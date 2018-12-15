Bursaâ€™da yÄ±kÄ±lan okullarÄ±n yerine yenisi yapÄ±lmadÄ±, Ã¶ÄŸrenciler maÄŸdur

Bursa'da okullarÄ± depreme dayanÄ±ksÄ±z diye yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸka okullara taÅŸÄ±nanÂ Â Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenler maÄŸdur. Yeni okul yapÄ±lmasÄ± isteniyor.

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

Bursa’da 2017-18 eÄŸitim öÄŸretim döneminde depreme dayanÄ±ksÄ±z denilerek çok sayÄ±da yÄ±kÄ±lan okulun yerine yenisinin yapÄ±lacaÄŸÄ± söylenmesine raÄŸmen adÄ±m atÄ±lmadÄ±. OkullarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için çevre ilçelerdeki okullarda eÄŸitim öÄŸretime devam eden öÄŸrenciler dersliklerin yetersizliÄŸi ve teknik imkanlarÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yor. Konuyla ilgili konuÅŸtuÄŸumuz EÄŸitim Sen Bursa Åžubesi Sekreteri Atakan ErdaÄŸÄ±, öÄŸrenci ve velilerin maÄŸdur olduÄŸunu, yÄ±l içinde iki farklÄ± okula geçiÅŸlerin olduÄŸunu belirterek okullarÄ±n bir çoÄŸunun ikili eÄŸitim yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ve öÄŸlenci öÄŸrencilerin akÅŸam 8 gibi okuldan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu durumdan Bursa’da yaklaÅŸÄ±k 15 bin öÄŸrenci, 900’e yakÄ±n öÄŸretmen ve çalÄ±ÅŸanÄ±n doÄŸrudan etkilendiÄŸini ifade eden ErdaÄŸÄ± “YÄ±kÄ±lan okullarda 480-500 derslik, konferans salonlarÄ±, atölye ve iÅŸlikler, spor salonlarÄ±, yemekhaneler ve lojmanlarÄ± da düÅŸünürsek kayÄ±p daha iyi anlaÅŸÄ±lÄ±r” diye konuÅŸtu.

ÖÄžRENCÄ° KAYDI ALMAYAN BÖLÜMLER OLDU

Çok sayÄ±da okulun yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu okullardaki öÄŸrenci, öÄŸretmen ve görev yapan personelin çeÅŸitli okullara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan EÄŸitim Sen Bursa Åžubesi Sekreteri Atakan ErdaÄŸÄ±, özellikle meslek liseleri bünyesinde maddi deÄŸeri yüksek makine- araç gereçlerin ve malzemelerin bulunduÄŸunu belirterek “BunlarÄ±n ÅŸehir içinde taÅŸÄ±nmasÄ± ve eÄŸitime uygun hale getirilmesinin ne kadar güç olacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Bu durumdan dolayÄ± öÄŸrenci kaydÄ± azalmÄ±ÅŸ ve bazÄ± bölümler öÄŸrenci kaydÄ± alamamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu da bu bölümlerin kapanacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmektedir” dedi. Geçici olarak baÅŸka okullarÄ±n bünyesinde eÄŸitime devam eden okullarÄ±n bu okullarda kalÄ±cÄ± olacaklarÄ± gibi bir söylenti olduÄŸunu belirten ErdaÄŸÄ± “Okul binasÄ± bir yÄ±l önce boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ, 2018 mayÄ±s ayÄ±nda tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak ÅŸu ana kadar yenisinin yapÄ±mÄ± konusunda bir faaliyet görünmemektedir” dedi.

BaÅŸka okullarda eÄŸitime devam edilmesinin ders bitiÅŸ saatini 20.00’ye kadar uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle öÄŸrenci ve öÄŸretmenlerin çok geç çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen ErdaÄŸÄ± ÅŸu örneÄŸi verdi: “YapÄ±lan planlama ile Ergin AÄŸaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmangazi ÇÄ±nar Anadolu Lisesi bünyesine taÅŸÄ±ndÄ±. TaÅŸÄ±nan okulun mesleki ve teknik Anadolu olmasÄ± günlük ders saatinin fazla olmasÄ±, ders giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi ve tam günden ikili eÄŸitime geçildi. Burada Anadolu lisesi sabah, öÄŸleden sonra da meslek lisesi eÄŸitime devam etmekte” dedi.

AZ KALSIN YENÄ° OKULU YIKIYORLARDI

Mustafa KemalpaÅŸa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 derslikli okul öncesi uygulama bölümünün yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, burasÄ± kapatÄ±lÄ±nca öÄŸretmenlerin de norm fazlasÄ± olarak görevlendirildiÄŸini belirten ErdaÄŸÄ± “YÄ±kÄ±lan bina yerine yapÄ±m için herhangi bir giriÅŸim burada da yok. Bir baÅŸka örnek ise Gürsu ilçesi YÄ±ldÄ±z Anadolu Lisesinde yaÅŸandÄ±. Bu okul yeni bir okul olmasÄ±na raÄŸmen yÄ±kÄ±m kararÄ± olduÄŸu söylendi. Her türlü hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ± hatta eÄŸitime baÅŸka bir okulda devam edeceÄŸi bile planlandÄ±. Ancak son anda yÄ±kÄ±m kararÄ±nÄ±n okulun kömürlük olarak kullanÄ±lan bölümü için verildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±” dedi.

YENÄ° OKULLAR ACÄ°L OLARAK YAPILMALI

EÄŸitim Sen olarak, bir an önce deprem nedeniyle alelacele yÄ±kÄ±lan okullarÄ±n yerine yenilerinin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve bu okullarda görev yapan öÄŸretmenlere ve öÄŸrencilere yol ve yemek ücreti yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini söyleyen ErdaÄŸÄ± “ÖÄŸretmenlerimiz okullar yapÄ±lÄ±ncaya kadar norm kadro uygulamasÄ±ndan muaf tutulmalÄ±dÄ±r. ÖÄŸrenci yokluÄŸu nedeniyle eÄŸitim öÄŸretim veremeyen meslek liselerinin bölümlerinin makine ve teçhizatlarÄ± korunmalÄ±dÄ±r. Ä°kili eÄŸitimden tekli eÄŸitime geçmek için mücadele eden Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünün bir an önce bu yÄ±kÄ±lan okullarÄ±n yerine yenisinin yapÄ±lmasÄ± için çaba harcamasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

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