CIPOML: Emperyalizm ve gericilik yenilmez deÄŸildir

24. genel oturumunu Meksikaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtiren CIPOML, emperyalistlerin kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlara ve silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

UluslararasÄ± Marksist Leninist Parti ve Örgütler KonferansÄ±nÄ±n (CIPOML) 24. Genel Oturumu geçtiÄŸimiz ay Meksika’da gerçekleÅŸtirildi. 24. oturuma Türkiye’den Emek Partisinin yanÄ± sÄ±ra, Tunus, Burkina Faso, Danimarka, Fransa, Ä°spanya, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bolivya, Peru, Kolombiya, Meksika, Venezuela ve Hindistan’dan Marksist Leninist parti ve örgütlerin temsilcileri katÄ±ldÄ±.

Sonuç deklarasyonunda ise “Ä°ÅŸçilere ve halklara, devrimcilere ve komünistlere” seslenen CIPOML, emperyalistlerin kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlara ve silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± mücadelenin, iÅŸçiler ve gençlik tarafÄ±ndan üstlenilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±, “BarÄ±ÅŸ savunusu, iÅŸçilerle halklarÄ±n politik ve sendikal haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ± ile birleÅŸtirilmeli, geniÅŸ demokratik kesimleri kapsayan bir dava olarak, proletarya enternasyonalizminin uluslararasÄ± bayraÄŸÄ± haline gelmelidir” diyerek, iÅŸçileri ve halklarÄ±, ilericileri ve demokratlarÄ± birlik ve mücadeleye çaÄŸÄ±rdÄ±.

YENÄ° KRÄ°ZÄ°N SONUÇLARI FARKLI OLACAK

“Konferans, uluslararasÄ± durumu deÄŸerlendirdi ve iÅŸçi ve halk hareketinin görev ve sorumluluklarÄ±na vurgu yaptÄ±. Parti ve örgütlerimizin ilerlemesi için önemli konularÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±” denilen bildirgede, “Kapitalist emperyalist sistemin çeliÅŸkilerinin ÅŸiddetlenmesi ekonomik, politik, sosyal ve çevre tahribatÄ± boyutlarÄ±yla da sistemi sarsmakta ve milyonlarca emekçiyi, baÄŸÄ±mlÄ± ülkeleri, halklarÄ± ve ezilen uluslarÄ± etkilemektedir” denildi. GeliÅŸmelerin, yeni bir ekonomik krizin politik ve sosyal sonuçlarÄ±nÄ±n ise 2008’de yaÅŸanandan daha büyük ve derin olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸine dikkat çekildi.

“Emperyalist güçler arasÄ±nda büyük gerginlikler yaÅŸanmakta, bu durum, dünyanÄ±n yeniden paylaÅŸÄ±mÄ± doÄŸrultusunda tüm kÄ±talar ve bölgelerde bir savaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, tüm ülkelerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, ekonomilerin ve toplumlarÄ±n militarizasyonu durumunun ortaya çÄ±kmasÄ±na ve yayÄ±lmasÄ±na neden olmaktadÄ±r” ifadelerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirgede, bu durumun farklÄ± kÄ±talardaki sonuçlarÄ±na deÄŸinilirken, ABD’de Trump ve Brezilya’da Bolsanaro örneklerinde olduÄŸu gibi, bazÄ± ülkelerde burjuvazinin sosyal reformist politikalarÄ± bir yana bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, egemenliÄŸini onaylamak ve güçlendirmek için her geçen gün biraz daha fazla gerici, yabancÄ± düÅŸmanÄ±, milliyetçi politikalara; aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±, otoriter, faÅŸizan ve faÅŸist rejimlere yöneldiÄŸinin altÄ± çizildi.

EMEKÇÄ°LER SALDIRILARA YANIT VERÄ°YOR!

CIPOML bildirisinde, geliÅŸen gerici ve faÅŸist eÄŸilimler ile ortaya çÄ±kan faÅŸist rejimlere iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±, gençlik ve halklarÄ±n, özgürlükleri, demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ± ve sendikal haklarÄ± savunan bir mücadele ile yanÄ±tladÄ±klarÄ± belirtildi.

“ÇeÅŸitli ülkelerde ve tüm kÄ±talarda iÅŸçiler grevlere çÄ±kÄ±yor, kalÄ±cÄ± istihdam için ve esnek çalÄ±ÅŸmaya karÅŸÄ±; hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yeni vergi yüklerine, zamlara, yüksek konut fiyatlarÄ±na karÅŸÄ± güçlü kitlesel eylemler gerçekleÅŸiyor. Gençlik önemli eylemlere imza atÄ±yor, kamusal özgürlükler ve insan haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ± için önemli ve güçlü gösteriler düzenleniyor. KadÄ±nlar da baskÄ± ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± cesurca öne çÄ±kÄ±yor, 8 Martlarda birçok ülkede uluslararasÄ± grev gerçekleÅŸtiriliyor” denildi.

Ä°ÅŸçilerin ve halk hareketlerinin bu tezahürlerinin henüz genel ve istikrarlÄ± bir biçime sahip olmadÄ±ÄŸÄ± ve hâlâ uluslararasÄ± düzeyde izole ve daÄŸÄ±nÄ±k olduklarÄ±na dikkat çekilen bildirgede buna raÄŸmen yaÅŸananlarÄ±n iÅŸçi hareketinin, yoksul köylülüÄŸün, gençlerin, kadÄ±nlarÄ±n, halklarÄ±n ve ezilen uluslarÄ±n potansiyeline iÅŸaret ettiÄŸi ve “Ä°ÅŸçilerin devrimci hareketinin geliÅŸme imkanlarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±”na dikkat çekildi.

Ä°ÅžÇÄ°LER BARIÅž MÜCADELESÄ°NÄ° DE ÜSTLENMELÄ°

“Emperyalist savaÅŸa, saldÄ±rÄ± savaÅŸlarÄ±na, silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± mücadele, iÅŸçiler ve gençlik tarafÄ±ndan üstlenilmeli; barÄ±ÅŸ savunusu, iÅŸçilerle halklarÄ±n politik ve sendikal haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ± ile birleÅŸtirilmeli, geniÅŸ demokratik kesimleri kapsayan bir dava olarak, proletarya enternasyonalizminin uluslararasÄ± bayraÄŸÄ± haline gelmelidir” denilen bildirgede CIPOML, “Kayda deÄŸer bir demokratik ve ilerici kesimi de ifade eden demokratik özgürlüklerin, ulusal haklar ve insan haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ±; gerici ve faÅŸizan politikalara karÅŸÄ± muhalefet, faÅŸizme karÅŸÄ± cephe mücadelesi, iÅŸçilerin ve gençliÄŸin mevcut taleplerinin bir parçasÄ±dÄ±r ve emperyalizme karÅŸÄ±, devrim ve sosyalizm mücadelesinin gereklilikleridir.

Marksist-Leninistler olarak, bizler, faÅŸizme ve emperyalizme karÅŸÄ± mücadelenin tutarlÄ± savaÅŸçÄ±larÄ±yÄ±z, ulusal ve uluslararasÄ± antifaÅŸist ve demokratik bir cephenin oluÅŸmasÄ± için mücadele ediyoruz” vurgusu yapÄ±ldÄ±.

BÄ°RLÄ°K VE MÜCADELE ZAMANI

“Emperyalist hegemonyaya karÅŸÄ± mücadele halklarÄ±n, ezilen uluslarÄ±n ve antiemperyalistlerin tarihi görevidir, tüm ülkelerin komünistlerinin de vazgeçilmez sorumluluÄŸudur. Bu sorumluluÄŸu kararlÄ± bir ÅŸekilde üstleniyoruz” denilen ve halklarÄ±n kendi kaderini tayin hakkÄ±na yönelik dayanÄ±ÅŸma ve desteÄŸin de altÄ±nÄ±n çizildiÄŸi bildirgede, “UluslararasÄ± Marksist Leninist Parti ve Örgütler KonferansÄ± CIPOML’de örgütlü proletarya devrimcileri olarak partilerimizi güçlendirme, tüm komünistlerin birliÄŸi için çalÄ±ÅŸma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ifade ediyoruz. Kapitalizm ve emperyalizm yenilmez deÄŸildir. Ä°ÅŸçilerin ve halklarÄ±n birliÄŸi ve mücadelesi, komünistlerin ve diÄŸer devrimcilerin tutarlÄ± tavrÄ± emperyalizmin zincirlerini, en zayÄ±f halkasÄ±ndan kÄ±racaktÄ±r” ifadeleri kullanÄ±larak, emperyalizmin ve gericiliÄŸin savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±, iÅŸçiler ve halklar, ilericiler ve demokratlar birlik ve mücadeleye çaÄŸrÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 10:14

www.evrensel.net