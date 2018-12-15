Eylem sonuÃ§ verdi, Isparta'da yurt mÃ¼dÃ¼rÃ¼ gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

BarÄ±nma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi amacÄ±yla isyan eden Ã¶ÄŸrencilerin eylemi sonuÃ§ verdi, Isparta KYK Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cumhur Ziya Kurt gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

Isparta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ä°l Müdürü Cumhur Ziya Kurt, görevden alÄ±ndÄ±.

Isparta’da bu yÄ±l hizmete açÄ±lan KYK’ye ait 4 bin kiÅŸilik Murad Hüdavendigar Yurdu ile Isparta Yurdunda kalan öÄŸrenciler, geçen hafta eylem yaparak, yurtlardaki asansör arÄ±zasÄ±, internet baÄŸlantÄ±sÄ± ve yemek fiyatlarÄ±na isyan ederek sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti. Murad Hudavendigar ÖÄŸrenci Yurdunda baÅŸlayan eylem, Isparta ÖÄŸrenci Yurduna da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BarÄ±nma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi taleplerini dile getiren öÄŸrenciler, odalarÄ±nÄ±n pencerelerinden yönetime seslenmiÅŸ, bazÄ± öÄŸrenciler ise eyleme odalarÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± kapatÄ±p açarak destek verdi. ÖÄŸrenciler gazetemize yazdÄ±klarÄ± mektupta, eylemin hemen ardÄ±ndan asansörün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yönetimin buzdolabÄ± getirileceÄŸi sözü verdiÄŸini belirterek ‘Eylemimiz sonuç verdi’ diye yazmÄ±ÅŸlardÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Isparta'da Ã¶ÄŸrenciler, barÄ±nma koÅŸullarÄ±na isyan etti

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