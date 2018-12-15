ÃœnlÃ¼ Soprano Zehra YÄ±ldÄ±z anÄ±ldÄ±

ÃœnlÃ¼ soprano Zehra YÄ±ldÄ±z Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yirmi birinci yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±. Opera ile dolu gecede ezgiler bu kez Zehra YÄ±ldÄ±z iÃ§in yÃ¼kseldi.

Kartal Belediyesi ve Zehra YÄ±ldÄ±z Kültür ve Sanat VakfÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle ölümünün 21. yÄ±lÄ±nda Zehra YÄ±ldÄ±z anÄ±ldÄ±. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleÅŸen anma gecesine vatandaÅŸlarÄ±n ilgisi yoÄŸun oldu. Kartal Belediye BaÅŸkanÄ± Op. Dr. AltÄ±nok Öz’ün de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gecede Piyanist Christian Koch, Soprano Burcu Uyar, Mezzosoprano Barbora Fritscher Hitay, Tenor Muzaffer Soydan ve Bariton Caner Akgün sahne aldÄ±.

Zehra YÄ±ldÄ±z’Ä±n büyük bir yetenek olduÄŸunu belirten Kartal Belediye BaÅŸkanÄ± Op. Dr. AltÄ±nok Öz, “Maria Callas’tan daha büyük bir yetenek olan ve o yolda yürüyen deÄŸerli sanatçÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Yirmi bir yÄ±l oldu. Zehra YÄ±ldÄ±z’Ä± dokuz yÄ±ldÄ±r Kartal’da anÄ±yoruz, anmaya da devam edeceÄŸiz. KartallÄ±larÄ± hem opera ile buluÅŸturuyoruz hem de Zehra’yÄ± anmÄ±ÅŸ oluyoruz” dedi.

‘ANLAMLI BÄ°R GECE’

Anma gecesinde sahne alan Bariton Caner Akgün, böyle bir gecede kendisinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± için çok mutlu olduÄŸunu dile getirdi. Akgün, “Bu gece 21’incisi düzenlenen Zehra YÄ±ldÄ±z’Ä± Anma Konseri’nde olduÄŸum için çok mutluyum. Çok deÄŸerli eserler seslendiriyoruz ve anlamlÄ± bir gece. Biz de elimizden geleni yapÄ±yoruz. Seyirci de çok iyi, salon ÅŸartlarÄ± da çok iyi. Zehra YÄ±ldÄ±z’Ä± andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için çok mutluyuz” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

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