demek yolsuzluk demektir, CHP demek yasaklar demektir. Ä°ÅŸte biz bunlarÄ± kaldÄ±rdÄ±k.

Åžimdi önümüzde 3.5 ay var. 3.5 ay sonra inÅŸallah sandÄ±klarÄ± patlatÄ±yor muyuz? Åžu anda muhteÅŸem millet kÄ±rahathaneleri açÄ±yoruz. Ä°çinde çay ve kek, ücretsiz olarak gençlere daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. Bu CHP ne dedi, kumarhane açÄ±yorlar dedi. Bu kÄ±rahathanelerde gençlerimiz gelecek derslerini çalÄ±ÅŸacak. Ama çayÄ±nÄ± da kahvesini de simidini de kekini de orada bulacak.

Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapÄ±yoruz. Gördün mü, duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi, girdik. O kol kola gezdiÄŸin terör örgütü mensuplarÄ± var ya, onlarÄ±n açtÄ±klarÄ± çukurlarÄ± kendilerine mezar edeceÄŸiz. Sen kimlerin yanÄ±nda yer alacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenemedin. Sen onlarla beraber devam et.

'BÄ°R TANESÄ° Ä°ÇERÄ°DE YATIYOR...'

ÇÄ±kmÄ±ÅŸlar parlamentoda bize akÄ±l veriyorlar. Bir tanesi içeride yatÄ±yor. Diyorlar ki 'çÄ±kmasÄ± lazÄ±m.' Adaletin bedeli neyse onu ödeyecek. Ve bölücü terör örgütünün baÅŸÄ±yla ilgili yaptÄ±klarÄ± ortada. Hale bak hala durduklarÄ± yok.

YalancÄ± bir sürü zÄ±rvayÄ± peÅŸ peÅŸe sÄ±raladÄ±. AslÄ±nda ben bu zatÄ± muhatap almayacaÄŸÄ±m ama halkÄ±mÄ±z bu zatÄ±n yalanlarÄ±nÄ± bilsin istiyorum. Diyor ki hastanelerde hizmet yok. Bay Kemal senin dönemindeki hastaneler artÄ±k yok, onlar mazi oldu. Öyle senin dönemindeki gibi kuyruklarda ölenler yok, onlar senin genel müdürlüÄŸündeydi. Ä°lacÄ±nÄ± alamÄ±yordu benim vatandaÅŸÄ±m.

Burhan SadÄ±k neden Ã¶ldÃ¼?

'YARGININ GÜVENÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° SORGULAMAK TERÖRÜN DEÄžÄ°RMENÄ°NE SU TAÅžIMAKTIR'

Bu zat Türkiye’de yargÄ±ya olan güvenin düÅŸtüÄŸünü söylüyor. Bunu neye göre ifade ettiÄŸi meçhul. Avrupa komisyonu ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlar baÅŸta olmak üzere ülkemizde yargÄ±ya olan güvenin oldukça yüksek seviyede olduÄŸu görülüyor. GeçmiÅŸte vesayet güçleri ve FETÖ tarafÄ±ndan yÄ±pratÄ±lan adalet sistemi her ÅŸeye raÄŸmen milletin gönlündeki yeri koruyor. ÇÄ±kÄ±p yargÄ±nÄ±n güvenilirliÄŸini sorgulamak terör örgütlerinin deÄŸirmenine su taÅŸÄ±maktÄ±r.

FETÖ’ye terör örgütü diyemeyenler bölücü örgütle seçime gidenler elbette Meclis kararÄ±na darbe diyecek. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu sen korkaksÄ±n, vatansever deÄŸilsin. Demokrasi ve milli iradenin üstünlüÄŸü CHP’nin fÄ±tratÄ±na terstir. Onlar darbecilerle beraber. Åžimdi bak 31 Mart’a da yine terör örgütü ile kol kola gidiyorlar. MHP ile azami müÅŸtereklerimiz var. O yüzden cumhur ittifakÄ±nÄ± oluÅŸturduk. Ä°nÅŸallah 31 Mart’ta Cumhur ittifakÄ±nÄ±n zaferini hep birlikte yaÅŸayacaÄŸÄ±z.

Åžimdi bu zat çÄ±kÄ±yor, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda akla hayale sÄ±ÄŸmayan iftiralarda bulunuyor. AzÄ±cÄ±k aklÄ±, mantÄ±ÄŸÄ±, izanÄ±, vicdanÄ± olan bir insan bu sözleri etmeye utanÄ±r. OlayÄ±n en baÅŸÄ±ndan sonuna kadar nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸini anlattÄ±k. Grup toplantÄ±sÄ±nda tüm dünyaya üç dilde yayÄ±n yaptÄ±k. Ama kulaÄŸÄ± var duymuyor, gözü var görmüyor. Çünkü kalbi mühürlenmiÅŸ. YargÄ±, emniyet ve istihbarat birimlerimiz cinayetle ilgili bilgi ve belgeleri, çok büyük emek sarf ederek ortaya çÄ±karttÄ±. Amerika'dan, Suudi Arabistan'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, Kanada'dan geldiler dinlettik. Dün Ä°stanbul'da Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlarÄ± zirvesinde bunu etraflÄ±ca anlattÄ±m. ArkasÄ±ndan Kudüs Zirvesi'nde de anlattÄ±m. Sonunda ne oldu? Amerika Senatosu kararÄ±nÄ± verdi; Bunun arkasÄ±nda filanca var. Katillerin ülkemizi terk ettikleri saatlerde, daha olayÄ±n ne olduÄŸu bile bilinmiyordu. Bu olayÄ± sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde takip etmeseydik, cinayetin ortaya çÄ±kmasÄ± da mümkün olmayacaktÄ±. DünyanÄ±n tamamÄ±nÄ±n gördüÄŸü bir hususu Bay Kemal görmüyorsa, bu da kendi sorunudur. Bu zata milletimiz hak ettiÄŸi cevabÄ± sandÄ±kta, 31 Mart'ta verecektir. CHP'nin baÅŸÄ±ndaki zat, diÄŸer pek çok mesele gibi burada da aynÄ± ÅŸeyi yapÄ±yor. Terör örgütleriyle birlikte oluyor. Bütün bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda biz terör örgütleriyle mücadelemizi Gabar'da Cudi'de aralÄ±ksÄ±z devam ettiriyoruz.

'BÄ°LMEM KAÇ GAZETECÄ°NÄ°N Ä°ÇERÄ°DE OLDUÄžU YALAN'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bir diÄŸer hezeyanÄ± bilmem kaç gazetecinin içeride olduÄŸu yalanÄ±dÄ±r. Bunlar gazeteciliÄŸi bÄ±rakÄ±p terör örgütüyle beraber olanlar. Binlerce dosyayÄ± mesleklerine göre ayÄ±rmak bizim aklÄ±mÄ±za gelmiyor. Bir kÄ±smÄ±nÄ±n terör örgütleriyle iliÅŸkileri, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da adi suçlar nedeniyle cezaevinde olduÄŸunu görüyoruz. Ä°ÅŸsizlik diyor, bir baÅŸka yalan bu. Türkiye'de iÅŸ gücü arzÄ±nÄ±n sadece son 10 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 23 milyondan 33 milyona çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Bu baÅŸarÄ±yÄ± 2008 küresel finans krizine ve son 5 yÄ±lda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z onca badireye raÄŸmen ortaya koyduk.

‘BURASI PARÄ°S MÄ°? HERKES BEDELÄ°NÄ° ÖDER’

Nerede ülkemizin aleyhine bir iÅŸ varsa, CHP orada. Bir saldÄ±rÄ± varsa CHP orada. Nerede Türkiye'yi karalamaya yönelik bir kampanya varsa CHP orada. Fransa'da SarÄ± Yelekliler var, CHP orada. Gezi olaylarÄ±nda Bay Kemal nerede, o da orada. Åžimdi yine bunlarÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içindeler. BoÅŸuna bekliyorsunuz. Bu yollara tevessül ettiÄŸiniz zaman bunun bedelini sizlere çok aÄŸÄ±r ödetiriz. ÇÄ±kmÄ±ÅŸlar sokaÄŸa davet ediyorlar. Bir tanesi televizyondan edep fukarasÄ± bir tanesi sokaÄŸa davet ediyor. AhlaksÄ±za bak. Bunlara yargÄ± gereken cevabÄ± verecektir. BurasÄ± Paris mi? Gezi'de herkes dersini aldÄ±. 15 Temmuz'da herkes dersini aldÄ±. Bu ülkede bu tür olaylara giriÅŸenler bedelini aÄŸÄ±r öderler. 2023 hedeflerimize de bunlara raÄŸmen ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Biz iktidara geldiÄŸimizde 66 lira alan emekli vardÄ±. Son düzenlemeyle bin liranÄ±n altÄ±nda alan emekli bÄ±rakmadÄ±k. 66 lira nere, bin lira nere?" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 16:29

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