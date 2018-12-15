ErdoÄŸan: CHP Ã§Ã¶p, yolsuzluk, yasaklar demek; biz bunlarÄ± kaldÄ±rdÄ±k

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Denizliâ€™de dÃ¼zenlenen toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Denizli'de 15 Temmuz DelikliçÄ±nar MeydanÄ±'ndaki toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde halka hitap ediyor. ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

“Bugüne kadar Türkiye'de gelmiÅŸ geçmiÅŸ tüm cumhurbaÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda baÅŸbakanlar arasÄ±nda ülkemizin ÅŸehirlerini ÅŸahsÄ±m kadar çok ziyaret eden, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla neredeyse çok sÄ±k iç içe olan bir baÅŸka kiÅŸi bulamazsÄ±nÄ±z.

Belediyecilik Ak Parti'nin iÅŸidir. CHP filan bu iÅŸten anlamaz. Ben Ä°stanbul'u kimden aldÄ±m? CHP'den aldÄ±m. Ä°stanbul'da belediyeyi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbul susuzdu, çöp daÄŸlarÄ± vardÄ±. Hava kirliliÄŸi tavan yapmÄ±ÅŸtÄ±. O susuzluÄŸun olduÄŸu Ä°stanbul'a daÄŸlarÄ± delerek su getirdik. Ve 2040'a kadar Ä°stanbul'un su sorununu çözdük. Bir taraftan Istranca daÄŸlarÄ±ndan bir taraftan Sakarya'dan su getirdik. BoÄŸaz'Ä±n altÄ±ndan da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± deplase ettik. Ä°stanbul'da artÄ±k su sorunu yok.

Åžimdi inÅŸallah Ä°zmir'i de alacaÄŸÄ±z. Ona hazÄ±rlanÄ±yoruz. Onun için hep birlikte gayret göstereceÄŸiz. Ä°stanbul'a çöp daÄŸlarÄ± yükselmiÅŸti. Ümraniye'de vahÅŸi depolama patladÄ±, 39 vatandaÅŸÄ±mÄ±z öldü. CHP'li belediyeydi. Herkes bunu unuttu. Bay Kemal senin haberin var mÄ± bundan? Sen önce bunun hesabÄ±nÄ± ver. Gazeteler maske daÄŸÄ±tÄ±yordu. 50 bin haneye doÄŸalgaz gelmiÅŸti. Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m süresince 1 milyon 250 bin eve doÄŸalgaz baÄŸlattÄ±m. Åžimdi ÅŸunu söylüyorum, CHP demek çöp demektir, CHP demek susuzluk demektir, CHP demek yolsuzluk demektir, CHP demek yasaklar demektir. Ä°ÅŸte biz bunlarÄ± kaldÄ±rdÄ±k. ” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 15:49

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