Adanaâ€™da krize karÅŸÄ± miting: Ä°ÅŸÃ§ilerin borcu deÄŸil, alacaÄŸÄ± var

KESK’in daha önce Samsun ve Ä°zmir’de gerçekleÅŸtirdiÄŸi krize karÅŸÄ± bölge mitingleri Adana ile devam etti. ‘YoksulluÄŸa, iÅŸsizliÄŸe, geleceksizliÄŸe karÅŸÄ±’ mitingde bir araya gelen emekçiler krizin yükünün emekçilere fatura edilmesine tepki gösterdi. Adana’nÄ±n çeÅŸitli bölgelerinden miting alanÄ±na yürüyen emekçiler iki noktadan alana giriÅŸ yaptÄ±. Miting alanÄ±na giriÅŸte 3 HDP üyesi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken mitinge Adana, Mersin, Hatay, MaraÅŸ, Kayseri, NiÄŸde, Antep’ten emekçiler ile KESK üyesi ihraçlar katÄ±ldÄ±. KESK’in yanÄ± sÄ±ra DÄ°SK, TMMOB, Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± TÜMTÄ°S SendikasÄ±, Adana Tabip OdasÄ±, Adana Barosu, HDP, CHP, EMEP, BirleÅŸik Haziran, Halkevleri, ESP, SYKP, TÖP-G gibi meslek örgütü ve partiler katÄ±lÄ±m gösterdi. Emekçiler hep bir aÄŸÄ±zdan “KHK’ler gidecek biz kalacaÄŸÄ±z. Krizin faturasÄ±nÄ± kabul etmiyoruz” diyerek haykÄ±rdÄ±. Mitingde Yener Bulut ve Ümit Durak sahne aldÄ±. Mitingde konuÅŸan KESK Adana Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ä°rfan DoÄŸan, AKP iktidarÄ±nÄ±n 16 yÄ±l boyunca sermayeden yana politikalar izlediÄŸini belirterek “Bu yüzden iÅŸçilerin, emekçilerin bu krizi yaratanlara bir borcu yoktur. Tam tersine yÄ±llardÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±plardan kaynaklÄ± alacaklarÄ± vardÄ±r” dedi.

KRÄ°ZÄ°N FATURASINI YÜZDE 1 ÖDESÄ°N

“AKP iktidarÄ±nÄ±n, dünyanÄ±n emperyalist ülkelerinden aldÄ±ÄŸÄ± kredileri daÄŸÄ±tarak sermayeye sermaye kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DoÄŸan, “Åžimdi krizin bedelini biz emekçilere ödetmek istiyorlar. HayÄ±r! Bu krizin bedelini biz emekçiler ödemeyeceÄŸiz. Bedeli Krizi yaratan yüzde 1’lik kÄ±sÄ±m ödemelidir” diye konuÅŸtu.

KRÄ°ZÄ° BÄ°Z YARATMADIK, FATURASINI DA BÄ°Z ÖDEMEYECEÄžÄ°Z

Adana ve çevresinde eskiden fabrika dumanlarÄ±nÄ±n yükseldiÄŸi yerlerde AVM’ler yükseldiÄŸini dile getiren DoÄŸan, “Adana’da Ä°ÅŸsizlikte rekor kÄ±rÄ±yoruz. Ä°ÅŸçilerin, emekçilerin ücretleri artÄ±rÄ±lmadan, istihdam yaratÄ±lmadan, iÅŸten atmalar yasaklanmadan, temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nmadan, tarÄ±m üreticilerine destek verilmeden, vergide adalet saÄŸlanmadan çÄ±kÄ±lacak bir krizden doÄŸaldÄ±r ki emekçiler etkilenecektir. Onun içindir ki krizi biz yaratmadÄ±k, faturasÄ±nÄ± da biz ödemeyeceÄŸiz diyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ASGARÄ° ÜCRETLÄ° 12 MÄ°LYONUN SESÄ°NE KULAK VERÄ°LMELÄ°

12 milyon asgari ücretlinin sesine kulak verilmesi gerektiÄŸini dile getiren DoÄŸan, “Asgari ÜCRET KOMÄ°SYONU, asgari ücreti vergiden muaf, en az 2 bin 800 TL açÄ±klamalÄ±dÄ±r” dedi. 2019 yÄ±lÄ± için kamu emekçilerine yapÄ±lacak olan zammÄ±n en az yüzde 30 olmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren DoÄŸan, 3600 ek gösterge, artan oranlÄ± vergi diliminin sabitlenmesi, 2023 vizyon belgesi iptal edilerek tarikatlarla yapÄ±lan protokollerin iptal edilmesi, sözleÅŸmeli, güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rmadan vazgeçilmesi taleplerini ifade etti.

SAVAÅžA HARCANAN PARA EÄžÄ°TÄ°ME, SAÄžLIÄžA HARCANMALIDIR

“SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur” dediÄŸi için TTB’ye açÄ±lan davalarÄ±n geri çekilmesini isteyen DoÄŸan, “TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ’Ä±n aile hekimliÄŸi sözleÅŸmesinin feshedilmesi kararÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. TMMOB’nin üzerindeki baskÄ±lara son verilmesini isteyen DoÄŸan, “OHAL inceleme komisyonu laÄŸvedilmeli. KHK ile ihraç edilen tüm emekçiler derhal görevlerine dönmelidir. Ä°ÅŸsizlik fonunda biriken para baÅŸka kurumlara veya kiÅŸilere aktarÄ±lmamalÄ±dÄ±r. SavaÅŸ politikalarÄ±na son verilmelidir. SavaÅŸa harcanan paranÄ±n eÄŸitime saÄŸlÄ±ÄŸa harcanmasÄ± gerekir. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan 2.3 milyon emekçinin emeklilik hakkÄ± derhal verilmelidir” dedi.

GEÇÄ°NEMEZ DURUMA GELDÄ°K

Miting alanÄ±nda konuÅŸtuÄŸumuz Genel-Ä°ÅŸ Mersin Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal Göksoy, Ä°ÅŸsizliÄŸe, yoksulluÄŸa karÅŸÄ± alanlarda olduklarÄ±nÄ± ifade etti. Krizi kendilerinin yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Göksoy, krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasÄ±nÄ± talep ettiklerini söyledi. Belediye Ä°ÅŸçisi Mezitli Genel-Ä°ÅŸ temsilcisi Serdar Gülmez de zamlarÄ±n ardÄ±ndan geçinemez duruma geldiklerini söyledi. Evlerine ekmek götüremez hale geldiklerini söyleyen Gülmez, “BorçlarÄ±mÄ±zÄ± kredi ile kapatÄ±yoruz. Bu yüzden 2 bin 800 lira asgari ücret istiyoruz” diye konuÅŸtu. En acil sorunlarÄ±nÄ±n iÅŸ cinayetleri olduÄŸunu ifade Recai Gerçe, krizin inÅŸaat iÅŸçilerine iÅŸsizlik olarak yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gerçe, çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin de ücretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için alanda olduklarÄ±nÄ± söyledi. inÅŸaat Ä°ÅŸçisi KazÄ±m Günbay, krizi kendilerinin yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Geçimin her geçen gün daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Günbay, yerel seçimlere giderken krizin yükünü reddetme mücadelesinin önemli olduÄŸunu belirtti. (Adana/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 15:21

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