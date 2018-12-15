Tutuklu Gazeteci TaÅŸkÄ±n: Gazeteci halkÄ±n belleÄŸidir

Tutuklu Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±n, â€˜Adaletten Hikayelerâ€™ yazÄ± dizisi kapsamÄ±nda maruz kaldÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerini yazdÄ±.

Tutuklu Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±n, ‘Adaletten Hikayeler’ yazÄ± dizisi kapsamÄ±nda yazÄ± yazdÄ±. “Gazeteci, halkÄ±n belleÄŸidir. Her yaÅŸanan haksÄ±zlÄ±k ve hukuksuzluÄŸu tüm güncelliÄŸini koruyarak tarih olmasÄ±na izin vermeden hatÄ±rlatÄ±p durur” diyen TaÅŸkÄ±n, süreç boyunca yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

“Ben tutuklu Mezopotamya AjansÄ± Muhabiri Seda TaÅŸkÄ±n. YaklaÅŸÄ±k 10 aydÄ±r gazetecilik faaliyetlerimden dolayÄ± Sincan KadÄ±n KapalÄ± Cezaevinde bulunuyorum” diyen TaÅŸkÄ±n, gözaltÄ± sürecinde çÄ±plak aramaya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Dava sürecinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan TaÅŸkÄ±n, “Muhabir arkadaÅŸÄ±mÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± paylaÅŸmam suç sayÄ±ldÄ±. Oysa arkadaÅŸÄ±m bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla yargÄ±lanmÄ±ÅŸ ve beraat etmiÅŸti. Mahkeme heyeti bu durumu ciddiye almadÄ±. DuruÅŸmalar boyunca mahkeme heyeti bana tek soru sormadÄ±. “Örgüt üyeliÄŸi”ne dair hiçbir husus dosyamda olmamasÄ±na raÄŸmen bununla suçlandÄ±m. Karar duruÅŸmasÄ±nda ilk duruÅŸmadan sonuncusuna kadar kadar adÄ± geçmeyen “örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k” suçlamasÄ± ile ceza aldÄ±m. SÄ±rf tahliye olmamÄ±n engellenmesi için verilmiÅŸ bir karar olduÄŸunu düÅŸünüyorum” ifadelerini kullandÄ±. TaÅŸkÄ±n sözlerini “‘Ya havuz medyasÄ± gibi olacaksÄ±n ya da gazeteci olmayacaksÄ±n’ deniliyor. TutuklanmamÄ±z kesinlikle siyasi bir karardÄ±r. Hukukla alakasÄ± yoktur. Biz gazeteciler tüm olanlarÄ±n güncelliÄŸini koruyarak hareket ettiÄŸimiz için “ortalÄ±kta ayak baÄŸÄ±” oluyoruz. Toplumun yararÄ±na ise eÄŸer, “Ayak baÄŸÄ± olmak” onur vericidir” ifadeleri ile noktaladÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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