Genel Ä°ÅŸ Ä°zmir 3 Nolu Åžube olaÄŸan genel kurulu gerÃ§ekleÅŸtirildi

Genel Ä°ÅŸ Ä°zmir 3 Nolu Åžube olaÄŸan genel kurulunda kriz, asgari Ã¼cret, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlar, yerel seÃ§imler ve toplu sÃ¶zleÅŸme sÃ¼reci gÃ¼ndemde.

Ä°zelman'da örgütlü Genel Ä°ÅŸ Ä°zmir 3 Nolu Åžubenin olaÄŸan genel kurulunda, devam eden kriz, hükümetin ikinci 100 günlük eylem planÄ±, baÅŸlayan asgari ücret görüÅŸmeleri, sÄ±nÄ±r ötesi operasyonlar, yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve yaklaÅŸan toplu sözleÅŸme süreci gündemdeydi.

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Genel Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n Ä°zmir ÅŸubelerinin olaÄŸan genel kurul sürecini baÅŸlattÄ±. Ä°lçe belediyelerde örgütlü Genel Ä°ÅŸ Ä°zmir 4 Nolu Åžube'den sonra Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin oto park, park bahçe, itfaiye, fen iÅŸleri, katÄ± atÄ±k, EÅŸrefpaÅŸa Hastanesi, Ä°ZSU gibi birimlerinde çalÄ±ÅŸan Ä°ZELMAN iÅŸçileri arasÄ±nda Genel Ä°ÅŸ Ä°zmir 3 Nolu Åžube OlaÄŸan Genel Kurulunu gerçekleÅŸtirdi. Kurulda mevcut ÅŸube sekreteri Faruk Saral baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki liste 103 oy alÄ±rken, Güral DoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki liste 83 oy aldÄ±.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ndeki genel kurula 190 delegenin çoÄŸunluÄŸu katÄ±ldÄ±. Salon 'FaÅŸizme KarÅŸÄ± Omuz Omuza', 'EÅŸit Ä°ÅŸe EÅŸit Ücret', 'KÄ±deme Uzanan Eller KÄ±rÄ±lsÄ±n', 'ÅžartsÄ±z KoÅŸulsuz Herkese Kadro' ve 'KadÄ±n YaÅŸan Özgürlük' pankartlarÄ± ile donatÄ±lÄ±rken delegeler salona 'YaÅŸasÄ±n Örgütlü Mücadelemiz' sloganlarÄ± ile girdi.

Genel Kurula, Genel Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Remzi ÇalÄ±ÅŸkan ile Genel Merkez Yöneticileri Cafer Gonca, Mehmet Güleryüz, Taner ÅžanlÄ±, Salih DoÄŸrul, Mehmet Åžengül, DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ±, Genel Ä°ÅŸ Ä°zmir ÅŸubeleri, BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ, GÄ±da Ä°ÅŸ ve Güvenlik Sen yöneticileri de katÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, DÄ°SK eski Genel Sekreteri, CHP Ä°zmir eski Milletvekili Musa Çam, KESK'e baÄŸlÄ± Tüm Bel Sen ve BES Ä°zmir ÅŸubelerinin yöneticileri ve Emek Partisi Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Emine Uyar da katÄ±ldÄ±.

'EYLEM PLANLARI PATRONLARA TEÅžVÄ°KLERLE DOLU'

Kongrenin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Genel Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Remzi ÇalÄ±ÅŸkan, hükümetin ilk 100 günlük projesinden emekçilere yoksulluk çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Åžimdi ikincisini yayÄ±nladÄ±lar, aynÄ± ÅŸekilde patronlara teÅŸviklerle dolu. Emekçiler 'Allah bizi üçüncüsünden korusun' deme noktasÄ±na geldi ama bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Hükümetin politikalarÄ± emekçilere kriz olarak geri döndü. Biz emeÄŸimize sahip çÄ±kmak istiyorsak ülkenin demokrasisine de sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±za raÄŸmen bir çatÄ±da mücadele etmek zorundayÄ±z. AÄŸÄ±r bir saldÄ±rÄ± ortamÄ± bizi bekliyor. Genel kurul süreçlerinde buna nasÄ±l hazÄ±rlanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, nasÄ±l mücadele edeceÄŸimizi tartÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z" dedi.

EMEK DOSTU ADAYLARA OY VERME ÇAÄžRISI

YaklaÅŸan yerel seçimlere de deÄŸinen ÇalÄ±ÅŸkan ÅŸunlarÄ± söyledi: "Yerel seçimlerde de emek düÅŸmanÄ±, toplumu bölen, karanlÄ±k anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± emekten, demokrasiden, sosyal adaletten, barÄ±ÅŸtan yana siyasi partilerin adaylarÄ±na destek vereceÄŸiz. Seçim sürecine duyarsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±z."

'SEÇÄ°M ÖNCESÄ° YÄ°NE SINIR ÖTESÄ° OPERASYONLAR GÜNDEMDE'

Konuklardan Emek Partisi Ä°l BaÅŸkanÄ± Emine Uyar iktidarÄ±n önümüzdeki yerel seçimleri dikkate alarak 'kriz yok' söylemlerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Patronlara da iÅŸçi atmayacaksÄ±n diyor ama biz görüyoruz ki temel göstergeler, ortada. Kriz büyüyor, derinleÅŸiyor. ÇarÅŸÄ±da pazarda bunu görüyoruz. Seçimden sonra iÅŸten atmalar da artarak devam edecektir. Her seçim öncesi bir sÄ±nÄ±r ötesi operasyon gündeme geliyor. Operasyonun yapÄ±lÄ±ÅŸ nedenini sorgulamalÄ±yÄ±z. KutuplaÅŸtÄ±rma, ayrÄ±ÅŸtÄ±rma, baskÄ±larÄ±n bir aracÄ±dÄ±r sÄ±nÄ±r ötesi operasyon" dedi.

'Ä°ZBAN Ä°ÅžÇÄ°SÄ° KAZANIRSA BÄ°Z DE KAZANACAÄžIZ'

Delegelerden Ä°ZELMAN iÅŸçisi Can BahadÄ±r da gerçekleÅŸen asgari ücret görüÅŸmelerinin kendilerini de yakÄ±ndan ilgilendirdiÄŸini belirterek "Asgari ücretin sefalet ücreti olduÄŸu bir dönemde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kongrede insanca yaÅŸanabilir bir asgari ücret için mücadele kararÄ± almamÄ±z gerekiyor. Türk Ä°ÅŸ'e, Hak-Ä°ÅŸ'e açÄ±k çaÄŸrÄ±larda bulunarak alanlarda mücadele vermemiz lazÄ±m. Grevler, direniÅŸler örgütlememiz gerekiyor. Ä°ZBAN grevini de yakÄ±ndan destekleyip, baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± için dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± en yüksekte tutmalÄ±yÄ±z. O grev baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda biz de daha çok hak talep edebileceÄŸiz" dedi.

'GENEL KURULDA VERÄ°LECEK MÜCADELE KONUÅžULMALI'

Åžubenin 4 yÄ±llÄ±k sürecinin en iyi ÅŸekilde yürütülmesi için yapÄ±lmasÄ± gerekenlerin ve verilecek mücadelelerin genel kurulda konuÅŸulmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren BahadÄ±r ÅŸunlarÄ± söyledi: "3 Nolu ÅŸube ancak tek bir liste adÄ± altÄ±nda genel kurula giderse ancak o zaman Ä°ZELMAN iÅŸçisi yaklaÅŸan TÄ°S görüÅŸmelerinde de masada istediklerini alabilir. AyrÄ±ÅŸan kongre süreçleri sermayeye hizmet eder ancak birleÅŸe birleÅŸe kazanabiliriz. Toplu sözleÅŸme süreci can alÄ±cÄ± ÅŸekilde önümüzde. Seçilecek yönetime önemli görevler düÅŸüyor. TÄ°S'in iÅŸçilerin talepleri doÄŸrultusunda bitecek ÅŸekilde bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± buradan çÄ±karmamÄ±z gerekiyor. SendikamÄ±za ve örgütlülüÄŸümüze daha çok sahip çÄ±kmak ve örgütlülüÄŸümüzü büyütmemiz gerekiyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°KÄ° LÄ°STE Ä°LE SEÇÄ°ME GÄ°DÄ°LDÄ°

KurullarÄ±n aklanmasÄ±ndan seçimlere geçildi. Blok liste yöntemiyle yapÄ±lan seçimlerde mevcut baÅŸkan Güral DoÄŸan ile mevcut ÅŸube sekreteri Faruk Saral hazÄ±rladÄ±klarÄ± listelerle yönetime talip oldular, delegelerden oy istediler.

'SENDÄ°KAMIZA, EKMEÄžÄ°MÄ°ZE SAHÄ°P ÇIKMALIYIZ'

BaÅŸkan adaylarÄ±ndan Faruk Saral, ülkenin derin ekonomik siyasi kriz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "SarayÄ±n krizi iÅŸçileri emekçileri bezdirir duruma gelmiÅŸtir. YandaÅŸa ihaleler layÄ±k görülürken emekçilere yoksulluk layÄ±k görülüyor. Demokratlara, barÄ±ÅŸtan yana olanlara, iÅŸçilere, akademisyenlere, gazetecilere baskÄ±lar, gözaltÄ±lar artÄ±yor. Sendikal hak ve özgürlüklere baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde direnen nadir kurumlardan biri DÄ°SK'tir. SendikamÄ±za, ekmeÄŸimize sahip çÄ±kmalÄ±yÄ±z. Ne sendikamÄ±zdan ne de sendikal haklarÄ±mÄ±zdan vazgeçeceÄŸiz. AlÄ±nterimizi koruyacaÄŸÄ±z" dedi.

'YÖNETÄ°MÄ°N ÇALIÅžMASI ENGELLENDÄ°'

DiÄŸer baÅŸkan adayÄ± Güral DoÄŸan da yaÅŸanan ekonomik krizle ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ülkeyi yönetenlere göre kriz yok ama her pazara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda eriyen maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± görüyoruz. Krizi yaratanlar biz olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halde her defasÄ±nda bize ödetiyorlar. Ä°ÅŸsizlik fonunda biriken patronlarÄ± iÅŸsizler deÄŸil patronlar kullanÄ±yor. Yetmedi sÄ±cak para için kÄ±dem tazminatÄ±mÄ±za göz diktiler. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ayaÄŸa kalkarsa bir çok sorun düzelecektir."

DoÄŸan ayrÄ±ca 4 yÄ±l önceki olaÄŸan genel kurulun sonrasÄ±nda sendikada sürekli olaÄŸanüstü genel kurul tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±rÄ±larak yönetimin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸini de dile getirdi.

Mevcut ÅŸube sekreteri Faruk Saral baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki liste 103 oy alÄ±rken, Güral DoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki liste 83 oy aldÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 22:36

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