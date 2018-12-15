Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± hasta tutuklular iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

Ä°HD Adana ve Ä°stanbul ÅŸubeleri hasta tutuklular Cemil Ä°vrendi ve Abdullah Kalayâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Ä°HD Adana Åžubesi Hapishaneler Komisyonu bu hafta açÄ±klamasÄ±nÄ± Mersin Tarsus 1 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde kalan 56 yaÅŸÄ±ndaki hasta tutuklu Cemil Ä°vrendi için yaptÄ±. 1994 yÄ±lÄ±ndan bu yana cezaevinde bulunan Ä°vrendi’ye, 2002 yÄ±lÄ±nda Siirt E Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde iken ‘kalp yetmezliÄŸi’ hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± konulmuÅŸ. Hapishane Komisyonu BaÅŸkanÄ± Nejat Okay'Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre aort kalp kapakçÄ±ÄŸÄ± iflas eden Ä°vrendi, kullandÄ±ÄŸÄ± ilaçlarÄ±n kan sulandÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± nedeniyle haftada bir doktora görünmesi gerekiyor. Daha sonra makatÄ±nda meydana gelen kanamalÄ± bir hastalÄ±k nedeniyle ameliyat olan Ä°vrendi, kan sulandÄ±rÄ±cÄ± ilaç kullanmak zorunda olduÄŸu için kanamasÄ±nÄ± durdurmaz. Ä°nönü ParkÄ±’nda bir araya gelen Ä°HD üyeleri Ä°vrendi’nin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Hasta tutuklularÄ±n tahliyesi için Adli TÄ±p Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen hastanelerin saÄŸlÄ±k kurullarÄ±nca düzenlenen raporlara ATK tarafÄ±ndan onaylama ÅŸartÄ± getirilen raporlar gerektiÄŸini ifade eden Okay, “Bu ihlali ortadan kaldÄ±racak, çözümün önünü açacak adÄ±mlar bir hasta mahpus daha hapishanede yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetmeden acilen atÄ±lmalÄ± ve hasta mahpuslara yönelik iÅŸlenmekte olan kötü muamele ve iÅŸkence suçuna son verilip,derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lardÄ±r” dedi. (Adana/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

351. F OTURUMU: MAHPUSLARIN SAÄžLIÄžA ERÄ°ÅžÄ°M HAKKI SAÄžLANSIN

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi de hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta tutuklularÄ±n saÄŸlÄ±k durumuna dikkat çekmek amacÄ±yla 351 haftadÄ±r sürdürülen F Oturumu’nda aÄŸÄ±r hasta mahpus Abdullah Kalay’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran yetkililere seslenerek, “MahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim hakkÄ± saÄŸlansÄ±n” dedi.

Tedavi haklarÄ± gasp edilen tüm hasta mahpuslarÄ±n sesi olmak için düzenlenen F Oturumu, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde gerçekleÅŸti. 351. hafta F Oturumu’nda “Hasta mahpus Abdullah Kalay serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” ve “Hasta mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartlarÄ± açÄ±ldÄ±. Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran, YargÄ±tay tarafÄ±ndan müebbet hapis cezasÄ± onandÄ±ktan sonra 24 Eylül 2010’da tutuklanan Wernicke Korsakoff hastasÄ± Abdullah Kanay’Ä±n bulunduÄŸu hapishaneden gönderdiÄŸi mektubu okudu.

‘HAPÄ°SHANEDE KALAMAZ’ RAPORUNA RAÄžMEN HAPÄ°SHANEDE

Kalp yetmezliÄŸi, hipertansiyon, Wernicke Korsakoff ve prostat gibi birçok hastalÄ±ÄŸÄ± bulunan Abdullah Kanay, Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu’na gönderdiÄŸi mektupta, “KaldÄ±ÄŸÄ±m KandÄ±ra 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde 2012 yÄ±lÄ±nda kalp krizi geçirdim. Hapishane idaresi 2 buçuk saat geciktirerek hastaneye kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Hastanede 1 buçuk saat anjiyoda kaldÄ±m. TÄ±kanan damar açÄ±ldÄ±, stent takÄ±ldÄ±. Ölümden kurtuldum ama geç müdahale edildiÄŸi için kalbimin büyük bir kÄ±smÄ± tahribata uÄŸradÄ±. Son yapÄ±lan üçüncü anjiyoda kalbime giden damarlarÄ±n yüzde 40’Ä± ile yüzde 70’i arasÄ±nda daralma oluÅŸmuÅŸ ve kalp yetmezliÄŸinde artÄ±ÅŸ meydana geldi. Kalbimin çalÄ±ÅŸma oranÄ± yüzde 25 düÅŸtü. 10 çeÅŸit ilaç kullanÄ±yorum. Günlük özel ihtiyaçlarÄ±mÄ± yapamayacak durumdayÄ±m. Hastane saÄŸlÄ±k kurulu ‘süresiz iÅŸ gücünü kaybetmiÅŸ’ engelli raporu verdi. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mla ilgili Kocaeli Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin Adli TÄ±p Ana Bilim DalÄ± Kurulunun dört kez ‘hapishanede kalamaz’ raporu vermesine raÄŸmen Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumunun siyasi kararlarÄ±na maruz kaldÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

Yetkililere seslenen Onaran, “MahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim hakkÄ± saÄŸlansÄ±n. Hapishane koÅŸullarÄ±nda tedavi edilemeyen ve durumu her geçen gün aÄŸÄ±rlaÅŸan hasta mahpuslarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da tedavi edilmesi gerekiyor” diyerek Kalay’Ä±n ve tüm hasta mahpuslarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 16:43

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